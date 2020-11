ADVERTORIAL

Το μαύρο φόρεμα, γνωστό και ως «little black dress» είναι ένα ρούχο που έχει καταφέρει να αντέξει στον χρόνο και να καθιερωθεί ίσως ως το πιο διαχρονικό κομμάτι μίας γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Πάντα επίκαιρο, κομψό και κολακευτικό, το little black dress έχει εξελιχθεί ανά τα χρόνια, παίρνοντας διαφορετικές μορφές και σιλουέτες. Από τις καλλιτεχνικές του ρίζες, μέχρι τους «πρωταγωνιστικούς» του ρόλους στις πιο διάσημες ταινίες του Hollywood, έχει αποδείξει πως έχει τον δικό του εμβληματικό σκοπό στον κόσμο της μόδας. Φέτος, με αφορμή το Fashion Design Project by NIVEA Black & White ρίχνουμε μία ματιά στην ιστορία του και παράλληλα ψηφίζουμε το αγαπημένο μας σχέδιο από τον διαγωνισμό, που θα διεκδικήσει το μεγάλο βραβείο εδώ.

Ανά τους αιώνες, το μαύρο φόρεμα έχει χαρακτηριστεί από σεμνό, μέχρι προκλητικό, μέσα από διαφορετικές εικόνες και συσχετισμούς. Πάντα συνδεδεμένο με τους ορισμούς της κομψότητας και της καλαισθησίας, αποτελεί ένα fashion icon από μόνο του. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, έχει φορεθεί από μερικές από τις πιο κομψές γυναίκες της ιστορίας - Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Maria Callas, Edith Piaf. Η σχεδιάστρια Coco Chanel ισχυρίστηκε πως «ανακάλυψε» το little black dress και ο ισχυρισμός αυτός εδραιώθηκε στα καταγεγραμμένα της βιομηχανίας της μόδας.

Credit: Bettmann / Contributor / Getty Images

Παρότι η Coco Chanel αδιαμφησβήτητα επηρέασε το κύρος του little black dress ως ένα κλασικό και κομψό ρούχο, με ένα μαύρο jersey καθημερινό φόρεμα που λάνσαρε το 1926, διάφοροι άλλοι σχεδιαστές πειραματίζονταν με το μαύρο φόρεμα ως fashion staple την ίδια εποχή. Το μαύρο ως χρώμα στη μόδα, άλλωστε, είχε ήδη καταγράψει μεγάλη ιστορία μέχρι τότε, συνήθως συσχετισμένο με το πένθος. Τον 14ο αιώνα το μαύρο χρώμα στα ρούχα είχε σκοπό να δημιουργήσει μία δραματική εικόνα, ενώ τον 15ο αιώνα - καθώς η μαύρη βαφή ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί - η ισπανική αριστοκρατική τάξη ντυνόταν στα μαύρα, ως ένδειξη πλούτου και ευημερίας.

Μέχρι και τον 18ο αιώνα, το μαύρο στα ρούχα θεωρούταν αξιοσέβαστο, ενώ τον 19ο αιώνα αναβιώθηκε ως καλαίσθητο από τους dandies της εποχής. Αργότερα - και με την εξέλιξη των βαφών για τα ρούχα - το μαύρο φόρεμα αποτελούσε είτε ένδειξη πένθους, είτε fashion statement από τις γυναίκες της μεσαίας τάξης της εποχής. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, είναι αυτό του πορτραίτου του John Singer Sargent, «Madame X» το 1884, όπου η Virginie Gautreau πόζαρε φορώντας ένα μακρύ, στενό μαύρο φόρεμα, με έντονο ντεκολτέ, που θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητικό για την εποχή.

Στις αρχές του 1900, το μαύρο είχε αρχίσει να «φθήνει» μπροστά στις νέες, πολύχρωμες αποχρώσεις που πωλούνταν στα καταστήματα, με τον Γάλλο σχεδιαστή Paul Poiret να τα έχει εντάξει πλήρως στις συλλογές του. Η Coco Chanel, είχε δηλώσει πως τα χρώματα του Poiret της «έφερναν ζαλάδα» και λάνσαρε το μαύρο, το σκούρο μπλε και το μπεζ στις συλλογές της. Το little black dress που λάνσαρε το 1926, ήταν πρωτοποριακό και απόλυτα εμβληματικό για την ιστορία του.

Το «LBD» ήταν ο ιδανικός συνδυασμός στοιχείων που το καθιέρωσαν στην κορυφή της λίστας με ο,τι πιο κομψό θα μπορούσε να φορά μία γυναίκα. Εύκολο, ευέλικτο, πρακτικό, κολακευτικό, κομψό, σοφιστικέ. Ο χαρακτήρας και η ικανότητά του να συσχετίζεται με διαφορετικές έννοιες και περιστάσεις, το ένταξε σε ένα πλαίσιο όπου μπορούσε μεν να εξελιχθεί με τις εκάστοτε τάσεις της εποχής, χωρίς να όμως αλλοιώνεται ή να θεωρείται «πασέ».

