Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 07:00 έως τις 10:00):

The Cure

A Forest

Αν μπορούσα, θα αφιέρωνα όλη την playlist αυτού του ΣΚ στο εκπληκτικό live που μας χάρισαν οι Cure, στο πλαίσιο των 15 χρόνων του Ejekt Festival, την Τετάρτη 17 Ιουλίου. Θα ξεχωρίσω με δυσκολία την αγαπημένη μου στιγμή από τη συναυλία, το ατμοσφαιρικό A Forest και την υπέροχη κατάληξη με όλους μας να χτυπάμε ρυθμικά τα χέρια συνοδεύοντας τον μπασίστα. Chapeau σε όλη την μπάντα και ειδικά στον Robert Smith με την αναλλοίωτη από το χρόνο, κρυστάλλινη φωνή.

k.d. Lang

Summerfling

Η k.d. Lang τα λέει ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Ή όπως θα έπρεπε να είναι τα ΣΚ του μεσοκαλόκαιρου.

Early morning mid July

Anticipation's making me high

The smell of Sunday in our hair

We ran on the beach with kennedy flair

Sweet sweet burn of sun and summer wind

And you my friend, my new fun thing, my summer fling

Stan Getz & Joao Gilberto

The Girl From Ipanema

Για τον πατέρα της Μπόσα Νόβα, Joao Gilberto, που έφυγε μες στον Ιούλιο, για την ανεπιτήδευτη Astrud Gilberto, σύζυγό του τότε, που εδώ έκανε το ντεμπούτο της ως τραγουδίστρια, γιατί καλοκαίρι χωρίς το κορίτσι από την Ιπανέμα, δεν λογίζεται.

Κωνσταντίνος Βήτα

Το κύμα

Να πηγαίνεις εκδρομή και να ακούς αυτό το λατρεμένο κομμάτι του Κ. Βήτα από το 2002. Βοηθάει αν φυσάει δροσερό αεράκι κι η επόμενη στάση σου είναι μια κρυμμένη από τα πλήθη παραλία.

Matina Sous Peau

Metamorfoseis

Από το 2016 που κυκλοφόρησε η Matina Sous Peau αυτή εδώ τη διασκευή στις «Μεταμορφώσεις» του Βλάση Μπονάτσου, δίνοντας τη δική της υφή στο κομμάτι με τη σχεδόν ψιθυριστή, σα χάδι φωνή της, είναι ανελλιπώς σε κάθε καλοκαιρινή μου λίστα.

Bon Entendeur vs Isabelle Pierre

Le Temps Est Bon

O Bon Entendeur μας θύμισε τη δημοφιλή στα '60s Isabelle Pierre με τη διασκευή του στο "Le temps est bon", η οποία, αν δώσετε βάση στους στίχους, τραγουδά στην ωραιότερη γλώσσα του κόσμου πόσο ωραία περνά με τους δυο της εραστές και πόσο μεγάλη καρδιά έχει. Με αυτή τη μελαγχολία που ταιριάζει σε οτιδήποτε ωραίο ξέρουμε πως κάποτε θα τελειώσει. Όπως τα καλοκαίρια μας.

Dr John

Goin' Back to New Orleans

«Η μουσική είναι το μόνο που με κρατάει ζωντανό και χαρούμενο. Αν δεν υπήρχε η μουσική, θα την είχα πετάξει την πετσέτα», είχε πει ο σπουδαίος Dr. John, μια sui generis προσωπικότητα με μοναδική σκηνική περσόνα, που μας άφησε τον φετινό Ιούνιο. Εδώ ένα από τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια του, από τον ομότιτλο δίσκο του 1992 "Goin' back to New Orleans", τον οποίο άνοιγε το μνημειώδες "Litanie des Saints".

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/