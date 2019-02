MAGNOLIA, 1999

AIMEE MANN - SAVE ME

Στα Όσκαρ Τραγουδιού δύσκολα μπορείς να ανταγωνιστείς τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι αναλυτές των βραβείων και εδώ ο κανόνας επιβεβαιώθηκε. Το Όσκαρ πήγε στον Phil Collins για το δικό του «You'll be in my heart» από την ταινία «Tarzan».

H Aimee Mann, όταν το παρουσιάζει σε συναυλίες, λέει: «Το τραγούδι που έχασε το Όσκαρ από τον Phil Collins και το τραγούδι αγάπης που έγραψε για έναν πίθηκο σε ταινία κινουμένων σχεδίων».

WILD IS THE WIND, 1957

JOHNNY MATHIS – WILD IS THE WIND

Το περίφημο «Wild is the wind», η μεγάλη επιτυχία του David Bowie, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ από την ομώνυμη ταινία, όπου το τραγουδούσε ο Johnny Mathis.

Δυστυχώς γι' αυτόν, την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιος (και κέρδισε) o Frank Sinatra με το τραγούδι «All the way» από την ταινία της Joker is Wild.

Το «Wild is the wind» έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις. Mία από τις πιο αξιομνημόνευτες είναι αυτή της Nina Simone, από την οποία εμπνεύστηκε και ο David Bowie.

CALL ME BY YOUR NAME, 2017

SUFJAN STEVENS – MYSTERY OF LOVE

Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός των αναλυτών ότι δύσκολα κερδίζεις ένα τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων. Ο Sufjan Stevens έχασε το Όσκαρ από την ταινία της Pixar, Coco, και το τραγούδι «Remember Me».

O σκηνοθέτης Luca Guadagnino προσέγγισε τον Sufjan για να του δώσει τον ρόλο του αφηγητή στο Call me by your name, ο Stevens αρνήθηκε και τότε του πρότεινε να γράψει ένα τραγούδι για την ταινία, το οποίο δεν κατάφερε, τελικά, να αποσπάσει κάποιο βραβείο, παρά τις υποψηφιότητες σε πολλές διοργανώσεις.

DESPICABLE ME 2, 2013

PHARRELL WILLIAMS - HAPPY

Ένα από τα πιο πετυχημένα εμπορικά τραγούδια όλων των εποχών που, παρότι ήταν υποψήφιο, έχασε το Όσκαρ από την ταινία Frozen και το «Let it go».

Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 2014 στην Αμερική (με 6,45 εκατομμύρια σε πωλήσεις μόνο εκείνη τη χρονιά) και στην Αγγλία (1,5 εκατομμύριο).

Όταν ρωτήθηκε ο Pharrell πώς ένιωσε που έχασε το Όσκαρ, είπε: «Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα το πρόσωπό μου πάγωσε (frozen), αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και είπα "ξεκόλλα" (let it go)».

UNCHAINED, 1955

TODD DUNCAN – UNCHAINED MELODY

Όταν ο Alex North έγραφε τη μουσική για μια μάλλον ασήμαντη ταινία με θέμα τη φυλακή, το Unchained, κατά πάσα πιθανότητα δεν φανταζόταν ότι με την προσθήκη των στίχων του Hy Zaret το «Unchained Melody» θα γινόταν ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της ποπ μουσικής, φτάνοντας στο Νο1 της Μεγάλης Βρετανίας με 4 διαφορετικές εκτελέσεις και πάνω από 1.500 επίσημες διασκευές από περίπου 700 καλλιτέχνες.

Η πιο κλασική εκτέλεση είναι αυτή των Righteous Brothers το 1965, σε παραγωγή του μεγάλου Phil Spector, μια βερσιόν που ξανάρθε στην επικαιρότητα το 1990, καθώς ακουγόταν στο Ghost, την πιο εμπορική ταινία εκείνης της χρονιάς.

LIVE AND LET DIE, 1973

LINDA AND PAUL McCARTNEY - LIVE AND LET DIE

O Paul McCartney ηχογράφησε μαζί με τους Wings το τραγούδι των τίτλων της ταινίας του James Bond, «Live and let die», τον Οκτώβριο του 1972, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις για το άλμπουμ του «Red rose speedway».

