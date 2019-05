Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing

Οι αρχαίες τεχνικές body art γίνονται σύγχρονος τρόπος έκφρασης.

Το τατουάζ είναι ίσως από τις λίγες μορφές τέχνης που φέρνουν τόσο κοντά τον καλλιτέχνη με το κοινό, αφού το σώμα καθενός γίνεται ο καμβάς για τη δημιουργία αυτού του ξεχωριστού σχεδίου... Στο Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing η δημιουργία αυτή αποκτά άλλη διάσταση μέσα από μια συνολική εμπειρία που αφορά την αναζήτηση, την απόφαση, τη μικρή ταλαιπωρία, την ικανοποίηση και τελικά την αίσθηση της μονιμότητας για τη μικρή ιστορία που θα σε συνοδεύει ως μέρος του κορμιού σου.

Άλλωστε, η ομάδα του Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing θεωρεί το body art μία από τις αρχαιότερες τεχνικές έκφρασης και μένει πιστή στις αρχές αυτές. Με εργαλεία τα μελάνια και τις βελόνες, με οδηγό το ταλέντο και βάση τον απόλυτο σεβασμό προς κάθε πελάτη, οι καλλιτέχνες του σχεδιάζουν αυτό που έχεις φανταστεί και αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη δική σου έκφραση πάνω σε κάτι που σε αφορά προσωπικά.



Σε έναν χώρο όπου τηρούνται με αυστηρότητα νοσοκομειακές συνθήκες αποστείρωσης μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στους επτά διαφορετικούς καλλιτέχνες, ανάλογα με το στυλ που επιθυμείς. Άλλωστε, η ομάδα του Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους με αγάπη για την τέχνη του τατουάζ, του body piercing και του modification με εξειδίκευση στα custom σχέδια, στις τεχνικές freehand, realistic, cover up, doting tattoos, lettering, καθώς και σε ιδιαίτερα πρότζεκτ που αφορούν το body piercing και το modification.

Για κάθε έργο τέχνης που θέλεις να γίνει μέρος του σώματός σου υπάρχει ο κατάλληλος artist για να το αποτυπώσει με απόλυτο σεβασμό και προσοχή και, φυσικά, με έμπνευση και ταλέντο που κάνουν κάθε σχέδιο ξεχωριστό.



Εξάλλου, εδώ το body art αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος έκφρασης και μια ιδιαίτερη πνευματική και σωματική εμπειρία που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η συνεχής αναζήτηση νέων μεθόδων, τεχνικών και προϊόντων κάνει τους ανθρώπους του Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing να ξεχωρίζουν στο body art, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τον καθέναν από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Και επειδή αυτή η εμπειρία έχει, πάνω απ' όλα, τη δική της αισθητική, μαζί με τα σχέδια τατουάζ, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια μεγάλη συλλογή merch UCT η οποία περιλαμβάνει Τ-shirts, καπέλα και τσάντες που εκφράζουν το μοναδικό στυλ Uncle Chronis.

Uncle Chronis Tattoo and Body Piercing, Φανερωμένης 7, Χολαργός, 211 4007736,

www.unclechronis.com, Facebook, Instagram

Sake Tattoo Crew

Η τέχνη του τατουάζ στην πιο αντιπροσωπευτική μορφή της.

Αν κάποτε το τατουάζ ήταν μια underground υπόθεση που ψιθυριζόταν με δισταγμό και συνδεόταν με στερεότυπα, πλέον έχει αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει όχι μόνο στο μυαλό και στο σώμα μας αλλά και στην αντίληψη που το τοποθετεί στο επίπεδο μιας τέχνης που ξεχωρίζει απ' όλες τις άλλες. Σε αυτή την πορεία υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες και στούντιο που όχι μόνο συνέβαλαν στην εξύψωση του art tattoo σε τέχνη αλλά αποδεικνύουν καθημερινά την αξία της.



Το Sake Tattoo Crew ξεκίνησε το 2005 από τον Sake, ο οποίος γνώρισε τον κόσμο του tattoo κατά τύχη. Αυτή η τύχη οδήγησε στο μεγαλύτερο στούντιο της Ευρώπης, το οποίο δημιούργησε με τον πρώτο μαθητή του, τον Orge, και αποτέλεσε από την αρχή το πρώτο ελληνικό tattoo studio με καλλιτεχνική κατεύθυνση.



