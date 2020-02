Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, κατ' εξαίρεση, λόγω της επερχόμενης 92ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ (ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, οι παραγωγοί του Pepper παρουσιάζουν τις 5 υποψηφιότητες στην κατηγορία του Όσκαρ Τραγουδιού:

I Can't Let You Throw Yourself Away

Toy Story 4

Μουσική/Στίχοι: Randy Newman

Randy Newman

Ο Randy Newman μετρά 20 υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχοντας κερδίσει δύο φορές: το 2001 με το "If I Didn't Have You" από την ταινία Monsters, Inc. και το 2010 με το "We Belong Together" από το Toy Story 3. Αν και αλήθεια είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες το "You've Got a Friend in Me" από το πρώτο Toy Story έχασε το βραβείο από το τώρα πια ξεχασμένο Colors of the wind (Pocahontas)



Η οικογένεια Newman φέτος συμπληρώνει 93 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ο ξάδελφος του Randy, ο Thomas Newman, είναι υποψήφιος για best original score για την ταινία 1917.



Ο Randy Newman σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Josh Cooley, είναι αναπόσπαστο μέρος του "Toy Story" και τόσο σημαντικός όσο και οι πρωταγωνιστές. «Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτόν».

(I'm Gonna) Love Me Again ...

Rocketman

Μουσική: Elton John, Στίχοι: Bernie Taupin

Elton John και Taron Egerton

Έχοντας ήδη μαζέψει κάμποσες διακρίσεις και έχοντας κερδίσει στις Χρυσές Σφαίρες ο Elton John πάει με άλλον αέρα στα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είναι η τέταρτη υποψηφιότητα του για Όσκαρ, αλλά μόνο μία φορά το έχει κερδίσει, το 1995 με το "Can You Feel the Love Tonight" για την ταινία Lion King.



Με τη βράβευση του "(I'm gonna) love me again" στις Χρυσές Σφαίρες φέτος ο Έλτον έκανε ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα (25χρόνια) μεταξύ δύο βραβείων για το καλύτερο τραγούδι, κάτι που θα γίνει και στα Όσκαρ, αν κερδίσει το βραβείο. Παρεμπιπτόντως τα προγνωστικά είναι με το μέρος του και ο Elton θα ερμηνεύσει το τραγούδι στην τελετή.

I'm Standing With You

Breakthrough

Μουσική/Στίχοι: Diane Warren

Chrissy Metz

Με αυτή την υποψηφιότητα της η Diane Waren κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ. Είναι η γυναίκα που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, 11 για την ακρίβεια, χωρίς να το έχει κερδίσει ποτέ. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήταν το 1987 και στις 9 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στην τελετή έχοντας υπάρξει υποψήφια πέντε δεκαετίες. Στα φωνητικά του τραγουδιού η ηθοποιός Chrissy Metz, γνωστή από τη σειρά This is Us, η οποία θα το ερμηνεύσει και στην τελετή.



Η Warren πιστεύει σε ένα θαύμα: «Δεν είμαι από αυτούς που λένε δεν με νοιάζει αν θα κερδίσω. Ξέρεις κάτι; "I'd fucking love to win". Πιστεύω στα θαύματα, ποτέ δεν ξέρεις.»

Into the Unknown

Frozen II

Μουσική/Στίχοι: Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez

Idina Menzel featuring Aurora

Ο Robert Lopez είναι ένας από τους ελάχιστους, μόλις 15, ανθρώπους που έχει κερδίσει τα τέσσερα μεγάλα βραβεία, Emmy, Grammy, Oscar και Tony και ο μόνος που έχει κερδίσει και τα τέσσερα, δύο φορές. Μαζί με την γυναίκα του Kristen Anderson Lopez, είναι για τρίτη φορά υποψήφιοι. Τις προηγούμενες δύο είχαν κερδίσει το αγαλματάκι: το 2013 με το "Let It go" από την ταινία Frozen και το 2017 με το "Remember Me" από την ταινία Coco.



Αν και τα προγνωστικά φέρνουν το τραγούδι τρίτο στη σειρά πιθανοτήτων να κερδίσει, με πρώτο του Elton John και δεύτερο το Stand up, πολλοί θεωρούν ότι έχει περισσότερες πιθανότητες λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η μοναδική υποψηφιότητα της ταινίας στα Όσκαρ.

Stand Up

Harriet

Μουσική/Στίχοι: Joshuah Brian Campbell και Cynthia Erivo

Cynthia Erivo

Η Cynthia Erivo έχει δύο υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, μία για τον ρόλο της στην ταινία Harriet και μία δεύτερη για το τραγούδι Stand up. H ίδια είχε αρνηθεί να ερμηνεύσει το τραγούδι στα Bafta δηλώνοντας την δυσαρέσκεια της για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε ένας μαύρος ηθοποιός υποψήφιος. Στα φετινά Όσκαρ είναι η μοναδική μαύρη υποψήφια ηθοποιός. Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες μόνο πέντε υποψηφιότητες αφορούν μαύρους και οι δύο από αυτές ανήκουν στη Cynhia.



Παρόλα αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα της βραδιάς, θα ερμηνεύσει το τραγούδι της, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η Cynthia λέει ότι για αυτήν ήταν όνειρο ζωής να τραγουδήσει στα Όσκαρ, ένα όνειρο που πραγματοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο αφού το τραγούδι που θα ερμηνεύσει το έχει γράψει η ίδια.

