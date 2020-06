— Γιώργο, πώς και αποφάσισες να μετακομίσεις από την Κρήτη στην Αθήνα;

Όντας παιδί από επαρχία, το να καταφέρω να μείνω στην Αθήνα ήταν πάντα ο στόχος μου. Μου αρέσουν οι μεγάλες πόλεις γιατί σου δίνουν ευκαιρίες να εξελιχθείς στη δουλειά σου και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, κατάλληλους ανθρώπους να συνεργαστείς. Στην Κρήτη η ζωή είναι ωραία, εάν θέλεις απλώς να πάρεις ένα πτυχίο και να ζήσεις ήσυχα. Όμως ένιωθα ότι το μέρος με περιόριζε και με καθυστερούσε πολύ σε σχέση με τη δουλειά μου. Αν και πέρασα στο Οικονομικό στο Ρέθυμνο, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Αντιθέτως, ξεκίνησα το κανάλι μου στο YouTube και μόλις ρόλαρε η φάση, αποφάσισα να έρθω.

— Τι ακριβώς κάνεις στο κανάλι σου στο YouTube;

Βίντεο για το rap style: ρούχα, sneakers, κοσμήματα, κουρέματα και γενικώς τα πάντα γύρω από τη συγκεκριμένη κουλτούρα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μπορείς να δεις συλλογές από τα πιο σπάνια ρούχα στον κόσμο, οδηγούς για ένα fresh style με πολύ μικρό budget, ακόμα και τον αγαπημένο σου ράπερ να ψωνίζει τα παπούτσια του μαζί μου.

Με μια αλυσίδα με διαμάντια ή μια μπλούζα με μεγάλο λογότυπο των 500 ευρώ ένας ράπερ δηλώνει επιτυχία στο επάγγελμά του. Πήγε στούντιο, έγραψε hits, έβγαλε λεφτά και αυτό φαίνεται στο οutfit. Δεν σου λέω ότι είναι πάντα έτσι. Ο καθένας ξοδεύει τα λεφτά του όπου θέλει.

— Απ' ό,τι είδα, τα βίντεο με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα ήταν αυτά όπου πολύ νέα παιδιά σού λένε τι φοράνε και πόσο κοστίζουν.

Στο Λονδίνο υπάρχει ο Icy, ο όποιος δημιούργησε τη σειρά «Ηow much does your outfit cost» και πρέπει να του δώσω τα credits. Όταν έφτασα τους 20.000 συνδρομητές και έκανα το πρώτο μου event, είπα, αφού το κάνει ο Icy στο Λονδίνο, θα το κάνω εγώ στην Ελλάδα. Αν και το βίντεο πήρε αρνητικές κριτικές, ήξερα ότι το μίσος που εισέπραττα ήταν μέρος της διαδικασίας και ήταν μόνο η αρχή. Όλο αυτό εκτόξευσε τα νούμερά μου από την πρώτη κιόλας μέρα. Ήταν και το πρώτο μου βίντεο που μπήκε στις τάσεις του ελληνικού YouΤube. Δεν το άφησα εκεί. Έκατσα και δούλεψα σκληρά για τα βίντεο, έριξα αρκετά λεφτά στο κανάλι και αναβάθμισα το σενάριο και την ποιότητά.

— Το αμέσως επόμενο σε δημοτικότητα είναι αυτό με την αντίδραση της μάνας σου στην τιμή ενός ζευγαριού Yeezy sneakers.

Ναι, άλλο κι αυτό. Πάντα θαύμαζα τον Kanye West –ήταν ίσως ο άνθρωπος που με έκανε να ασχοληθώ με αυτό που κάνω‒ και πάντα ήθελα τα παπούτσια του. Απλώς, όταν είσαι ένα παιδί που έχει 10 και 20 ευρώ χαρτζιλίκι, δεν μπορείς να πάρεις παπούτσια που κάνουν 350. Έτσι, μετά το λύκειο, δούλεψα μια ολόκληρη σεζόν σερβιτόρος και με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα πήρα μια κάμερα και ένα ζευγάρι Yeezy. Η μαμά μου προσέχει αρκετά τα οικονομικά μας, δεν είναι σπάταλος άνθρωπος, οπότε ήξερα ότι θα της κάτσει απότομο. Άσε που είναι Κρητικιά και καμιά φορά μιλάει τα κρητικά βαριά. Της λέω «μαμά θα ανοίξω την κάμερα και θα σου δείξω κάτι, πες ό,τι θες». Γελάσαμε πολύ στο μοντάζ.

— Πώς κι έκανες βίντεο στο οποίο κάνεις shopping με τον Fy και τον Madclip;

Νομίζω πως όσοι ακούνε ραπ ενδιαφέρονται να μάθουν τι κάνουν οι καλλιτέχνες που αγαπούν στην προσωπική τους ζωή, τι είδους ρούχα προτιμούν να φοράνε και γενικά το lifestyle τους. Και ο Fy αλλά και ο Madclip ήταν πολύ θετικοί στο να κάνουμε ένα fashion Q&A.

— Πάντως, παρακολουθώντας μερικά από τα βίντεό σου, θα έλεγα ότι λειτουργούν και ως ένας πολύ πρακτικός οδηγός αγοράς για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο είδος. Αυτός είναι ο σκοπός σου;

Εν μέρει,ναι. Αν ψάξεις, θα βρεις λύσεις για πολλά στυλ και σε όλες τις τιμές.