Το Sake Tattoo Crew βρίσκεται στο κέντρο του Χαλανδρίου σε έναν χώρο 300 τετραγωνικών, γεγονός που αποτελεί από μόνο του ξεχωριστή εμπειρία. Σε 21 διαθέσιμους χώρους 17 καλλιτέχνες, με το δικό του ξεχωριστό στυλ ο καθένας, μπορούν να δημιουργήσουν πάνω στο σώμα σου το σχέδιο που έχεις ονειρευτεί με την καλύτερη ποιότητα αλλά και με την πιο φιλική διάθεση, που σε κάνει να αισθάνεσαι ασφάλεια και άνεση. Ό,τι κι αν έχεις φανταστεί μπορεί να γίνει πραγματικότητα, όπως αποδεικνύει ο αριθμός των 100.000 πελατών τα τελευταία 15 χρόνια. Τα 4 έμπειρα άτομα front desk που είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσουν, ο body piercing artist, η graffiti world wide team και οι dedicated photographers/filmmakers συμπληρώνουν την ομάδα σε αυτό το ξεχωριστό art space που έχει κερδίσει περισσότερα από 80 βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει μπει τρεις φορές στο βιβλίο Guinness.



Άλλωστε, το Sake Tattoo Crew διοργανώνει διάφορα events, όπως εκθέσεις τέχνης, ομαδικά αλλά και ατομικά advanced seminars τεχνικών σε Ελλάδα και εξωτερικό, special tattoo days και workshops. Πιο σημαντικό απ' όλα είναι το Fundraising Event, κατά τη διάρκεια του οποίου μέσα σε μια ημέρα έγιναν 228 τατουάζ και 178 piercings, συγκεντρώνοντας χρήματα για τον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Όσο για το πώς αισθάνεται ο καλλιτέχνης που επεμβαίνει στην εικόνα του σώματος κάποιου άλλου ανθρώπου, η ομάδα του Sake Tattoo Crew απαντά: «Τιμή και ευθύνη. Κάθε τατουάζ για εμάς έχει την ίδια βαρύτητα, είτε είναι ένα μικρό των 5 λεπτών είτε ένα body suit project, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον κάθε πελάτη!».

Sake Tattoo Crew, Κολοκοτρώνη 9, Χαλάνδρι, 210 6814681

www.saketattoo.com, Facebook, Instagram

Athens Τattoo Studio

Μια παρέα από καλλιτέχνες που κάνει το body art ξεχωριστή εμπειρία.

Μπορεί όταν θέλεις να αγοράσεις ένα έργο τέχνης να χρειάζεται αρκετή σκέψη, αλλά όταν πρόκειται αυτό το έργο τέχνης να αποτυπωθεί στο σώμα σου, τότε μάλλον χρειάζεται να το σκεφτείς λίγο περισσότερο. Το Athens Τattoo Studio είναι ένας από εκείνους τους χώρους όπου κάθε αμφιβολία, δισταγμός ή σκέψη αντικαθίσταται από τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία.

Ενθουσιασμό για την όλη διαδικασία που γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία και ανυπομονησία για το τελικό αποτέλεσμα που θα σε συνοδεύει για πάντα για να σου θυμίζει μια προσωπική ιστορία. Αυτή την ιστορία αφηγούνται μαζί σου οι βραβευμένοι καλλιτέχνες του Athens Tattoo Studio, οι οποίοι μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα θα ακούσουν αυτό που χρειάζεσαι, θα μοιραστούν τις ιδέες τους και θα αποτυπώσουν μοναδικά σχέδια με την υψηλότερη ποιότητα υλικών στις πιο ασφαλείς συνθήκες.

Και πώς είναι δυνατόν να μη νιώσεις οικειότητα, αφού τα 4 μέλη του crew είναι παιδικοί φίλοι που συναντήθηκαν μετά τις σπουδές τους στον χώρο του graphic design ή των Καλών Τεχνών για να δημιουργήσουν μια ομάδα με ταλέντο στο body art, τόσο του tattoo όσο και του piercing.

Στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το Athens Tattoo Studio είναι ένα art space που προσφέρει μοναδικά σχέδια από διαφορετικά στυλ και η ομάδα του μπορεί να φτιάξει ό,τι κι αν έχεις φανταστεί. Γιατί στο τατουάζ η φαντασία δεν έχει όρια, όπως ούτε και οι εμπειρίες που θέλεις να ζωγραφίσεις. Χωρίς όρια και το ταλέντο των ανθρώπων του Athens Tattoo Studio, που κάνουν το body art μια υπόθεση προσωπικής έκφρασης που θα σε συνοδεύει για πάντα.