Credit: Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1944, η Vogue έγραψε πως το little black dress είναι το φόρεμα που έχουν «Δέκα στις δέκα γυναίκες», ενώ όλα τα περιοδικά μόδας της εποχής το εκθείαζαν. Το 1948, όταν ο Christian Dior δημιούργησε το πρωτοποριακό για την εποχή και εμβληματικό για την ιστορία, «New Look», το little black dress ακολούθησε. Ο Dior είπε το 1954: «Μπορείς να φοράς μαύρα οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείς να φοράς μαύρα σε οποιαδήποτε ηλικία. Μπορείς να το φοράς σε σχεδόν οποιαδήποτε περίσταση. Ένα μαύρο φόρεμα είναι απαραίτητο στη γκαρνταρόμπα μίας γυναίκας».

Η ευελιξία του little black dress εξασφάλισε την «αθανασία» του. Σε συνδυασμό με μαύρο καλσόν και μαύρο eyeliner, έχει το σήμα κατατεθέν της μπιτ γενιάς (beatniks). Η Audrey Hepburn, φορούσε μαύρα στην ταινία Funny Face και φυσικά, το iconic φόρεμα του Givenchy στο Breakfast at Tiffany's. Κατά τη διάρκεια των 60s, ωστόσο, το μαύρο φόρεμα δεν αποτελούσε την πιο δημοφιλή στιλιστική επιλογή, όταν τα έντονα χρώματα και τα «διασκεδαστικά» looks της εποχής, αντικατέστησαν τα σοφιστικέ μαύρα. Παρ' όλα αυτά, μία δεκαετία αργότερα, το μαύρο φόρεμα επιστρέφει ως η ιδανική επιλογή της κομψής γυναίκας. Από τα ευκολοφόρετα μαύρα φορέματα του Azzedine Alaia, μέχρι τα δερμάτινα του Claude Montana, το little black dress πήρε μία νέα, ιδιαίτερα edgy μορφή στα τέλη των 70s και 80s. Στις αρχές της δεκαετίες του '80, Ιάπωνες σχεδιαστές όπως Rei Kawakubo και Yohji Yamamoto, ανέλαβαν να του δώσουν μία πιο «διανοούμενη» ταυτότητα.

Credit: KAMMERMAN/Gamma-Rapho via Getty Images

Κατά τη διάρκεια των 90s, το little black dress άλλαξε και πάλι μορφή και καθιερώθηκε ανάμεσα στα πιο βασικά κομμάτια της σύγχρονης γκαρνταρόμπας, πολύ συχνά σε mini μορφή και στις εμφανίσεις των διασημότερων super models της εποχής, όπως Kate Moss και Naomi Campbell. Το 1994, έλαβε ιδιαίτερη προσοχή λόγω μίας από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της πριγκίπισσας Diana, όπου πήρε και την γνωστή ονομασία «revenge dress». Το στενό, off-the-shoulder, στενό μαύρο φόρεμα ήταν ένα «σιωπηλό» statement από μόνο του, όταν η πριγκίπισσα Diana το φόρεσε στην επίσημη δημόσια εμφάνισή της την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Charles, σχετικά με τον γάμο και το διαζύγιό τους. Την ίδια χρονιά, η εμφάνιση της Elizabeth Hurley με την iconic δημιουργία του Gianni Versace με τις χρυσές παραμάνες, στο πλευρό του Hugh Grant στην πρεμιέρα του Four Weddings and a Funeral, ήταν τόσο iconic που το φόρεμα συχνά αποκαλείται και ως «ΑΥΤΟ το φόρεμα».

Credit: Jayne Fincher/Getty Images

Την δεκαετία του 2000, το μαύρο φόρεμα συνέχισε να αποτελεί την πρώτη επιλογή σε εμφανίσεις που είχαν σκοπό να δείχνουν εκλεπτυσμένες, σοφιστικές και κομψές. Σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, θριάμβευσε στο κόκκινο χαλί και στις εμφανίσεις των Angelina Jolie, Charlize Theron, Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker, ανάμεσα σε άλλες, σε τελετές βραβείων, πρεμιέρες, performances.

Credit: Dan MacMedan/WireImage/Getty Images

Σήμερα, το little black dress, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος της μόδας. Μέσα από μία αξιοθαύμαστη ιστορία εξέλιξης, το μαύρο φόρεμα έχει καταφέρει να αναγεννηθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο ρούχο, καταφέρνοντας να καθιερωθεί ως κάτι παραπάνω από μία τάση. Το little black dress, ήταν, είναι και θα είναι, το ένα και μοναδικό κομμάτι που αντέχει στην πάροδο του χρόνου και αποτελεί την επιτομή της κομψότητας.

