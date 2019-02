Πώς τα τραγούδια της Lizzo έγιναν παράδειγμα θετικότητας και ξεγνοιασιάς

«Είναι θέμα χρόνου όλος ο κόσμος να αγαπήσει τη Lizzo, όπως αγαπάει η ίδια τον εαυτό της»: αυτό τον τίτλο έβαλε το «Cut» στο μεγάλο αφιέρωμα που έκανε στην 30χρονη χαρισματική ράπερ από τη Μινεάπολις.



Την τελευταία διετία οι εμφανίσεις της συζητιούνται συνέχεια. Μπορείς να διαπιστώσεις το λόγο από τα βίντεο που υπάρχουν στο YouTube. Είναι η χαρά της ζωής και του ξεφαντώματος πάνω στη σκηνή. Επιπλέον, τα posts της στα social media και οι συνεντεύξεις της συχνά σε αφήνουν με ένα feelgood συναίσθημα και σε κάνουν να θέλεις αυτή η γυναίκα να τα καταφέρει οπωσδήποτε επειδή το αξίζει.

Τα τραγούδια της είναι φωτεινά, όπως η ίδια. Σε αυτά υμνεί τη θηλυκότητα και τη διαφορετικότητα, χωρίς να έχουν καθόλου πολιτική ή διδακτική χροιά. Αντίθετα, είναι στην πλειοψηφία τους φάνκι και σε χτυπούν με μια δόση αστείρευτης ενέργειας. Δείχνει ότι έχει μια πηγαία αίσθηση του χιούμορ ενώ η διάθεση της για αυτοσαρκασμό ακούγεται περισσότερο σαν ενδυνάμωση και αυτοσεβασμός.

Πάντοτε υπερασπιζόμουν τους αδύναμους και τους αδικημένους επειδή ούτε εγώ μπορώ να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ ξαφνικά να πάψω να είμαι μαύρη, γυναίκα ή παχιά. Πάντοτε είχα αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που λειτουργούν εναντίον μου και, όπως υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, έτσι υπερασπίζομαι και όλους τους άλλους

«If I 'm shiny, everybody gonna shine» τραγουδάει στο «Juice», ένα από τα νέα της κομμάτια, ή «I don't need a crown to know that I 'm a queen» στο «Scuse Me», ένα κομμάτι για τη γυναικεία αυτοϊκανοποίηση που κυκλοφόρησε παλιότερα και την λατρεύεις χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Lizzo - Juice (Official Video)



Η Lizzo αναφέρει συχνά ότι κάνει μουσική για όσους αισθάνονται παραγκωνισμένοι από την κοινωνία επειδή αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τη δική της ζωή, γράφει η «Guardian».



Από την αρχή της καριέρα της γράφει στίχους που έχουν ένα απλό, αλλά πολύτιμο μήνυμα: να αγαπάς και να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να μην ανέχεσαι να σου φέρονται άσχημα.



Δεν ακολουθεί, όμως, κάποιο μαρκετίστικο κόλπο ή κάποια τάση της εποχής. Είναι 100% ο εαυτός της. Όσον αφορά το κίνημα της θετικότητας, αν και έχει αποδεχτεί με χαρά και περηφάνια τον ρόλο της, καμιά φορά αντιδρά: «Δεν είναι απλώς μια ταμπέλα που θέλω να βάλω στον εαυτό μου. Για μένα είναι η ίδια μου η ύπαρξη».

Είναι το ίδιο αφοπλιστική όταν μιλάει για τη βιομηχανία της ομορφιάς.



«Είναι άδικο να υποθέτουν ότι ο κόσμος ξέρει να αγαπάει τον εαυτό του, όταν οι πολυεθνικές, εδώ και δεκαετίες, μας λένε ότι δεν αξίζουμε όπως είμαστε, για να μας πουλήσουν αυτό που εκείνες θεωρούν ιδανική ομορφιά. Πώς άρχισαν, ξαφνικά, να πουλάνε αυτοεκτίμηση; Ο κόσμος δεν ξέρει, πια, τι σημαίνει αυτή η λέξη, επειδή προσπαθούν εδώ και χρόνια να τον κάνουν να μοιάσει στη μ...α που του πουλάνε. Ακόμα κι όταν σταματήσει όλος αυτός ο χαμός γύρω από το body positivity, δεν θα γίνω ξαφνικά μια λευκή αδύνατη γυναίκα. Πάντα θα είμαι παχιά και μαύρη. Είναι αφελές να πιστεύεις ότι λόγω μιας μόδας οι άνθρωποι θα αγαπήσουν αυτόματα τον εαυτό τους. Αυτή η αγάπη είναι ψεύτικη. Προσωπικά, προσπαθώ να δω πώς μπορείς να τη βιώσεις στ' αλήθεια».



