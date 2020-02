Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου το Χοροστάσιο διοργανώνει μια βραδιά αφιερωμένη στην τζαζ, με τους DJs που συμμετέχουν να παίζουν αποκλειστικά σπάνια βινύλια. Θα παίξουν κομμάτια που δεν ακούς συχνά, όμως η βραδιά δεν θα έχει μόνο DJ sets αλλά και live, από τον Γιώργο Κοντραφούρη και το baby trio του.



Τρεις από τους παραγωγούς που θα συμμετέχουν επιλέγουν για το LIFO.gr τα τρία αγαπημένα τους τζαζ κομμάτια ο καθένας και εξηγούν ορισμένα πράγματα γι' αυτά.



Άγγελος Κυρούσης (Rock & Roll Circus)

Tubby Hayes & Paul Gonsalves All Stars - Don't Fall Of The Bridge

LP Change Of Setting, World Record Club, UK 1967



UK Bop. O σπουδαίος Paul Gonsalves με τα Ellington παράσημα, μαζί με τον πρόωρα χαμένο Tubby Hayes, σε σύνθεση του τελευταίου. Για όποιον έχει απορία για το τι σημαίνει βρετανική jazz.



Don Wilkerson - Dem Tambourines

LP Preach Brother! Blue Note, USA 1962



Μόλις 3 δίσκους κυκλοφόρησε, σε διάστημα 2 ετών, για τη σπουδαία Blue Note, o κατ' ουσία r&b σαξοφωνίστας Don Wilkerson. Το 1962 η παρέα ήταν οι Sonny Clark, Grant Green, Billy Higgins, Butch Warren.



Emanative - Music Is The Healing Force Of The Universe

LP The Light Years Of The Darkness, Brownswood, UK 2015



Steve Reid Foundation, το μήνυμα του Albert Ayler, ο Nick Woodmansey ως Emanative: Η σύγχρονη jazz είναι εδώ.

Ζώης Χαλκιόπουλος (Needless)

Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga

Pacific Jazz 1963



Από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της Pacific Jazz. Εδώ συμμετέχει ο εξαιρετικός Αμερικάνος πιανίστας Jack Wilson. Το Amyable είναι από τις πιο σωστές στιγμές του δίσκου.

Duke Pearson - The Phantom

Blue Note 1968

Λίγοι μουσικοί jazz συγκεντρώνουν τόσες καλές κυκλοφορίες, ιδίως για το dancefloor. Αργόσυρτη γκρούβα που αναπτύσσεται έξυπνα και εξελίσσεται σε killer track στα 8 λεπτά που διαρκεί. Αυτό είναι το ομώνυμο The Phantom, με τον αρχηγό των vides, Bobby Hutcherson.

Misa Blam - Secanja

Beograd Disk 1979



Αυτό είναι το ντεμπούτο Long Player του μπασίστα Misa Blam από τη Σερβία, στα τέλη των '70s. Από τα πιο ιδιαίτερα dance jazz tracks, βρίσκεται στο Secanja και ονομάζεται Secanje. Ευρωπαϊκός ήχος, jazz rock με σωστές μπασογραμμές, breaks και φλάουτα.

Συμεών Νομίδης (Breakin' Moves)

Gene Ammons - Jungle Strut

Craft Recordings 1970



Γιατί η jazz στα '70s έδωσε ιδανικά χώρο στη funk και στα rare grooves. Το τενόρο σαξόφωνο και οι hammond πλάτες κάνουν όλη τη δουλειά.

Grant Green - Sookie, Sookie

Blue Note1965



Kι εδώ η soul εκδοχή της jazz. Για το θρυλικότερο ίσως label του είδους. Επτάιντσο Grant Green για την Blue Note από το 1965. Από τα πιο γνωστά και πιο καυτά θέματα του καταλόγου.

Νick Rossi Set - Monkeyshines

Blow It Hard Records - 2000



Τελευταίο και λίγο πιο φρέσκο επτάιντσο, γιατί φημολογείται ότι θα παιχτούν και αρκετά επτάιντσα. Σχεδόν κάνουμε κύκλο και κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Jazz groove σε γρήγορο χορευτικό ρυθμό. Ο Nick Rossi είναι από τους πιο δημοφιλείς παίχτες hammond στην Δυτική Ακτή.



