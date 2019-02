Ποτέ δεν ξέρεις από που και πότε θα σου έρθει, οπότε καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος.

19 άνθρωποι με ιδιαίτερη μουσική κουλτούρα απαντούν –και αιτιολογούν– στην ερώτηση «ποιο είναι το υπέρτατο τραγούδι χωρισμού».

Monsieur Minimal

Τραγουδοποιός

George Michael - Careless Whisper

Αν και δεν ξέρω αν είναι απόλυτα τραγούδι χωρισμού, θα σου πως χωρίς δεύτερη σκέψη το Careless Whisper του υπέρτατου George Michael.

Όσο για τα σχόλια, τι άλλο να πεις; Είναι τόσο sex track, ειδικά αυτό το σαξόφωνο σε πιάνει με τη μια, όπως και να 'σαι (ακόμα περισσότερο αν είσαι και χωρισμένος) και φυσικά ο στίχος τα λέει. I' m never gonna dance again the way I dance with you.

Κι αν μπορούσα να πω κι ένα ελληνικό θα έλεγα το Σ' αγαπώ της Τζένης Βάνου με την ίσως πιο μοναδική και σπαρακτική φωνή της, το οποίο μάλιστα έχω διασκευάσει μαζί με τον συνεργάτη μου Hiras και θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου από τη Mo.Mi.Records και την ΕΜΙ, σε ερμηνεία-έκπληξη γνωστής Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

Σωτήρης

DJ & ιδιοκτήτης μπαρ «Αρχάγγελος»

Χάρις Αλεξίου - Αν Πεθάνει Μια Αγάπη

Δύσκολο ερώτημα. Πάρα πολλά τα τραγούδια, αλλά αυτήν τη στιγμή μου έρχεται αυτό, γιατί μέσα από τον χωρισμό υπάρχει η ελπίδα.

Αλεξάνδρα Κόνιακ

Tραγουδίστρια

Brett Anderson - Back To You



Το υπέρτατο τραγούδι χωρισμού για μένα είναι το Back to you του Brett Anderson. Με έκανε να κλάψω πολλές φορές ακούγοντάς το στην εφηβεία μου και χωρίς να θέλω να μειώσω αυτό που ένιωθα, έμοιαζε σαν να το μεγεθύνει.

Αυτή είναι ίσως και μία από τις λειτουργίες της μουσικής. Για να λυτρωθείς από ένα συναίσθημα, πρέπει αυτό να εκφραστεί στην υπερβολή του.

Όμως αυτό που μάλλον με συγκινεί περισσότερο είναι ότι ο ήρωας μοιάζει να αυτοαναιρείται από το κουπλέ στο ρεφρέν. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στους χωρισμούς, όταν κάποιος από τους δύο δεν έχει πλήρως ξεκαθαρίσει μέσα του αν θέλει να μείνει ή να φύγει κι αυτό είναι που συνήθως κάνει και τον χωρισμό πιο δύσκολο.

Εκτός βέβαια αν είσαι από τους «τυχερούς» και είσαι σίγουρος ότι θέλεις να γυρίσεις σελίδα, χωρίς να κρυφοκοιτάς τις προηγούμενες!

Σπύρος Πλιάτσικας

DJ, Amateurboyz

The Cure - Disintegration

Oh, I miss the kiss of treachery/The shameless kiss of vanity/The soft and the black and the velvety/Up tight against the side of me/

And mouth and eyes and heart all bleed/And run in thickening streams of greed/As bit by bit it starts the need/To just let go my party piece/

I miss the kiss of treachery/The aching kiss before I feed/The stench of a love for a younger meat/And the sound that it makes when it cuts in deep/The holding up on bended knees/The addiction of duplicities/As bit by bit it starts the need/To just let go my party piece/

But I never said I would stay to the end/ So I leave you with babies and hoping for frequency/Screaming like this in the hope of the secrecy/Screaming me over and over and over/I leave you with photographs, pictures of trickery/Stains on the carpet and stains on the scenery/Songs about happiness murmured in dreams/ When we both of us knew how the ending would be/

So it's all come back round to breaking apart again/ Breaking apart like I'm made up of glass again/ Making it up behind my back again/ Holding my breath for the fear of sleep again/ Holding it up behind my head again/ Cut in deep to the heart of the bone again/ Round and round and round and it's coming apart again/ Over and over and over/