— Πού βρίσκεις όλα αυτά τα ρούχα και αξεσουάρ που δείχνεις στα βίντεό σου;

Από μικρός περνούσα ατελείωτες ώρες μπροστά στον υπολογιστή, ψάχνοντας ιστοσελίδες και βλέποντάς YouTube βίντεο. Μπορώ να σου βρω όποιο ρούχο θέλεις στην καλύτερή τιμή της αγοράς. Μου αρέσει τα ρούχα τα οποία επιλέγω να φοράω να είναι sold-out ή να έχει λίγος κόσμος πρόσβαση σε αυτά. Συνήθως ψωνίζω από resellers, δηλαδή άτομα σαν κι εμένα, που έχουν ρούχα από sold-out drops και second hand designer items σε πολύ καλύτερες τιμές από τις αρχικές. Απ' την άλλη, ανάλογα με τη διάθεσή μου, θα πάω και στο εμπορικό να πάρω ένα Armani και στο thrift store για ένα κοντομάνικο πουκάμισο, αλλά και στη Louis Vuitton για να αγοράσω ένα πορτοφόλι.

— Γιατί πιστεύεις ότι σε κάποιους ράπερ αρέσουν τα luxury brands;

Με μια αλυσίδα με διαμάντια ή μια μπλούζα με μεγάλο λογότυπο των 500 ευρώ ένας ράπερ δηλώνει επιτυχία στο επάγγελμά του. Πήγε στούντιο, έγραψε hits, έβγαλε λεφτά και αυτό φαίνεται στο οutfit. Δεν σου λέω ότι είναι πάντα έτσι. Ο καθένας ξοδεύει τα λεφτά του όπου θέλει.

— Τι είναι το Cloutplug και τι ακριβώς κάνεις μέσα από αυτό;

Το Cloutplug είναι το Resell Page μου. Η σελίδα όπου αγοράζω, πουλάω και ανταλλάζω τα ρούχα μου. Είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή. Ό,τι αγοράζω, κρατάει την αξία του. Είναι πιο έξυπνο, π.χ., να πάρεις ένα T-shirt της Supreme για 60 ευρώ, όταν ξέρεις ότι αύριο θα μπορείς να το πουλήσεις 120 ευρώ, πάρα να πάρεις ένα Fast Fashion T-shirt των 20 ευρώ, επειδή είναι «πιο οικονομικό», και αύριο να έχει χάσει την αξία του. Μ' έπιασες; Κάθε εβδομάδα ανακυκλώνω την ντουλάπα μου, βάζοντας και βγάζοντας sneakers και items. Αγοράζω πολλά, πουλάω πολλά και βοηθάω και πιτσιρικάδες να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους.

— Πες μου κάτι που έχεις αποκτήσει τελευταία και σου αρέσει πολύ.

Όση χαρά και να μου δώσει ένα ρούχο, δεν συγκρίνεται με τα συναισθήματά που ένιωσα όταν έκλεισα και ολοκλήρωσα το σπίτι μου στην Αθήνα. Το έκανα και σειρά στο κανάλι μου, που ονόμασα «Soldi di Νero». Όμως, για να σου πω και κάτι σε ρούχο, λατρεύω τα Versace Chain Reaction Sneakers μου και τα Versace Medusa Clear Glasses που μόλις αγόρασα.

— Περίγραψέ μου το στυλ κάποιου ράπερ που αγαπάς πολύ.

Τώρα ξεκινάς μεγάλη κουβέντα. Μου αρέσει ο ράπερ που δεν ξεφεύγει απ' την ηλικία του όσον αφορά το στυλ. Οι Lil Τecca και Lil Mosey έχουν αυτό το fresh-yung look. Απ' την άλλη, ο Anuel ΑΑ σκάει πιο superstar με τα Richard Millers. Ο Capo Plaza και ο Tony Effe είναι φουλ fresh με τα Cartier glasses και τα Monclers από την Ιταλία. Στην Ελλάδα ο Snik είναι way over σε αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει και το στυλ του Toquel.

— Τι φοράς σήμερα και πόσο κοστίζει;

Σήμερα, λόγω της φωτογράφισης, έσκασα ντριπάτος. Να ξέρεις, όμως, ότι συχνά θα βγω στη γειτονιά με βερμούδα και φανελάκι. Στο επάνω μέρος φοράω ένα οff-white hoodie από τη σεζόν f/w 2020. Μου αρέσουν τα ρούχα με branding, όταν τα πληρώνω ξέρω ότι θα κρατήσουν την αξία τους στον χρόνο. Η φόρμα είναι Palm Angels. Η μάρκα μού σκάει μια αλητεία και ένα hood vibe, γι' αυτό τη γουστάρω. Sneakers, τσάντα και γυαλιά είναι Versace. Για τις τιμές θα με συγχωρήσετε, δεν θέλω να τις μάθει η μαμά μου.

— Πού πηγαίνεις τώρα;

Μόλις γύρισα από Θεσσαλονίκη, όπου είχα γύρισμα με τον Skive στο OG στούντιο της Capital Μusic. Τώρα πάω σπίτι γιατί έχω να στείλω αρχεία στον editor μου για μοντάζ.

