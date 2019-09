14 βιβλία-διαμάντια που βρήκαμε στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων

Πάνω από 25.000 τίτλους μετράει σήμερα η συλλογή των βιβλίων του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων στην οδό Πειραιώς 132, όπου και φιλοξενείται αυτήν τη στιγμή. Όλα τα βιβλία, πλην κάποιων λευκωμάτων, πωλούνται στην τιμή των 2 μόλις ευρώ! Και να σκεφτεί κανείς πως όταν πριν λίγους μήνες ο κ. Λεωνίδας Κουρσούμης, ο άνθρωπος που οραματίστηκε το παλαιοβιβλιοπωλείο, ξεκινούσε το εγχείρημα είχε στη διάθεσή του μόνο 2.500 βιβλία.

Ο κ. Κουρσούμης, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο, με την κρίση βρέθηκε χωρίς δουλειά και, μην έχοντας συμπληρώσει τα ένσημά του για σύνταξη, βρέθηκε και χωρίς σπίτι. Στην προσπάθειά του να επιβιώσει έψαχνε σε κάδους για βιβλία, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε στο Μοναστηράκι. Μαζί με δύο φίλους του, τον κ. Αλέξανδρο και τον κ. Αντώνη, που επίσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργασίας και στέγης, έστησαν το μικρό αλληλέγγυο παλαιοπωλείο, το οποίο, εκτός από βιβλία, έχει και ένα σωρό μικροπράγματα (μικροαντικείμενα, έπιπλα και βινύλια).

Η κίνησή τους άρεσε πολύ και είχε μεγάλη ανταπόκριση, γι' αυτό και αρκετός κόσμος όχι μόνο έσπευσε να αγοράσει βιβλία αλλά και χάρισε όσα δεν ήθελε πλέον. Κι έτσι, η συλλογή με τα βιβλία πολλαπλασιάστηκε και εμπλουτίστηκε με όλων των ειδών τις θεματικές: λογοτεχνία, ποίηση, ιστορία, βιβλία μαγειρικής, οικονομικά, νομικά, κόμικς, παιδικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και λευκώματα.

Όρεξη να 'χει κανείς να ψάξει τις παλέτες όπου είναι αραδιασμένα τα βιβλία, στα οποία έχει γίνει μια στοιχειώδης ταξινόμηση, μια και προς το παρόν ο χώρος δεν διαθέτει ούτε ηλεκτρικό, επομένως ούτε και Ίντερνετ, ώστε να μπορέσει να γίνει κανονική καταγραφή των τίτλων.

Πάντως, με υπομονή και ψάξιμο δεν είναι διόλου δύσκολο να ανακαλύψει κανείς σπάνιες εκδόσεις, λευκώματα από μουσεία με πλούσιο φωτογραφικό υλικό κι ακόμα βιβλία με χειρόγραφες αφιερώσεις των συγγραφέων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παλιών Βιβλίων της Τραγάνας Αταλάντης που πρόκειται να γίνει τον Οκτώβριο και θα δωρίσει σε δύο κοινότητες της περιοχής βιβλία που θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου σε κτίρια παλιών σχολείων.

«Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage» (ελληνικός τίτλος: «Ο άχρωμος Τσουκούρου Ταζάκι και τα χρόνια του προσκυνήματός του») του Χαρούκι Μουρακάμι, από τις βρετανικές εκδόσεις Harvil Secker. Ο Μουρακάμι διηγείται την αξιομνημόνευτη ιστορία ενός νεαρού άντρα που τον στοιχειώνει μια τεράστια απώλεια. Μια ιστορία για όνειρα και εφιάλτες, για τα ταξίδια στο παρελθόν που είναι απαραίτητα για να θεραπευτεί το παρόν. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν / LiFO