Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

1

Julien Dore

Porto-Vecchio

Πριν από 3 χρόνια κυκλοφόρησε το άλμπουμ «&» του ταλαντούχου και πολυβραβευμένου παιδιού της γαλλικής σκηνής, και περιείχε μόνο επιτυχίες. Le Lac, Coco Caline και Caresse είναι μερικές. Εδώ, στο Porto-Vecchio, ο Juien Dore, αφήνεται να συγκλονιστεί από τη νοσταλγία μιας προηγούμενης αγάπης.

2

Liam Gallagher

Once

Είναι το 3ο στη σειρά single από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του Liam Gallagher με τίτλο «Why Me? Why Not». Μια αέρινη ακουστική μπαλάντα στο ύφος γνωστών επιτυχιών των Oasis, που δυναμώνει σταδιακά και καταλήγει σε ένα κρεσέντο εγχόρδων και κρουστών.

3

Tamahau

Know My Name

Tamahau στη γλώσσα των Μαορί σημαίνει «Γιος της ψυχής». Τα φωνητικά του Anthony Young κινούνται με άνεση, σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών που περιλαμβάνουν R&B, Pop & Hip Hop, σε συνδυασμό με δυναμικά ηλεκτρονικά ηχοτοπία που δημιουργούν μαζί με τους Mike & Naughty Girl.

4

The Echocentrics

O Sol

Και πάλι συναντάμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Adrian Quesada, η ψυχή των Echocentrics (και όχι μόνο), εδώ σε ένα δροσερό latin-funk κομμάτι μέσα από το άλμπουμ «Echo Hotel». Στα αισθησιακά φωνητικά είναι η Βραζιλιάνα Tita Lima.

5

AM/Shawn Lee

Cold Tears

Φουτουριστική soul από τον πολύπλευρο μουσικό και παραγωγό Shawn Lee και τον τραγουδιστή AM, από το άλμπουμ τους Outlines του 2015. Ό,τι πρέπει για το φετινό αποκαλόκαιρο...

6

Poldoore

When It's Gone

Από τα ονόματα της σύγχρονης βελγικής ηλεκτρονικής σκηνής που δυναμώνουν συνεχώς. Ο παραγωγός Thomas Schillebeeckx ή αλλιώς Poldoore, επέστρεψε φέτος με νέο άλμπουμ. Έχει τίτλο Mosaic και ακούτε ήδη στον Pepper τα When It's Gone και Ghetto Child που ξεχωρίζουν.

7

Dusty Springfield

Summer Is Over

Κυκλοφόρησε ως single το φθινόπωρο του 1964. Μια ακόμα απίθανη ενορχήστρωση του Ivor Raymonde πλαισιώνει μια έτσι κι αλλιώς εκπληκτική φωνή...