Τα τραγούδια του καλοκαιριού, τα τραγούδια που φτιάχνουν τα καλοκαίρια μας (αλλά και τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου), είναι ένα χαρμάνι ανεμελιάς και καλής διάθεσης, αίσθησης ταξιδιού και απόδρασης, νοσταλγίας για τις καλύτερες μέρες!

Τα τραγούδια του καλοκαιριού έχουν τη δύναμη να δονούν το σώμα μας και να το παρασύρουν στον ρυθμό τους και ταυτόχρονα να σκαλίζουν τις πιο ευγενικές και υψηλές επιθυμίες μας.

Τα τραγούδια που θυμάσαι από τα καλοκαίρια σου ή που θα θυμάσαι στο μέλλον είναι αυτά που σε ταξιδεύουν, σε χορεύουν, τα μοιράζεσαι, τα ονειρεύεσαι και φτιάχνεις τις καλύτερες σου ιστορίες.

Για φέτος το καλοκαίρι δοκίμασε μερικά από αυτά από τον Pepper 96.6.

1.

Quantic

Atlantic Oscillations

2.

Keep Shelly in Athens

(Don't Fear) The Reaper

3.

Billie Eilish

bad guy

4.

The Cinematic Orchestra

A Caged Bird/Imitations of Life (feat. Roots Manuva)

5.

Róisín Murphy

Incapable

6.

NTEIBINT & Stella

A State Nearby

7.

Tame Impala

Borderline

8.

morcheeba

the sea

9.

Peggy Gou

Starry Night

10.

Jungle

Happy Man

11.

Dido

Take You Home (Undercatt Remix)

12.

Röyksopp

Running To The Sea

13.

3-11 Porter

Surround me with your love (DJ Spector Rework)

14.

Nicola Cruz / S. Araguaya / Spaniol

Folha de Jurema feat. Artéria FM

15.

Ennio Morricone

L'Estasi Dell'oro (Bandini Remix)



