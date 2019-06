Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Spector (Φώτης Χρηστίδης) (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή 00:00-02:00):

1.

Nicola Cruz

Folha de jurema



Ο γεννημένος στη Γαλλία και μεγαλωμένος στο Εκουαδόρ Nicola Cruz μας έρχεται στο Plissken την Τετάρτη 26 Ιουνίου, αλλά και ως headliner στην πρώτη μετάδοση του Boiler Room από την Ελλάδα, μια μέρα πριν. Οι ήχοι του Αμαζονίου και τον Άνδεων ανακατεύονται με χαλαρή electronica και σε ταξιδεύουν σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη.



2.

Mimis Nikolopoulos

Moonlight Rumba

Ένα κομμάτι για αμέτρητα ηλιοβασιλέματα από τον Βορειοελλαδίτη κιθαρίστα Μίμη Νικολόπουλο και το 1ο του άλμπουμ με τίτλο "Deviation".

3.

Ofenbach

Feeling Good



Πολύ ωραία η πρόσφατη δουλειά των Γάλλων Ofenbach με τίτλο το όνομά τους, από την οποία αμέσως αγαπήσαμε το «πιπεράτο» "Feeling Good".

4.

Hot Chip

Melody of love



Δυναμική επιστροφή για τους Hot Chip με ολοκαίνουργιο άλμπουμ (βγήκε χτες) και με το "Melody of Love" να είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν ηχογραφήσει.



5.

Vampire Weekend

This Life

Καινούργια δουλειά και για τους Νεοϋορκέζους Vampire Weekend, μετά από 6 χρόνια. Το this life είναι ένα κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι και φωνάζει «θέλω διακοπές».



6.

DJ Spector feat. Laro

Till you get enough

10 ολόκληρα χρόνια χωρίς τον Michael Jackson συμπληρώνονται την Τρίτη. Εδώ ένα από τα classics του σε μια πιο καλοκαιρινή εκδοχή.

7.

Nappy Roots and Greg Street

Good day

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!