Οι παραγωγοί της ταινίας, που ήταν η πρώτη με τον Roger Moore ως 007, του έστειλαν ένα αντίγραφο του μυθιστορήματος του Ian Fleming, ο McCartney το διάβασε σε μία μέρα και την επομένη κάθισε στο πιάνο κι έγραψε το τραγούδι μέσα σε δέκα λεπτά, μαζί με τη σύζυγό του, Linda.

Παραγωγός και ενορχηστρωτής ήταν ο στενός συνεργάτης των Beatles, George Martin. Στην απονομή του 1974, το «Live and let die» ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, αλλά το βραβείο πήγε στο «The way we were» των A. Bergman, M. Bergman & M. Hamlisch από την ομώνυμη ταινία, με ερμηνεύτρια και πρωταγωνίστρια την Barbra Streisand.

CASINO ROYALΕ, 1967

DUSTY SPRINGFIELD – THE LOOK OF LOVE

Το 1967 κυκλοφόρησε μία από τις καλύτερες ηχογραφήσεις όλων των εποχών, που οι λάτρεις του βινυλίου και του καλού ήχου ξεχωρίζουν για τη φινέτσα και τη μαεστρία της.

Το σάουντρακ της ταινίας του James Bond, «Casino Royale», φτιάχτηκε με τη μουσική του Burt Bacharach, τους στίχους του Hal David και την πολύτιμη σύμπραξη των Herb Alpert & The Tijuana Brass.

Το δημιουργικό ντουέτο Bacharach - David μας χάρισε σε εκείνο το άλμπουμ το διαμάντι «The Look of love» με τη φωνή της Dusty Springfield. Το τραγούδι, αν και προτάθηκε για Όσκαρ Τραγουδιού, δεν το κέρδισε. Αλλά για εμάς είναι σαν να το κέρδισε!

TOY STORY, 1995

RANDY NEWMAN – YOU'VE GOT A FRIEND IN ME

Τα σάουντρακ του «Toy Story» (χρησιμοποιήθηκε και στα τρία), σε στίχους και σύνθεση του Randy Newman, είναι ένας ύμνος στη φιλία και στην παιδική αθωότητα.

Τραγούδι το οποίο μεγάλωσε μια γενιά, εκείνη που θα ζούσε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας (το «Toy Story» είναι η πρώτη ταινία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) και ακόμα και σήμερα ο Randy Newman το παίζει πάντα στις συναυλίες του.

Κυκλοφόρησε σε single το 1996 και έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, αλλά έχασε από το «Colors of the wind» της ταινίας «Ποκαχόντας».

O Randy Newman έχει συνθέσει παρά πολλά σάουντρακ κι έχει προταθεί συνολικά 20 φορές για Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία, κερδίζοντας τις δύο: το 2002 με το «If I didn't have you» από το «Monsters, inc» και το 2010 με το «We belong together» από το τρίτο «Toy Story»!

THE LION KING, 1994

ELTON JOHN / TIM RICE – HAKUNA MATATA

Καμία έκπληξη όταν το 1995 ο Elton John κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Πέντε τα υποψήφια τραγούδια και τα τρία ήταν δικά του, από την ταινία «The Lion King».

Ακόμα κι αν δεν έχει δει κανείς την ταινία (δεν γίνεται αυτό) και δεν έχει ακούσει τα τραγούδια, και μόνο που υπάρχει υποψήφιο τραγούδι με τον τίτλο «Hakuna Matata» δεν είναι αρκετό;



Επίσης, αν έχεις δει την ταινία (που είναι το μόνο σίγουρο), ποιο τραγούδι σού έχει μείνει; Το «Can you feel the love tonight» που κέρδισε;



Δεν χρειάζεται καν να απαντήσεις, «hakuna matata» που λέει και το τραγούδι... no worries δηλαδή!

