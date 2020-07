12 γραφεία σε κήπο για ευχάριστη τηλεργασία

1.

Studio Ben Allen, Λονδίνο

Σε σχήμα αγκινάρας και βαμμένο πράσινο μέσα-έξω, αυτό το στούντιο σε κήπο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ben Allen.

Είναι κατασκευασμένο από κομμάτια ξύλου κοπής CNC, που μπορούν εύκολα να πακεταριστούν ώστε να μεταφερθεί ολόκληρο το γραφείο και να ξαναχτιστεί στην περίπτωση που μετακομίσουν οι ιδιοκτήτες.

2.

Six Four Five A, Τορόντο

Ο Oliver Dang, ιδρυτής της αρχιτεκτονικής εταιρείας του Τορόντο, Six Four Five A, δημιούργησε αυτόν τον χώρο εργασίας για τον εαυτό του σε ένα υπόστεγο.

To γραφείο είναι επενδυμένο με κάθετες λωρίδες ξύλου που σχεδιάστηκαν με σκοπό να τονίσουν την ασύμμετρη στέγη.

3.

Sue Architekten, Αυστρία

Αυτό το στούντιο στον κήπο, το οποίο λειτουργεί και ως ξενώνας, ήταν ένα σπίτι κήπου που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930.

Το στούντιο της Βιέννης Sue Architekten το ανακαίνισε ως μέρος ενός διώροφου οικογενειακού σπιτιού στην αυστριακή πόλη Eichgraben.

4.

Indra Janda, Βέλγιο

Τα λευκά πλακίδια από πολυμερές πλαστικό που καλύπτουν την εξωτερική όψη αυτής της κατασκευής στον κήπο το κάνουν να μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από δέρμα φιδιού.

Η αρχιτέκτονας Indra Janda το σχεδίασε για το πατρικό της σπίτι στο βόρειο Βέλγιο.

5.

Rise Design Studio, Λονδίνο

Το Rise Design Studio χρησιμοποίησε αυτό το ανθεκτικό κτίριο, που έχει σχεδιαστεί ως «καταφύγιο» από το διχαστικό Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου, στον κήπο ενός σπιτιού στο Λονδίνο.

Το έργο είναι επενδυμένο με παλαιωμένο ατσάλι και κόντρα πλακέ στους τοίχους και την οροφή ώστε να κάνει μια εκπληκτική αντίθεση με το άγριο εξωτερικό του.

6.

Nick Hunt, Μπρούκλιν

Ο αρχιτέκτονας του Μπρούκλιν, Nicholas Hunt, δημιούργησε αυτό το στούντιο με επένδυση από ξύλο, στην αυλή του στη γειτονιά Boerum Hill για να προσφέρει «μοναξιά μέσα στο απέραντο τοπίο της Νέας Υόρκης».

Είναι βαμμένο ασπρόμαυρο στο εσωτερικό και διαθέτει γωνιακή οροφή καλυμμένη με γρασίδι.

7.

Richard John Andrews, Λονδίνο

Ο αρχιτέκτονας Richard John Andrews, με έδρα το Λονδίνο, κατασκεύασε ένα υπόστεγο για τον εαυτό του με μια συρόμενη γυάλινη πόρτα έτσι ώστε να είναι γεμάτο με άφθονο φυσικό φως.

Διαθέτει ένα γραφείο ενσωματωμένο στον τοίχο και δύο καρέκλες, ενώ το εξωτερικό αποτελείται από μαύρο, κυματοειδές πάνελ από υαλοβάμβακα.

8.

Architensions, Μπρούκλιν

Το κόντρα πλακέ καλύπτει τα δάπεδα, τις οροφές και τους τοίχους αυτού του στούντιο-κήπου για δύο συγγραφείς στη Νέα Υόρκη.

Το στούντιο Architensions του Μπρούκλιν έβαλε στον μικροσκοπικό αυτό χώρο επίστρωση από μαύρες τάβλες κέδρου για να δημιουργήσει έντονη αντίθεση.

9.

Panovscott, Σίδνεϊ

Με την ονομασία Garden Gallery, αυτό το γραφείο κήπου κατασκευάστηκε από την Panovscott με μοντέρνους, λευκούς εσωτερικούς χώρους για να αναδείξει τις δημιουργίες ενός ζευγαριού στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Χτίστηκε για δύο καλλιτέχνες που ήθελαν έναν χώρο να δημιουργήσουν και να φωτογραφίσουν τη δουλειά τους ενώ μένουν σπίτι.

10.

Matt Gibson, Μελβούρνη

Το καταφύγιο αυτού του συγγραφέα στη Μελβούρνη καλύπτεται από κισσό και μοιάζει να εξαφανίζεται μέσα στην πλούσια βλάστηση που το περιβάλλει.

«Όταν κάθεσαι μέσα στο γραφείο, υπάρχει η ανάγκη να κοιτάξεις έξω και να απολαύσεις τη φύση» δήλωσε ο αρχιτέκτονας Matt Gibson, ο οποίος συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή τοπίου Ben Scott.

11.

Surman Weston, Λονδίνο

Αυτός ο χώρος εργασίας, σχεδιασμένος από την αρχιτέκτονα του Λονδίνου Surman Weston, δημιουργήθηκε για έναν μουσικό και μια μοδίστρα που ζουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Η επένδυση από φελλό είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και παρέχει ακουστική και θερμομόνωση, ενώ οι εσωτερικοί χώροι είναι από κόντρα πλακέ.

12.

Jarmund/Vigsnæs Architects, Όσλο

Το νορβηγικό στούντιο Jarmund / Vigsnæs Architects δημιούργησε αυτήν τη διώροφη κατασκευή με ακανόνιστο και σκοτεινό σχήμα για ένα ζευγάρι στο Όσλο.

«Οι πελάτες ήθελαν έναν χώρο που θα τους επέτρεπε να απομονωθούν για να επικεντρωθούν στη γραφή και τη δουλειά τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια γενναιόδωρη θέα στα περίχωρα» δήλωσε το αρχιτεκτονικό γραφείο.

Με πληροφορίες από το Dezeen