Athens Τattoo Studio, Ερμού 6, Αθήνα, 210 3248158

www.athenstattoo.gr, Facebook, Instagram

Dr Pepper Tattoo

Ιστορίες γραμμένες στο σώμα

Όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις το τατουάζ που φανταζόσουν, με έναν μαγικό τρόπο, το καταλαβαίνεις και προχωράς χωρίς δεύτερη σκέψη. Τι γίνεται, όμως, όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξεις το κατάλληλο στούντιο που θα εμπιστευτείς για το σχέδιο που θα αποτυπώσεις πάνω στο σώμα σου; Σε αυτή την περίπτωση θέλεις κάποιον ειδικό, τόσο που θα μπορούσες να τον πεις και «doctor» πάνω στο θέμα.

Το Dr Pepper άνοιξε το 2012 και από το 2018 βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο της πόλης. Με μια ομάδα οκτώ artists, έναν piercer και μία shop manager προσφέρει όσα ακριβώς επιθυμείς όταν θελήσεις να ζωγραφίσεις πάνω σου τη μικρή ή μεγάλη ιστορία που σκέφτεσαι. Γιατί κάθε τατουάζ είναι ακριβώς αυτό, μια ιστορία που έχει το δικό της, προσωπικό στυλ.

Στο Dr Pepper θα βρεις τον κατάλληλο καλλιτέχνη που ειδικεύεται σε διαφορετικές τεχνικές και μπορεί να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο ό,τι φαντάζεσαι. Εκεί κάθε πελάτης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και αντιμετωπίζεται έτσι ώστε αυτό που θα δημιουργηθεί να τον εκφράζει απόλυτα. Η ομάδα του στούντιο εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο μέσα από τη συνεργασία με καλλιτέχνη που ασχολείται αποκλειστικά με την customized ζωγραφική πάνω σε καπέλα και παπούτσια.

Ο piercer είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που ασχολούνται με το body suspension, έχοντας λάβει μέρος στα μεγαλύτερα events που αφορούν την τεχνική αυτή. Το Dr Pepper είναι εκείνος ο χώρος όπου το body art περνά από τη φαντασία στην πράξη και από το χαρτί στο σώμα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία μέσα σε αυτήν τη διαδρομή.

Dr Pepper Tattoo, Ιάκχου 22, Γκάζι, 210 5622544

www.doctorpepper.gr, Facebook, Instagram

Sayagata Tattoo Studio

Ένα art space στη Θεσσαλονίκη που σε σημαδεύει για πάντα.

Το ωραίο με τον χώρο των τατουάζ είναι πως αποτελεί μια τέχνη στο πλαίσιο της οποίας διαλύονται όλα τα στερεότυπα. Κι αν ακόμα νομίζεις ότι όποιος θέλει να κάνει τατουάζ έχει συγκεκριμένη εμφάνιση ή ότι ο tattoo artist μοιάζει με ήρωας του Ταραντίνο, τότε δεν έχεις περάσει από το Sayagata Tattoo Studio που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δύο κοπέλες που βρίσκονταν στον χώρο του τατουάζ ένωσαν τις δυνάμεις, τη φαντασία και το ταλέντο τους για να δημιουργήσουν ένα στούντιο που από την πρώτη στιγμή σού δημιουργεί την αίσθηση της παρέας. Γιατί αν δεν νιώσεις άνετα με τον artist που έχεις απέναντί σου, πώς θα τον εμπιστευτείς να δημιουργήσει πάνω στο σώμα σου το σχέδιο που επιθυμείς;

Στο Sayagata Tattoo Studio όλη η ομάδα είναι μια δεμένη παρέα και μέχρι να ολοκληρώσεις το τατουάζ σου, είτε πρόκειται για ένα μικρό σχέδιο είτε για ένα body suit, αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος της. Εξάλλου, κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του στυλ, ώστε να προσφέρει αυτό ακριβώς που επιθυμείς. Ο Dimitris Neme είναι colour realistic artist, ο George Konto είναι black and grey realistic artist, ο Dimos Thrash είναι ο watercolour artist και η Matina Macabre ειδικεύεται σε blackwork και dotwork. Μαζί με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο τα τελευταία 5- 6 χρόνια και έχουν βραβευτεί σε διάφορα συνέδρια, την ομάδα συμπληρώνουν η graphic designer Melina Mika και η acrobat of the family, Evita.

Στο Sayagata Tattoo Studio θα βρεις τα κοσμήματα για piercing Wildcat (αλλά δεν θα κάνεις piercing), όπως και ρούχα Kush Coma που ταιριάζουν απόλυτα με την κουλτούρα των τατουάζ και ολοκληρώνουν την εικόνα σου.

Sayagata Tattoo Studio, Απέλλου 4, Θεσσαλονίκη, 2310 269770

Facebook.