«If young Metro don't trust you, I'mma shoot ya»: με αυτήν τη ρίμα που ράπαρε η ρομποτική φωνή του Future στην αρχή του «Father stretch my hands, Part 1» από το «Life of Pablo» του Kanye West, ο Metro Boomin, από ανερχόμενος beatmaker, έγινε meme και viral φαινόμενο. Ο Future δημιούργησε το απόλυτο tag για τον άνθρωπο που τον έκανε σταρ.



Για έναν βασικό ακροατή, το tag μπορεί να μη σημαίνει τίποτα, αλλά για όσους είναι πιο χωμένοι στην κουλτούρα του χιπ-χοπ τα tags ή τα name drops, που είναι κάτι ανάλογο, είναι υπογραφή του παραγωγού που ακούγεται στο κομμάτι και κατοχυρώνει ότι η μουσική που ακούς είναι δική του. Άλλοτε είναι το όνομά τους (name drop) κι άλλοτε μια φράση συμβολική (tag).

Ο Metro Boomin είναι ίσως ο καλύτερος μουσικός παραγωγός της γενιάς του και φέτος έχει έναν ακόμα λόγο για να το επιβεβαιώσει. H πρώτη του σόλο απόπειρα, το ντεμπούτο του «Not all heroes wear capes», σκαρφάλωσε στο Νο1 του Billboard.



Ο Metro Boomin είναι ίσως ο καλύτερος μουσικός παραγωγός της γενιάς του και φέτος έχει έναν ακόμα λόγο για να το επιβεβαιώσει. H πρώτη του σόλο απόπειρα, το ντεμπούτο του «Not all heroes wear capes», σκαρφάλωσε στο Νο1 του Billboard. Ανέβηκε εκεί μόνο από το streaming. Τα τραγούδια του έκαναν 125 εκατομμύρια streams σε επτά ημέρες από την κυκλοφορία του, ενώ είχε σχεδόν ανύπαρκτες φυσικές πωλήσεις (γύρω στις 5.000 κόπιες).



Το άλμπουμ είναι μια all-star υπόθεση. Στα φωνητικά συμμετέχουν μια σειρά από πρωτοκλασάτοι ράπερ, οι κολλητοί του, ο Young Thug και ο Future, μέχρι ο Travis Scott, ο Offset κ.ά.



Ο Metro θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του ήχου της trap τα τελευταία χρόνια. Τα κινηματογραφικά beats του όχι μόνο μετέτρεψαν σε επιτυχίες κομμάτια όπως το «Bad and Boujee» των Migos ή το «Mask off» του Future αλλά έστρεψαν την προσοχή του κόσμου στη ραπ σκηνή της Ατλάντα.

Migos - Bad and Boujee ft Lil Uzi Vert



Η άνοδός του προς την κορυφή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο και αυτό σημαίνει ότι πλέον αναγνωρίζεται η δουλειά τους και γίνονται το ίδιο σημαντικοί με τους ράπερ. Ήταν κάτι που πραγματικά έλειπε από τη σύγχρονη ραπ σκηνή, να έρθει δηλαδή η μουσική στο προσκήνιο.

Βέβαια, από τη μουσική παραγωγή έχουν ξεπηδήσει σπουδαία ονόματα που έχουν γίνει θρύλοι, κρυμμένοι μέσα στα στούντιο. Κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Phil Spector στα '60s ή ο Quincy Jones που διέπρεψε με τη δουλειά που έκανε σε συνεργασία με τον Michael Jackson τη δεκαετία του '80 έχουν γράψει την δική τους ιστορία στη μουσική, συμπεριλαμβανομένων και πιο πρόσφατων όπως ο Puffy και ο Timbaland.

Ο νεαρός Metro που έχει επαναφέρει στην μόδα την μπαντάνα συνεχίζει την συγκεκριμένη παράδοση. Γεννήθηκε το 1993 στο St. Louis. Το πραγματικό του όνομα είναι Leland Tyler Wayne. Από μικρός είχε μια έφεση στο μπάσο πριν ακούσει για πρώτη φορά το «Country Grammar» του Nelly και αποφασίσει να γίνει ράπερ στο γυμνάσιο.

Τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς, η μητέρα του τού αγόρασε ένα λάπτοπ και από φίλους έμαθε και κατέβασε το πρόγραμμα FryityLoops. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τα λεφτά να αγοράσει beats, άρχισε να φτιάχνει μόνος του.

Η μουσική παραγωγή σταδιακά του έγινε εμμονή. Παιδί χωρισμένων, μεγάλωσε με τη μητέρα του και τα τέσσερα αδέρφια του. Η μητέρα του, αν και ήταν επιφυλακτική, τον στήριξε μέχρι το τέλος.

Metro Boomin - 10 Freaky Girls (with 21 Savage)

Χρησιμοποίησε τα social media για να βρει ράπερ που χρειάζονταν beat και κάποιος από τη σκηνή της Ατλάντα τον ανακάλυψε.

Πριν τελειώσει το γυμνάσιο, η μητέρα του οδηγούσε 17 ώρες τα Σαββατοκύριακα για να πάνε στην Ατλάντα και να δουλέψει στο στούντιο μαζί με τον Gucci Mane και τον OJ Da Juiceman. Ο τελευταίος του βρήκε και το ψευδώνυμο επειδή περιέγραφε τον κάθε ρυθμό που έφτιαχνε ως «booming».

Μετά το λύκειο, κατάφερε να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο στην Ατλάντα αλλά πάνω στο πρώτο εξάμηνο έσκασε η πρώτη του επιτυχία, το κομμάτι «Karate Chop» του Future. Έτσι τα παράτησε, παρά τις αντιρρήσεις της μαμάς του, για να εκμεταλλευτεί την στιγμή. Δεν είχε κλείσει καλά-καλά τα 18.

Ο Future του χρωστάει ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας του. Ο Young Thug επίσης. Τους θεωρεί αδέρφια του. Μιλάει για την φιλία τους και περιγράφει χαρακτήρες που νομίζεις ότι υπάρχουν μόνο στο τηλεοπτικό «Atlanta».

Future - Mask Off (Official Music Video)

«Δεν μπορείς να κάνεις κανέναν τους να αισθανθεί ότι κάνεις παρέα με τον άλλο περισσότερο. Tους κακοφαίνεται. Πρέπει να είσαι ουδέτερος. Δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις. Στην Ατλάντα, φίλε, ο καθένας το παίζει τόσο άντρας και υπάρχει πολύ εγωισμός. Κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να είναι το νούμερο 1. Κανείς από τους δυο δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση. Νιώθω ότι και οι δυο παρακινούν ο ένας τον άλλο και αυτό είναι καλό για την κουλτούρα και την μουσική – αρκεί να μείνει εκεί».

Σύμφωνα με το Fader, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η ζεστασιά που βγάζει. Και το γεγονός ότι είναι αξιαγάπητος.

Τον Απρίλιο ανακοίνωσε στο Instagram ότι αφήνει για πάντα την μουσική. Στα μέσα Οκτωβρίου μια σειρά από billboard αφίσες εμφανίστηκαν στις λεωφόρους της Ατλάντα που έγραφαν ότι αγνοείται. Ήταν το teaser για το σόλο πρότζεκτ που τελικά παρουσίασε ο 21 Savage. Ο Metro Βοοmin, τελικά, δεν φαίνεται ότι θα τα παρατήσει τόσο εύκολα.