And now that I know that I'm breaking to pieces/ I'll pull out my heart and I'll feed it to anyone/ I'm crying for sympathy, crocodiles cry/ For the love of the crowd/ And the three cheers from everyone/ Dropping through sky/ Through the glass of the roof/ Through the roof of your mouth/ Through the mouth of your eye/ Through the eye of the needle/ It's easier for me to get closer to Heaven/ Than ever feel whole again/

But I never said I would stay to the end/ I knew I would leave you and fame isn't everything/ Screaming like this in the hope of sincerity/ Screaming it's over and over and over/ I leave you with photographs, pictures of trickery/ Stains on the carpet and stains on the memory/ Songs about happiness murmured in dreams/ When we both of us knew how the end always is/ How the end always is/ How the end always is/ How the end always is/ How the end always is/ How the end always is.

Prins Obi

Tραγουδοποιός, Prins Obi & The Dream Warriors

Guns N' Roses - Since I Don't Have You

I don't have plans and schemes/ And I don't have hopes and dreams/ I, I, I don't have anything

Since I don't have you/ And I don't have fond desires/ And I don't have happy hours/ I don't have anything/ Since I don't have you/ Happiness and I guess/ I never will again/ When you walked out on me/ In walked ol' misery/ And she's been here since then/ Yeah, we're fucked!/ don't have love to share/And I don't have one who cares/ I don't have anything/ Since I don't have you/ You, you, you, oh, oh!

The Dreamer

DJ, σχεδιαστής & φωτογράφος

The ΧΧ - Angels

ΧΧ πάντα, σε κάθε χωρισμό. Όλα τα τραγούδια στο repeat. Δεν έχω αγαπημένο, τα βάζεις όλα τα άλμπουμ στη σειρά και όλα τέλεια. Είναι λες και σου τραγουδούν οι φίλοι σου στο σαλόνι σου.

Αδάμ Τσαρούχης

Τραγουδιστής

Αδάμ Τσαρούχης - Σ' Αγαπώ

Ποιος δεν έχει κλάψει; Ποιος δεν έχει πει «μακριά σου ποσό υποφέρω». Ο κάθε χωρισμός για μένα ήταν ένας μικρός θάνατος. Θέλει πολλή δύναμη να πεις «σε αγαπώ, τι άλλο θέλεις να πω, μακριά σου ποσό υποφέρω», στίχοι από το τραγούδι που έχω τραγουδήσει αλλά και έχω πει στη ζωή.

Είναι ένα τραγούδι που έχει συνοδεύσει στιγμές που έχω πονέσει. Και υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτό: όταν μίλησα με τους συγγενείς για να πάρω τα δικαιώματα πληροφορήθηκα ότι και ο στιχουργός είχε μια παρόμοια εμπειρία με εμένα. Το είχε γράψει για να το αφιερώσει σε μια σχέση που είχε τελειώσει.

Η κάθε σχέση που τελειώνει έχει για να σου μάθει πράγματα, να σε κάνει να νιώσεις. Όποτε νιώθω τυχερός για αυτές.

Κωνσταντίνος Μπόλας

DJ

Röyksopp - Sordid Affair

"Even there's no reason to cry, it'll give you one". Γιατί και καλά να είσαι, θες να χωρίσεις για να το νιώσεις στο πετσί σου. Για τον πανανθρώπινο καημό του ''I felt wanted" που σου βουλιάζει την καρδιά. Και γιατί θα έκλεβα εκκλησία, αν διάλεγα το Death II.

Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος

Καλλιτεχνικός διευθυντής six d.o.g.s

U2 - One

Μόνο μια ανάλογη εμπειρία έχω. Αλλά παραείναι κλισέ, το One των U2. Το είχα λιώσει όταν είχα χωρίσει με μια κοπέλα που είχα στην 3η Λυκείου και χωρίσαμε στην πενταήμερη στη Ρόδο. Είχα διαλυθεί μετά και το άκουγα συνέχεια.

Χάλια φάση (αλλά ήταν και πάνω στο Μιλένιουμ, κάπως δικαιολογείται). Σε όλους τους επόμενους χωρισμούς εξελίχθηκε το πράγμα, κυρίως free jazz άκουγα και έκοβα βόλτες.

