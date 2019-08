Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λιάνα Μαστάθη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 14:00 έως τις 16:00):

1.

Lumiere

Cosmopolitics

O Θανάσης Χριστοδούλου επενδύει μουσικά μία θαυμάσια απαγγελία του ηθοποιού Πέτρου Φυσσούν, από το 1962, του ποιήματος «Φαντασία» του Γιάννη Σκαρίμπα. Εμπνευσμένο.

2.

Bob Marley

Is This Love (Montmartre Remix)

Δυο τύποι από τη Γαλλία κατάφεραν να κάνουν το τέλειο ρεμίξ σε τραγούδι του Bob Marley. Δεν το λες και εύκολο.



3.

Black Pumas

Colors

Από το Όστιν του Τέξας οι Black Pumas κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους που υπόσχεται ένα λαμπρό μέλλον. Soul blues at its best. Τίμιο.



4.

Compay Segundo

Guajira Guantanamera

Και ξαφνικά αυτή η εκτέλεση του Guantanamera ανεβαίνει στα τσαρτ παγκοσμίως και για όλα φταίει ο νέος κύκλος του Casa de Papel και η υπέροχη σκηνή όπου ακούγεται το συγκεκριμένο κομμάτι:

5.

The Limiñanas

Maria's Theme

Και αυτοί από τη Γαλλία, το ελληνικό κοινό τους έχει αγκαλιάσει κι έχουν έρθει ήδη τρεις φορές για συναυλία. Εδώ σε ένα ορχηστρικό τραγούδι τους που θυμίζει Ennio Morricone αλλά και Nina Simone στο Four Women.



6.

Dido

Take You Home

Λίγο sexy, λίγο ηλεκτρονικό και πολύ Dido. Μετά από έξι χρόνια απουσίας η Dido επανέρχεται με το τελευταίο της άλμπουμ Still On My Mind, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του '19. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

7.

The Rolling Stones

Heaven

Αναρωτιέσαι αν αυτό που ακούς είναι όντως Rolling Stones και σκέφτεσαι πόσο μπροστά από την εποχή τους; Το Heaven κυκλοφόρησε το 1981. Θα μπορούσε να ήταν κυκλοφορία του 2019.