DANCER IN THE DARK, 2000

BJÖRK – I'VE SEEN IT ALL

Είναι 2001. Η Björk, μετά τον θρίαμβό της στις Κάννες, εμφανίζεται στα Όσκαρ με το περίφημο φόρεμα-κύκνος και τα αυγά στρουθοκαμήλου, ερμηνεύει ζωντανά το συγκλονιστικό «I've seen it all» που έγραψε για το «Χορεύοντας στο σκοτάδι», αλλά χάνει το Όσκαρ.

Όχι ακριβώς αδικία, μια και το αγαλματίδιο πήγε στον Bob Dylan για το «Things have changed». Αλλά γιατί να μην ακούσει το πολιτικά ορθό κοινό των αστέρων του Χόλιγουντ ένα ξεχωριστό acceptance speech επιτέλους, αντίστοιχο του «I am grateful grapefruit»;



THE CADDY, 1953

DEAN MARTIN & JERRY LEWIS - THAT'S AMORE

Το «That's Amore» ήταν υποψήφιο για Όσκαρ με την ταινία «The Caddy» το 1953. Εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ το πήρε η Doris Day για το τραγούδι «Secret Love» από την ταινία «Calamity Jane». Μεγάλη επιτυχία για τον Dean Martin και ανεκτίμητη διαφήμιση για την Ιταλία.

«That's amore» αλά ιταλικά, διαχρονικά στη Nάπολη, όπου η διαδικασία του έρωτα είναι ακριβώς σαν τη διαδικασία της απόλαυσης ενός ωραίου φαγητού, από την αρχή ως το τέλος. Ο έρωτας, για να ολοκληρωθεί, έχει ανάγκη το πάθος, την ηδονή, την καθημερινή ελαφρότητα.

Το τραγούδι κλείνει όλο το νόημα της ζωής, της χαράς, του έρωτα...



Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay ....

That's amore







FRIDA, 2002

BURN IT BLUE

Το «Burn It Blue», το τραγούδι που κλείνει την ταινία «Frida» αλλά και το σάουντρακ που υπογράφει ο Elliot Goldenthal, είναι ένα από αυτά τα τραγούδια των οποίων η εμπορική επιτυχία είναι δυσανάλογη με την καλλιτεχνική τους απήχηση και επιρροή.

Το υπογράφει ένα ζευγάρι –και στη ζωή–, ο πολυμήχανος, χαμαιλεόντειος αλλά και βραβευμένος Elliot Goldenthal με τη Julie Taymor, σκηνοθέτιδα της ταινίας «Frida», και στην προκειμένη και στιχουργό.

Το τραγούδι μιλά με έναν τρόπο που θυμίζει πίνακες και κάδρα της ταινίας για τη θυελλώδη σχέση ενός από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια στην Ιστορία της Τέχνης, της Frida Kahlo και του Diego Rivera.



Το ερμηνεύει ένα ακόμη ζευγάρι, ο Caetano Veloso, η σημαντικότερη φωνή της Βραζιλίας από την εποχή του Tropicalismo της δεκαετίας του '60, και η ανερχόμενη τότε Μεξικανή τραγουδίστρια Lila Downs.



Ο Goldenthal αφομοιώνει τη μεξικανική παράδοση που αφορά τα όργανα που χρησιμοποιεί, τις απλές, αλλά πολύ δυνατές μελωδίες της μεξικανικής μουσικής και τις κιθάρες που ηχούν σαν ρυθμικοί καταρράκτες και φτιάχνει το πιο δυνατό κομμάτι της world music του 2002, που θα γίνει η λοκομοτίβα του είδους τα επόμενα χρόνια.



Δυστυχώς, έπεσε επάνω σε ένα τραγούδι-ογκόλιθο της πoπ κουλτούρας, το «Lose Yourself» του Eminem, και έχασε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού για το 2002! Όμως ο ελιτίστικος χαρακτήρας του το κρατάει μέχρι και σήμερα ζωντανό.

*Τα κείμενα επιμελήθηκαν οι: Γιώργος Μουχταρίδης, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Βαρβάρα Σαββίδη, Δημήτρης Λεμονίδης, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Μαραβέγιας, Φώτης Χρηστίδης, Γιάννης Καστανάκης, Κοσμάς Δεβελέγκας.