Άξιος Ζαφειράκος

Μπασίστας, Chickn

Ruth Etting - Love Me or Leave Me

Το Love Me or Leave Me είναι το τραγούδι για το λίγο πριν και το λίγο μετά. Εκεί στη ζάλη της άρνησης και του πηγαινέλα, στην αναμονή του παλιού και στην προσμονή του νέου, εκεί που η συνήθεια τα 'χει ισοπεδώσει όλα, αλλά και αυτό το καινούριο σε φοβίζει, παραδίνεσαι στις ορέξεις του/της, μέχρι που λες «μπάστα λίγο ρε φίλε»:

I want your love but I don't want to borrow

Το have it today and give back tomorrow

For my love is your love but there's no love for nobody else

Γραμμένο το 1928 από τους Walter Donaldson και Gus Kahn για το μιούζικαλ του Broadway Whoopee!. Το ερμήνευσε πρώτη φορά η Ruth Etting, ενώ έπειτα τραγουδήθηκε από την Doris Day, τη Nina Simone, την Ella Fitzerald κ.ά. Σκεφτόμουν και το Alifib του Robert Wyatt, αλλά αυτό είναι για το κομμάτι που ξανασμίγεις μετά τον χωρισμό.

JohnJohn Παπαδόπουλος

DJ, γραφίστας

Whitney Houston - I Will Always Love You

Σχεδόν guilty pleasure. Όλοι το έχουμε ακούσει έστω και μια φορά στον χωρισμό No.549. Δύο φωνές μου φωνάζουν, να μείνω, να κάνω τι; (Γεμίζει ποτήρι με τζίν).

Να σταθώ εμπόδιο στη ζωή σου; Και να τα τζιν, και να τα «θα σε αγαπώ για πάντα». Και άλλα τζιν, και είμαι και υπεράνω, μετά από αρκετά repeat και τόσα τζιν: "I wish you joy and happiness but above all this I wish you love...". The end.

Γρηγόρης Ψαλτάκος

Τραγουδιστής, Mr. Highway Bank

Νίκος Παπάζογλου - Απόψε σιωπηλοί



Το κατεξοχήν υπέρτατο τραγούδι χωρισμού που περιγράφει με τον πιο απλό τρόπο την άγρια αντίφαση των χωρισμών και τα πολύ έντονα συναισθήματα της στιγμής.

Την αγάπη που θα έχει πάντα κάποιος για τον άλλον, αλλά και τον εξασθενημένο έρωτα που δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν ξέρω αν θα ήταν το υπέρτατο τραγούδι για χωρισμό αυτό της Βάσως Αλαγιάννη, αν δεν το είχε τραγουδήσει ο Παπάζογλου και του 'χε δώσει τέτοια διάθεση με την ερμηνεία του βέβαια...

RSN

DJ & παραγωγός

UNKLE - Ar.mour (feat. Miink & Elliot Power)

Ενώ άκουγα πρόσφατα το νέο single των UNKLE, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι το υπέρτατο κομμάτι χωρισμού.

Η επαναλαμβανόμενη λούπα στην αρχή θυμίζει τις σκέψεις μετά τον χωρισμό, οι οποίες είναι συνεχώς οι ίδιες σαν σε λούπα. Το ακατέργαστο beat μου φέρνει στο μυαλό τον θυμό που έχει ο καθένας μέσα του μετά τον χωρισμό. Και η δυναμικότητα του κομματιού τη θέληση για νέες περιπέτειες!

Rrose Selavy

DJ

Bright Eyes - The Calendar Hung Itself



Μιλάει για την περίπτωση που η αγαπημένη/ο αγαπημένος σου έχει καινούριο άτομο στη ζωή του και με τους πρώτους στίχους δεν μπορείς παρά να ταυτιστείς.

"Does he kiss your eyelids in the morning when you start to raise your head?... Does he lay awake listening to your breath? Worried that you smoke too many cigarettes".

Αλλά κυρίως γι'αυτό το σπαραξικάρδιο "You are my sunshine, my only sunshine", το μήνυμα που αφήνει στον τηλεφωνητή της και θες να το τραγουδάς δυνατά ξανά και ξανά. Ιδανικά σε κάποιο bar, με συνοδεία αλκοόλ.

