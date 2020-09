Άγριες Μέλισσες: Πώς γυρίζεται μια επιτυχία

Για την Έλλη Τρίγγου (όπως και για τη Μαρία Κίτσου, την οποία δυστυχώς δεν συναντώ στο συγκεκριμένο γύρισμα), η προηγούμενη σεζόν ήταν σημαδιακή. Μιλάμε για δύο ηθοποιούς που το θεατρόφιλο κοινό αγαπά και παρακολουθεί πιστά τα τελευταία (λίγα, στην περίπτωση της Έλλης, περισσότερα στης Μαρίας) χρόνια. Χρειάστηκε όμως μια τηλεοπτική σειρά για να τις μάθει μέσα σε μια νύχτα το πανελλήνιο. Άδικο; Ίσως. Αναμενόμενο; Σίγουρα.

«Με τρόμαζε το μέσο, ενώ πάντα γνώριζα τη δύναμή του, και βρέθηκε η ιδανική συνθήκη για μένα. Από το σενάριο, τους συνεργάτες και την κατάσταση, είναι αυτό που μου ταιριάζει» περιγράφει η Έλλη. «Ο ρυθμός είναι εντελώς διαφορετικός. Στο θέατρο κάνουμε πρόβες επί μήνες πριν από μια παράσταση (σ.σ. η Έλλη θα καθοδηγηθεί σκηνοθετικά και θα παίξει με τον Αργύρη Πανταζάρα, μία από τις ηχηρές νέες αφίξεις στις «Μέλισσες», στην παράσταση «This is not Romeo and Juliet», από τον Οκτώβριο στο Πορεία). Εδώ τρέχουμε! Αλλά έχουν όλοι την ευθύνη του αποτελέσματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση. Είναι μια πρόκληση, είναι ένας άλλος τρόπος και ένα εργαλείο που το θεωρώ σωτήριο. Φέτος θα δούμε μια Ασημίνα πιο ώριμη, έχουν περάσει κάποια χρόνια από πάνω της, σε κάποια πράγματα μπορεί να έχει κουραστεί, άλλα να τα έχει ονειρευτεί και τελικά να μην είναι όπως τα ήθελε. Θα κάνει το ταξίδι της. Για να προσεγγίσω την Ασημίνα θυμήθηκα από συζητήσεις με την οικογένειά μου για τη γιαγιά μου, που ήταν κι εκείνη μία από τρεις αδερφές, η μεσαία, και την είχαν στείλει να γίνει μοδίστρα, στο χωριό μας στη Θεσπρωτία, μέχρι κουβέντες με τους σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους, μνήμες, αισθήσεις. Εν τέλει, αυτές οι αναμνήσεις κάπως καταλήγουν να γίνονται δικές σου, χωρίς να είναι».