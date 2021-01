Η νέα γενιά των εικαστικών: 10 καλλιτέχνες σε δημιουργική έξαρση εν μέσω πανδημίας

Μανώλης Δασκαλάκης-Λεμός, New Landscapes (Riverside with Flowers), 2021, Λάδι & UV cured μελάνι σε λινό, 200x275εκ. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της γκαλερί CAN Christina Androulidaki