Spyreas Sid

DJ & τραγουδιστής, Cyanna, Mercury

Στράτος Διονυσίου - Φεύγοντας

Αξεπέραστο τραγούδι, αξεπέραστος τραγουδιστής, αληθινά λόγια. Προτιμώ τις live εκτελέσεις που έχουν σωθεί, ειδικά εκείνη στο δίσκο του Σαββόπουλου, αλλά είναι μισό το τραγούδι εκεί.

Miss Linenwood

DJ

Goldie - Making up again

Αν και ευτυχώς απέχω πολύ από την εποχή των χωρισμών, την απογοήτευση και τα δακρύβρεχτα μηνύματα πάνω από το κινητό, αυτό το κομμάτι θα μου θυμίζει πάντα πόσο αφελής έχω υπάρξει στο παρελθόν και πως ο έρωτας μπορεί να προκαλέσει πόνο, αλλά οφείλει να προκαλέσει και αστείρευτη χαρά.

Photoharrie

DJ, φωτογράφος

Τερζόπουλος - Θυμάμαι

Υπόγα, μπαλάκια, φλιπεράκια και το πάκμαν καινούριο με πενηντάρικο και καψούρα ατελείωτη.

Στάθης Μητρόπουλος

DJ, Αrt director





Pet Shop Boys - What Have I Done To Deserve This

Λονδίνο, Σεπτέμβριος του 2001 και το ακαδημαϊκό έτος έχει μόλις ξεκινήσει με την κατάρρευση των δίδυμων πύργων και της πρώτης μου σχέσης.

Άγριος raver τότε εγώ, επανεκτίμησα δίπλα στον Tom την ποπ πλευρά της μουσικής και της ζωής. Το CD player στο αυτοκίνητο του boyfriend (εξωτερικό, πάνω σε αντικραδασμική βάση) έλιωνε το ένα Τop of the Pops μετά το άλλο. Whitney, Madonna, ABBA, Diana Ross, Eurythmics, Wham! και πολύ Pet Shop Boys.

Μαγικοί Pet Shop Boys, που καταφέρνουν να ενορχηστρώσουν συγκλονιστικούς, στίχους στις πιο ξεσηκωτικές μελωδίες. Οι ποπ ποιητές μια ολόκληρης γενιάς έμελλε να αποτελέσουν μαζί με τα φωνητικά της Dusty Springfield το δικό μου soundtrack χωρισμού: "What have I done to deserve this".

Από τότε και κάθε φορά που ο έρωτας καταλήγει στο καλάθι των αχρήστων οι στίχοι που θα με στοιχειώνουν με ένα κόμπο στον λαιμό είναι οι:

Since you went away I've been hanging around

I've been wondering why I'm feeling down

You went away, it should make me feel better

But I don't know, oh

How I'm gonna get through.

Μπάμπης Μπατμανίδης

Τραγουδιστής, Babis Batmanidis Company

Κώστας Μοναχός - Θα με θυμηθείς μωρό μου

Ο χωρισμός δεν θέλει τραγούδια να κυλίεσαι στα πατώματα γιατί κυκλοφορούν μικρόβια και το πρόβλημα όταν είσαι σινγκλ είναι ότι σιγά μην κάνεις παρκέ.

Χρειάζεσαι άσματα που λειτουργούν ωσάν γκρουπ θέραπι, κι ας είσαι Μοναχός χρειάζεσαι έναν Κώστα και το «Ναι, μωρό μου, εγώ» λειτουργεί καταλυτικά ως πρόγραμμα αυτοβοήθειας στο σπίτι, στο γραφείο, στο σούπερ μάρκετ.

Εξάλλου ποιος είπε ότι οι χωρισμοί δεν είναι ροκ, γι' αυτό και το συγκεκριμένο «πόνοι-μα» το έχουμε σταθερά εντός της μουσικής θεματολογίας (όπως και άλλα ανυψωτικά) στη χοροεσπερίδα που παραθέτουμε δι' αυτό τον λόγο, κάθε 14 Φλεβάρη, του Αγίου Βαλεντίνου, στο 8ball στη Θεσσαλονίκη.