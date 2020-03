Πώς να κλείσεις σπίτι του έναν Ιταλό;

TO ANTIΘΕΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ:

Η Via Veneto στα χρόνια της Dolce Vita

Στο παράλληλο, καθόλου μακρινό σύμπαν της Ιταλίας, ο κόσμος ένα πρωί αναγκάστηκε να κάτσει σπίτι του μέχρι τον Απρίλη. Αλλά ακόμα κι αυτό, το έκανε με φινέτσα. Με ένα σύνθημα που έγινε μόδα: «Εγώ κάθομαι σπίτι».





Για αυτήν τη χώρα, ο κατ' οίκον εγκλεισμός είναι μια παραδοξότητα. Στους Ιταλούς αρέσει να έρχονται πιο κοντά, να συγχρωτίζονται, να περπατάνε στις πλατείες, να πίνουν κρασιά και απεριτίφ πριν από το δείπνο, να τρώνε έξω, οι πιτσιρικάδες να τρέχουν σε τεράστιες «discotheque». Είναι φτιαγμένοι για να ζουν στις πιάτσες, να αντιμετωπίζουν τη ζωή με ελαφριά καρδιά – τέτοιου είδους κρίση δεν έχουν ξαναζήσει. Να μπει η χώρα τους σε ολική καραντίνα!



Η εγγύτητα, η εξωστρέφεια, ένα από τα μυστικά που έκαναν τον ιταλικό τρόπο ζωής αξεπέραστο, εμπορεύσιμο και διαχρονικό, μέσα σε μια εβδομάδα απαγορεύτηκαν. Μέσα σε είκοσι περίπου μέρες, από το τέλος της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο, ολόκληρη η χώρα απομονώθηκε.

Αυτό ίσως αποβεί οικονομικά καταστροφικό για τη βιομηχανία της ιταλικής μόδας. Τα μαγαζιά έκλεισαν, ο τουρισμός καταρρακώθηκε, παραγγελίες ακυρώθηκαν, συλλογές αναβλήθηκαν. Η τεράστια μηχανή του στιλ, ήδη μέσα σε φουρτούνες σχεδόν υπαρξιακές, έφαγε το μεγαλύτερο σοκ της μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.



Έτσι, οι Ιταλοί άρχισαν να επινοούν καινούριους τρόπους για να αντιδράσουν.

Την Πέμπτη 11 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το εβδομαδιαίο τεύχος του ιταλικού Vanity Fair δωρεάν. Με τίτλο #iosonoMilano (είμαι το Μιλάνο), 64 εξέχοντες κάτοικοί του, με πρώτο τον δήμαρχο Giuseppe Sala, μιλάνε για την ανάγκη να αντιμετωπίσουν αυτό το σοκ, ενωμένοι. Από την Ornella Vanoni, τους Dolce & Gabbana, τη Miuccia Prada, τον Giorgio Armani, τον Maurizio Cattelan, μέχρι λιγότερο «γνωστούς» όπως τη νοσοκόμα Cristina Piotti.

Η κορυφαία Ιταλίδα influencer Chiara Ferragni, με 19 εκ. followers, έδωσε ήδη 100.000 ευρώ και άνοιξε λογαριασμό στο GoFundMe για να συγκεντρωθούν χρήματα για την έρευνα του ιού. Στα Instagram stories της μιλά με χαρακτηριστική μιλανέζικη προφορά για το τι σημαίνει η συνειδητή απόφαση να μείνουν όλοι σπίτι τους.

Είναι το hashtag που χρησιμοποιούν τώρα οι Ιταλοί, #IoRestoACasa (μένω στο σπίτι), καθώς διηγούνται στο Twitter και στο Instagram τι κάνουν μέσα στο σπίτι τους (spoiler alert: ναι, μαγειρεύουν πολύ, και η διανομή στο σπίτι είναι δωρεάν). Τα μουσεία χρησιμοποιούν το hashtag μοιράζοντας φωτογραφίες από τα εκθέματά τους στα social media. Μαζί με το hashtag #IoRestoACasa υπάρχει και το #DistantiMaUniti (από μακριά αλλά ενωμένοι), όπου γνωστοί Ιταλοί υποδεικνύουν τη σωστή απόσταση ασφαλείας για να μη κολλήσει κανείς, αλλά φυσικά και το ίδιο σύνθημα και σε προστακτική , #RestateACasa (μείνετε σπίτι!), για τους άτακτους Ιταλούς που, βγαίνουν έξω ή διοργανώνουν μεγάλα δείπνα.



Και ενώ εμείς βλέπουμε έρημα τα ιστορικά κέντρα των Ιταλικών πόλεων, οι Ιταλοί, κάνοντας όσα δεν φτάνουν κρεμαστάρια, λανσάρουν μια καινούρια μόδα. Να κάτσουμε σπίτι μας!

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw