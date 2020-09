Μια αισιόδοξη ματιά στο εικαστικό φθινόπωρο

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε ένα εκτενές άρθρο στους «Financial Times», το οποίο προτείνει μια τελεσίδικη απάντηση στην ερώτηση που επί τέσσερα χρόνια τουλάχιστον επανεμφανίζεται, έρπουσα και σε διαρκή εκκρεμότητα, και που στην πιο «vintage» και φάνκι εκδοχή της αποζητά να αποσαφηνιστεί αν η Αθήνα είναι το νέο Βερολίνο.



Το άρθρο των FT δεν καταδύεται στα άπατα για να ανασύρει τα «γιατί», τα «κατά πόσο», ούτε, βέβαια, τα «μα, με ποιον τρόπο». Κάνει, όμως, μια πολύ ενδιαφέρουσα «απογραφή λάμψης» και εστιάζει στη νέα χαρτογραφία της εικαστικής Αθήνας, με αποτέλεσμα να υποστηρίζει με πειστικό τρόπο αυτό που διατυπώνεται ήδη στον τίτλο του: η Αθήνα είναι μια αναδυομένη πρωτεύουσα στον χώρο της τέχνης.



Το άρθρο υπογράφει η Kasia Maciejowska, η οποία είναι Αγγλίδα, ελληνο-πολωνικής καταγωγής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Royal College of Art, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος, κυρίως θεμάτων τέχνης και πολιτισμού, καθώς και επιμελήτρια εκθέσεων. Είναι επίσης σύμβουλος μουσείων, χώρων τέχνης κ.λπ. και επιπλέον συντονίζει ένα πρότζεκτ καθοδήγησης μεταναστριών στην Αθήνα, μέσω παραγωγικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων τους. Μεταξύ των όσων καταγράφει, το άρθρο στέκεται δικαίως στο ότι η «δημιουργική Αθήνα», όπως διαμορφώθηκε από την «πικρή οικονομική κρίση», έχει μάθει, εξαιτίας των αντιξοοτήτων, να επιμένει και να καρτερεί, για να μην ηχεί ως υπερβολή το ότι έχει μάθει να ευημερεί.



Από την απογραφή που επιχειρεί το άρθρο απουσιάζουν οι μη κερδοσκοπικοί χώροι τέχνης και οι αυτοδιαχειριζόμενοι από καλλιτέχνες. Αλλά πιθανόν αυτή η απουσία αναφορών να σχετίζεται με το ότι είναι στη φύση των FT να παραβλέπουν κάθε αξία που επιθυμεί να παραμένει ατιμολόγητη.

Το άρθρο επιμένει, επίσης, σε τρία καίρια θέματα: 1) υπάρχει νέα γενιά συλλεκτών (ανεξαρτήτως της ηλικίας τους) και στηρίζει την εδώ αγορά τέχνης, 2) ο εικαστικός κόσμος τρέφει εύλογες προσδοκίες από τις νέες πολυτελείς τουριστικές υποδομές της πόλης και εκείνες του νεύουν θετικά και 3) η εικαστική κινητικότητα στον Πειραιά έχει έναν απαράμιλλο και διεθνούς προφίλ δυναμισμό.

Πρόκειται για μια κινητικότητα που ξεκίνησε με τη εγκατάσταση εκεί της γκαλερί Rodeo, την πρόσφατη άφιξη της γκαλερί The Intermission και τη μετοίκηση από τη Βηρυτό ‒στην ίδια, περίφημη πλέον οδό Πολυδεύκους‒ της γκαλερί Carwan που εξειδικεύεται στα αντικείμενα design περιορισμένης παραγωγής και υψηλής συλλεκτικής αξίας και που οι ιδιοκτήτες της πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι το νέο πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης.



Το αθηναϊκό πρόγραμμα της Carwan ξεκινά με έκθεση του Ομέρ Αρμπέλ, ο οποίος έχει τη βάση του στο Βανκούβερ του Καναδά και ασχολείται με αντικείμενα και κατασκευές που εντάσσονται στο κοινό πεδίο αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, design και καινοτόμων λειτουργιών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις εγγενείς μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών, καθώς και στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του φωτός ως μέσου. Στη σειρά αντικειμένων που θα εκθέσει διερευνά τους συνδυασμούς κράματος χαλκού με γυαλί.



Όλη αυτή η «αιμοδοσία» στην εικαστική ζωή της πόλης και του επινείου της συνεπικουρείται και από την απόφαση της Gagosian να ακολουθήσει πιο εξωστρεφή πορεία, με την εγκατάστασή της σε μεγάλο και πολύ όμορφο χώρο στο Κολωνάκι και με έναρξη του προγράμματός της με έκθεση του καταπληκτικού Αμερικανού καλλιτέχνη Brice Marden (από 24 Σεπτεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2020).



Κατά τα άλλα, ένας σημαντικός πόλος έλξης του εικαστικού ενδιαφέροντος αυτό το φθινόπωρο θα είναι το ΕΜΣΤ, που προτείνει δύο περιοδικές εκθέσεις:



Εξ αυτών, η έκθεση «Ubuntu» διαφαίνεται ότι διεκδικεί να αναγνωριστεί ως το κύριο πιάτο του εικαστικού μενού της περιόδου. Η λέξη προέρχεται από την οικογένεια γλωσσών και διαλέκτων που μιλιούνται σε όλη την υποσαχάρια ζώνη, αλλά κυρίως στη Νότια Αφρική, και σημαίνει «ανθρωπότητα», «ανθρωπιά» ή, κατά μία πιο ποιητική απόδοσή της, «υπάρχω επειδή υπάρχουμε μαζί». Το ιταλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Kallos Turin δημιούργησε πέντε δωμάτια στον χώρο περιοδικών εκθέσεων του ισογείου του μουσείου και αυτά παραχωρήθηκαν σε ισάριθμους προσκεκλημένους επιμελητές διεθνούς προφίλ, οι οποίοι επιλέγουν έργα σύγχρονης τέχνης Αφρικανών και Αφροαμερικανών καλλιτεχνών που προέρχονται από τη συλλογή Χάρη Δαυίδ.

Στόχος της έκθεσης είναι να προσφέρει στον θεατή μια γενική εποπτεία της καλλιτεχνικής παραγωγής στη μετα-αποικιοκρατική Αφρική και να προσλάβει τις αντανακλάσεις όλων των δεινών που μαστίζουν τον δυτικό κόσμο και μας απευθύνονται από κει, όπως οι φυλετικές διακρίσεις, που όχι μόνο υπάρχουν αλλά «σιγοβράζουν» ασταμάτητα, η έννοια της φυλής, του φύλου, οι απεικονίσεις και οι πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις του χρώματος του δέρματος, η βιωματική εμπειρία των γενικευμένων μεταναστεύσεων, η αφρικανική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της σκλαβιάς, και άλλα ανάλογα που θα κυκλώνονται από 66 έργα 34 καλλιτεχνών. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 18 Μαρτίου 2021.

Κώστας Τσώλης, Pages of the book Principles and Practice of Commerce. Από την έκθεση «Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας».