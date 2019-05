Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Δημήτρης Λεμονίδης (τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 22:00 έως τις 00:00):

Joe Driscoll & Sekou Kouyate

Tamala

Ο Joe Driscoll ήταν ανέκαθεν ένας ανήσυχος μουσικός. Πρωτοπόρος του beatbox looping, με πολλούς πειραματισμούς στον ήχο του, από τα σταυροδρόμια της folk και των blues, μέχρι την reggae και το hip-hop. Εδώ η κιθάρα του συναντά την κόρα του βιρτουόζου Sekou Kouyate από τη Γουινέα και μας χαρίζουν ένα ορχηστρικό διαμαντάκι που ξυπνά όλες μας τις αισθήσεις.

Deluxe

Shoes

Παιδικοί φίλοι, παθιασμένοι με τη μουσική και performers του δρόμου. Κοινό χαρακτηριστικό τους; Tα μουστάκια... Tους ανακάλυψαν και τους ανέδειξαν οι Chinese man το 2007. Aρκετά κοντά και ο ήχος τους άλλωστε. Το Shoes μέσα από το άλμπουμ τους Stachelight, ένα κράμα electronica, hip-hop και dub, ακούγεται μόνο δυνατά.

Kendra Lou & The Miracles

Everyday

Η Kendra Lou με καταγωγή από τη Δανία περιπλανάται από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τρόπους να εκφράσει τη μουσική της έμπνευση. Σε αυτές τις περιπλανήσεις είχε τη τύχη να συνεργαστεί με τους Miracles και το αποτέλεσμα ήταν το Everyday. Vintage, happy, ηλιόλουστος Motown ήχος. Στα must του φετινού καλοκαιρινού soundtrack.

Nick Mulvey

Mountain to Move

Όταν έχεις σπουδάσει μουσική στην Κούβα αυτό δεν γίνεται να μην αποτυπωθεί στον ήχο σου. Ακούγοντας το Mountain to Move ονειρεύεσαι διακοπές, παραλίες και για 4 λεπτά αισθάνεσαι όλη αυτή τη χαλαρότητα του καλοκαιριού.

Thievery Corporation

San san rock

Η αγάπη των Thievery για την reggae είναι γνωστή... Το κομμάτι, το οποίο ανοίγει το -back to roots- άλμπουμ τους, Treasures from the Temple, κατευθείαν απ το πιο feel good νησί του κόσμου, την Τζαμάικα!

Specials

Black Skin Blue Eyed Boys

Οι παλιοί μας γνώριμοι επιστρέφουν με καινούριο υλικό, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, και παραμένουν το ίδιο ορεξάτοι, όπως στα τέλη των '70s - αρχές των '80s που έγραφαν τα Gangsters και Ghost Town. Στο Encore, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, γίνονται πιο σύγχρονοι, εμπλουτίζοντας τον ήχο τους με funk, disco και ηλεκτρονικά στοιχεία. Εδώ, ένα cover στο κομμάτι των Equals, του Eddy Grant, με έντονο μπάσο, θυελλώδεις κιθάρες και στίχους, (πιο επίκαιρους από ποτέ) γροθιά στο κατεστημένο.

Pοques

Summer in Siam

Παρότι ο ήχος των Poques είναι βασισμένος στην ιρλανδική τους κληρονομία, είναι κυρίως μια punk μπάντα. Άλλωστε έχει περάσει από εκεί και ο Joe Strummer των Clash, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ (Hell's Ditch). Ένα (σχεδόν) ονειρικό κομμάτι, με αυτή την τεράστια μορφή, Shane MacGowan, με το διάσημο χαμόγελό, να τραγουδάει νωχελικά when it's Summer in Siam, ενώ ακούγονται τα πλήκτρα ενός vintage πιάνου και μια μελωδία απ το σαξόφωνο που σε συνεπαίρνει. Ενδείκνυται για κάποιο χαλαρό βράδυ καλοκαιριού στο μπαλκόνι, έστω και αν δεν είσαι στην Ταϊλάνδη.

