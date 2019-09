Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου έφτασε στο τέλος της και οι πασαρέλες απέδειξαν πως παρά την πολιτική αναστάτωση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Βρετανία, η βιομηχανία της μόδας δεν φαίνεται να επηρεάστηκε όσον αφορά την εκκεντρικότητα και τις statement δημιουργίες.

Όπως συνήθως, τα catwalks του Λονδίνου ήταν αρκετά μακριά από την έννοια του βαρετού, με τα trends να βασίζονται στο more is more και τον μαξιμαλισμό. Από oversized σιλουέτες, μέχρι εκκεντρικό mix & match, η βρετανική μόδα για την Άνοιξη 2020 δείχνει το λιγότερο ατρόμητη.

Το minimal έχει γίνει σχεδόν παρελθόν, αφού oversized σιλουέτες από ταφτά και τούλι πήραν τη θέση του.

Παρακάτω, τα 5 trends που ξεχωρίσαμε από το London Fashion Week SS20:

Λιλά αποχρώσεις



Το λιλά έχει υπάρξει ένα από τα μεγαλύτερα trends στα χρώματα εδώ και μερικές σεζόν και την Άνοιξη 2020 θα το δούμε ξανά σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

Καρό



Είδαμε το καρό σε πολλές διαφορετικές μορφές, από το αυστηρό μέχρι το πολύχρωμο. Καρό σακάκια, φορέματα, παντελόνια και φούστες – τα catwalks του Λονδίνου για την Άνοιξη 2020 περιλάμβαναν το print σε διαφορετικούς συνδυασμούς και αποχρώσεις.

Mix & Match



Η Άνοιξη 2020 πρόκειται να είναι γεμάτη από διαφορετικούς συνδυασμούς, όσον αφορά τα prints. Floral με animal print, καρό με ρίγες, έντονα χρώματα και εκκεντρικά graphics.

Ανανεωμένα animal prints

Μετά το leopard print, σειρά έχει το zebra print, που κυριάρχησε στις πασαρέλες του Λονδίνου. Το είδαμε σε ολόσωμες φόρμες, αλλά και σε βραδινά φορέματα από παγιέτες και σιφόν. Ένα φρέσκο upgrade από τα streetwear looks της περασμένης σεζόν.

Oversized σιλουέτες

Το minimal έχει γίνει σχεδόν παρελθόν στις πασαρέλες του London Fashion Week για την ερχόμενη σεζόν, αφού oversized σιλουέτες από ταφτά και τούλι πήραν τη θέση του. Τα φουσκωτά μανίκια συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες λεπτομέρειες στις συλλογές των σχεδιαστών, αυτήν τη φορά σε ακόμα μεγαλύτερο μέγεθος.