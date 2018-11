Ο Tom Krell γεννήθηκε στο Κολοράντο. Το 2009 πήρε το πτυχίο του στη Φιλοσοφία, πριν ξεκινήσει τις μουσικές του περιπέτειες. Υιοθέτησε το ψευδώνυμο How To Dress Well και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τα πρώτα του EP σε ένα μπλογκ που είχε φτιάξει. Το 2010 το ντεμπούτο άλμπουμ του «Love Remains» ενθουσίασε τους κριτικούς, που τον χαρακτήρισαν φέρελπι και τον συνέκριναν με ονόματα όπως αυτά του Frank Ocean και του The Weeknd.

Ποτέ δεν έφτασε, βέβαια, στα μεγέθη των δύο Αφροαμερικανών συναδέλφων του. Κατά κάποιον τρόπο, δημιούργησε τον όρο alt R&B ή hipster R&B, που δεν είναι και τόσο κολακευτικός. Κι ενώ στην αρχή δήλωνε ότι δεν είχε πρόβλημα, αν και τον έβρισκε «κάπως», μετά άλλαξε τελείως και είπε ότι εκείνη την εποχή αισθανόταν πως τον εκμεταλλεύονταν και ότι το 99% των κυκλοφοριών που χαρακτηρίζονταν έτσι ήταν «σκουπίδια». Έτσι εξηγείται μάλλον το ότι στο τέταρτο άλμπουμ του, το «Care», το γύρισε στην ποπ και συνεργάστηκε με τον Jack Antonoff, τον πρώην της Lena Dunham, που κάνει καριέρα ως μουσικός παραγωγός.

«Προσεγγίζω τη μουσική με αγάπη και προσοχή. Για μένα, αποτελεί ένα βαθύ φάσμα επούλωσης. Αισθάνομαι πολύ τυχερός και περήφανος για το πέμπτο μου άλμπουμ. Κάθε άλμπουμ που έχω κάνει είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αυτό είναι βαθιά αποσπασματικό και έντονο, αλλά ταυτόχρονα "αγγελικό"».

Το «Care» βγήκε το 2016. Πέρασαν δύο χρόνια για το επόμενο, το «Anteroom», που αποτελεί την πιο σκοτεινή δουλειά του: πρόκειται για μουσική που έγραψε μέσα στη μιζέρια, μετά την εκλογή του Tραμπ. Είναι πιο πειραματικό σε σχέση με τα προηγούμενα και σε αυτό οι επιρροές του είναι οι Prurient, Coil και Burial. Τα κομμάτια του δίσκου, όμως, παραμένουν ποπ και άμεσα, σχεδόν χορευτικά, ακόμα κι αν έχει εξελίξει τον ήχο του, προσθέτοντας παραπάνω ηχοστρώματα.

«Τι σημαίνει όμως να κάνεις blue eyed soul (λευκή δηλαδή) σήμερα;» αναρωτιούνται στο «Pitchfork». Σίγουρα ο Krell είναι από τους καλύτερους εκπροσώπους της εποχής και το «Anteroom» μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια που βαθμολογούν τελικά με τον αξιοπρεπή βαθμό 7.3, καταλήγοντας ότι είναι «στα καλύτερά του όταν ρισκάρει να πάει σε περιοχές όπου οι άλλοι δεν τολμούν». Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία θα τον δούμε στην Αθήνα σε λίγες μέρες στην Death Disco, στο πλαίσιο των pre-events του Plisskën Festival.

Δεν έχει ξαναβρεθεί στην Ελλάδα και αισθάνεται χαρούμενος που θα πραγματοποιήσει κάτι που ήθελε να κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Μου σχολιάζει τη σκηνή του χιπ-χοπ, λέει πως από προκλητική και cool έχει καταντήσει τόσο mainstream, που είναι βαρετή πια. Ακόμα του αρέσει η Mariah Carey, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει μυστικιστική ποίηση και ακούει techno. Πλέον είναι κάτοικος του Λος Άντζελες.



Προσωπικά, θα προτιμούσα να απαντούσε πιο διεξοδικά στις ερωτήσεις μου παρά μονολεκτικά, σαν να βαριέται τη ζωή του. Αυτήν τη στιγμή κάνει περιοδεία σε όλη την Ευρώπη με ένα βαν και τον πετυχαίνω στη διαδρομή από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη. Σπουδάζει ακόμη, όπως μου αναφέρει. «Κάνω ένα διδακτορικό στη Φιλοσοφία, συγκεκριμένα πάνω στον μηδενισμό. Ελπίζω να το ολοκληρώσω φέτος».

How To Dress Well - Nonkilling 6 | Hunger



— Πόσο σε έχουν επηρεάσει οι σπουδές σου ως άνθρωπο;

Είναι πολύ δύσκολο να μη γίνεις μηδενιστής και κυνικός. Πρέπει να αντιστέκεσαι με όλο σου το είναι.

Του ζητάω να μου σχολιάσει το νέο του άλμπουμ. «Προσεγγίζω τη μουσική με αγάπη και προσοχή. Για μένα, αποτελεί ένα βαθύ φάσμα επούλωσης. Αισθάνομαι πολύ τυχερός και περήφανος για το πέμπτο μου άλμπουμ. Κάθε άλμπουμ που έχω κάνει είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αυτό είναι βαθιά αποσπασματικό και έντονο, αλλά ταυτόχρονα "αγγελικό". Όπως συμβαίνει και με τα "αδέρφια" του, έχει χαρακτηριστικά που το συνδέουν με στοιχεία άλλων δίσκων, ταυτόχρονα όμως έχει τη δική του ψυχή.

Τα κομμάτια είναι απειλητικά και ταυτόχρονα τρυφερά, γεμάτα θυμό και ηρεμία. Πιστεύω ότι είναι ένας πειραματικός, ηλεκτρονικός δίσκος με τραγούδια ουσίας και παρηγορητικές ιστορίες. Οι εκλογές του 2016 με επηρέασαν πάρα πολύ όταν το έγραφα. Η "αμερικανική κόλαση" είναι στο υπόβαθρο αυτού του άλμπουμ, ο νεοφιλελεύθερος αποδεκατισμός της ανθρώπινης κοινωνίας – τα έχετε ζήσει κι εσείς στην Ελλάδα αυτά. Είναι απαίσιο το να ζεις στην Αμερική αυτήν τη στιγμή».



— Ελπίζεις ότι θα αλλάξει η κατάσταση κάποια στιγμή στο μέλλον; Η ελπίδα μπορεί να είναι κάτι συντηρητικό, το ίδιο και η απελπισία.

Για μένα, το μέλλον κρύβει περισσότερη τέχνη, περισσότερη κόλαση, περισσότερο πόνο, περισσότερη αγάπη. Και, προπαντός, περισσότερη ζωή.

How To Dress Well - Body Fat

Info:

Ο How To Dress Well θα εμφανιστεί στην Death Disco στις 2 Νοεμβρίου, με είσοδο 14-20 ευρώ.