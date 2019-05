Σύνολα Marc Jacobs, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2016. Courtesy of Marc Jacobs. Photo © Johnny Dufort, 2018

Jeremy Scott, House of Moschino, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2018. Courtesy of Moschino. Photo © Johnny Dufort, 2019

Bertrand Guyon, House of Schiaparelli, Φθινόπωρο - Χειμώνα 2018-19 Ηaute Couture. Courtesy of Schiaparelli. Photo © Johnny Dufort, 2019

Jeremy Scott, φόρεμα House of Moschino, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2017. Courtesy of Moschino. Photo © Johnny Dufort, 2019

Alessandro Michele, σύνολο Gucci, Φθινόπωρο - Χειμώνας 2016–17. Courtesy of Gucci Historical Archive. Photo © Johnny Dufort, 2018

Virgil Abloh, σύνολο Off-White c/o Virgil Abloh (Italian, founded 2013), Pre-fall 2018. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Virgil Abloh c/o Off-White™, 2018 (2018.585a–e). Photo © Johnny Dufort, 2018

Alejandro Gómez Palomo, Nυφικό Palomo Spain, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2018. Courtesy of Palomo Spain. Photo © Johnny Dufort, 2019

Jun Takahashi, σύνολο Undercover, Φθινόπωρο - Χειμώνας 2017–18. The Metropolitan Museum of Art, New York, Purchase, Friends of The Costume Institute Gifts, 2017 (2017.399a–d). Photo © Johnny Dufort, 2019

Φόρεμα Marjan Pejoski, Φθινόπωρο - Χειμώνας 2000 - 2001. Courtesy of Marjan Pejoski. Photo © Johnny Dufort, 2019

Αντρικό σύνολο Jeremy Scott, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2012. Courtesy of Jeremy Scott. Photo © Johnny Dufort, 2019

Αριστερά: Σύνολο Walter Van Beirendonck, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2009. Courtesy of Walter Van Beirendonck. Δεξιά: Σύνολο Vivienne Westwood, Φθινόπωρο - Χειμώνας 1989-90. Courtesy of Vivienne Westwood Archive. Photo © Johnny Dufort, 2019

Franco Moschino, πουκάμισο House of Moschino, Άνοιξη - Καλοκαίρι 1991. Courtesy of Moschino. Photo © Johnny Dufort, 2018

Σύνολα Thom Browne, Άνοιξη - Καλοκαίρι 2017. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Thom Browne, 2018 (2018.134.1a–d [αριστερά]) (2018.134.2a–f [δεξιά]). Photo © Johnny Dufort, 2018