— Πες μου, πώς και «έμπλεξες» με τη μόδα;

Το ενδιαφέρον μου για τη μόδα άρχισε από πολύ νωρίς. Αυτό που μου κέντριζε το ενδιαφέρον ήταν κυρίως το τι υπάρχει πίσω από αυτήν. Όμως «έμπλεξα» για τα καλά όταν γνώρισα τον Ανδρέα, τον ιδιοκτήτη του Dangerous Minds, και έγινα κομμάτι της ομάδας του.



— Πώς ξεχωρίζεις τι θα έχει πέραση κάθε σεζόν;

Είναι έμφυτο ταλέντο ή υπάρχει κάποια πιο λογική εξήγηση; Είναι ένα μείγμα πολλών πραγμάτων, αλλά κυρίως πρέπει να ξέρεις πού απευθύνεσαι. Δεν νομίζω πως έχει να κάνει με το ταλέντο. Είμαι τυχερός που δουλεύω με brands τα οποία ακολουθώ και φοράω, οπότε μου είναι πιο εύκολο να έχω μια άποψη όσον αφορά το τι θα επιλέξω.



— Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζεις για φέτος το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι, κλιματολογικά, είναι πολύ δεσμευτικό στην Αθήνα και ο κόσμος ζητάει ελαφριά υφάσματα και σχέδια που θα βγάζουν ένα πιο ανάλαφρο mood, όπως κοντομάνικα πουκάμισα με διάφορα patterns. Επίσης, βλέπω πως ο κόσμος ενδιαφέρεται πλέον περισσότερο για brands Ελλήνων σχεδιαστών, κάτι που με χαροποιεί γιατί labels όπως τo ME THEN και τo Hard κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Dangerous Minds δεν είναι μόνο η ομάδα που εργάζεται γι' αυτό, είναι όλοι όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, out of the box, και τη σκέψη αυτή να την κάνουν εικόνα τους.



— Πες μου με δυο λόγια τη φιλοσοφία του καταστήματος.

Dare, even once! Dangerous Minds δεν είναι μόνο η ομάδα που εργάζεται γι' αυτό, είναι όλοι όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, out of the box, και τη σκέψη αυτή να την κάνουν εικόνα τους.



— Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που πούλησες;

Μια κάμερα μίας χρήσης της Chinatown Market. Είναι ένα brand που αγαπώ πολύ για το ιδιαίτερο χιούμορ του.



— Πώς θα περιέγραφες το στυλ σου;

Street comfort. Αγαπάω το contemporary street fashion, αλλά επιλέγω κομμάτια που με κάνουν να νιώθω άνετα καθώς κινούμαι μέσα στην πόλη.



— Τι φοράς σήμερα και πόσο κοστίζει;

Σήμερα φοράω OAMC DC Chinos (€290), sample από custom πουκάμισο, T-shirt από την Ολυμπιάδα του 2004 (€25), Handcrafted Kuboraum Case και New Balance 990v5 (€220).



— Πού πηγαίνεις τώρα;

Στο Heteroclito, για να κλείσω τη μέρα μου με ένα ποτήρι κρασί.

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



@manostzia, dangerousminds.gr