Η Lizzo χρειάστηκε να δουλέψει πολύ με τον εαυτό της για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα. Το βλέπεις στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ατέλειές της, γεμάτη αυτοπεποίθηση και τόλμη. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που σου έρχεται ουρανοκατέβατα, βέβαια. Δεν ήταν όλα ρόδινα στη ζωή της. Μιλάει αρκετά ανοιχτά για τις εμπειρίες της.



Γεννήθηκε σε μια πολυμελή οικογένεια. Από την αδερφή της έμαθε να ακούει indie και συγκροτήματα όπως οι Radiohead και η Björk, γι' αυτό η μουσική της πολλές φορές θεωρείται ότι αντλεί από διάφορα είδη, εκτός από τη soul και το χιπ-χοπ.

Πάντοτε ήταν το υπέρβαρο παιδί που δεν έπαιρναν στα σοβαρά στο σχολείο. Την κορόιδευαν επειδή μάθαινε φλάουτο. Το χόμπι της αυτό που την στοχοποιούσε στα μάτια των συμμαθητών της έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα της. Τώρα ανεβάζει viral βίντεο στο Instagram, κάνοντας twerking και παίζοντας φλάουτο (που το έχει βαφτίσει «sasha flute» από το άλμπουμ της Beyoncé, «Sasha Fierce») και κάνει challenge σε όσους ξέρουν φλάουτο. Αν την ρωτήσεις, βέβαια, πιο συγκεκριμένα, μπορεί να σου διηγηθεί ρατσιστικές ιστορίες από τα μαθητικά της χρόνια, όταν αρκετοί καθηγητές την αντιμετώπιζαν ως παρείσακτη σε συναυλιακούς χώρους λόγω χρώματος και όχι ως επίδοξη φλαουτίστρια της σχολικής ορχήστρας.



Όταν έγινε 21 χρονών, προσπάθησε να ασχοληθεί πιο σοβαρά με τη μουσική, γι' αυτό παράτησε τις σπουδές της και για έναν χρόνο ζούσε στο αμάξι της. Άρχισε να κάνει εξαντλητικές δίαιτες και γυμναστική για να μοιάσει στα ποπ πρότυπα της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος που έγινε ακόμη χειρότερη μετά τον θάνατο του πατέρα της. Κάνοντας θεραπεία, κατάφερε να κατευνάσει τους φόβους της. «Δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που ήσουν. Πρέπει να το αγκαλιάσεις» αναφέρει.



Μετακόμισε σε ένα προάστιο της Μινεάπολις μετά από προτροπή ενός φίλου της. Εκεί κατάφερε να ξεχωρίσει λόγω της τρομερής της ενέργειας. Έφτιαξε δύο μπάντες, τις Chalice, ένα ποπ αλά Spice Girls σχήμα, και τις GRRRL PRTY που έπαιζαν ραπ όπως οι N.W.A. Ο Prince πρόσεξε τις τελευταίες και τις προσκάλεσε να παίξουν στο Paisley Park αλλά και να κάνουν φωνητικά στο άλμπουμ του, Plectrumelectrum, το 2014. Κάπως έτσι υπέγραψε στην Atlantic.



Στο εξώφυλλο του «Cuz I love you» ποζάρει γυμνή και πανέμορφη, ενώ δεν μπορούσε να βρει καλύτερη ημερομηνία από του Αγίου Βαλεντίνου για να κυκλοφορήσει το τρομερό soul, ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ. Ήδη θεωρείται ένα από τα πολυαναμενόμενα άλμπουμ της χρονιάς. Θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Απρίλιο. Φαίνεται ότι είναι πλασμένη για την κορυφή και, πραγματικά, της το εύχεσαι ολόψυχα.

Lizzo - Cuz I Love You (Official Video)