10 εικόνες από τα Infinity Rooms της Yayoi Kusama για να τριπάρεις εντελώς

Το παράδοξο με την περίπτωση της Yayoi Kusama είναι ότι τα έργα της μπορούν να συναρπάσουν ακόμα και τους λιγότερο μυημένους στον κόσμο των μουσείων, των εκθέσεων και γενικότερα της σύγχρονης τέχνης. Παρά το γεγονός ότι η καλλιτεχνική της πορεία εκτείνεται σε 7 δεκαετίες, η 91χρονη Γιαπωνέζα γνωρίζει μια νέα έκρηξη δημοφιλίας στη γενιά του Instagram, σε μια γενιά που πρώτα φωτογραφίζει και μετά παρατηρεί τα έργα τέχνης – και ομολογουμένως τα έργα της Kusama είναι η χαρά της φωτογράφισης για τους Instagramers που συρρέουν σε κάθε νέα έκθεση που τη φιλοξενεί.

Με αφορμή τη νέα έκθεση που διοργανώνει η Tate προς τιμήν της, που είναι προγραμματισμένη να ανοίξει στις 11 Μαΐου –αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πώς θα τροποποιηθεί λόγω κορωνοϊού–, εδώ θα εστιάσουμε στα Infinity Mirrored Rooms της, τα ψυχεδελικά installations-δωμάτια με τους καθρέπτες στα οποία όσοι έχουν εισέλθει μιλούν για ένα ανεπανάληπτο τριπ. Η Tate πρόκειται να φιλοξενήσει για έναν χρόνο δύο από αυτά τα installations.

Η Kusama παρουσίασε το πρώτο της Infinity Room στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε για περίπου 15 χρόνια, ακολουθώντας, στα μέσα των '50s, τη συμβουλή της Georgia O'Keeffe, της καλλιτέχνιδος που υπήρξε μοναδική πηγή έμπνευσης για την ίδια, να μετακομίσει εκεί από την Ιαπωνία, για να φέρει το έργο της στη μεγάλη αμερικανική κλίμακα.

Έχοντας επιστρέψει στην Ιαπωνία και ζώντας από το 1977 οικειοθελώς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, πολύ κοντά στο στούντιό της στη Σιντζούκου του Τόκιο (εκεί όπου πλέον έχει ανοίξει και το ομώνυμο μουσείο προς τιμήν της), η Kusama εξακολουθεί να δημιουργεί τόσο τα μεγαλειώδη γλυπτά της όσο και νέα Infinity Mirrored Rooms που είτε περιοδεύουν είτε ανήκουν στις μόνιμες συλλογές πολλών μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ειδικά γι' αυτά οι ουρές που σημειώνονται είναι συχνά τεράστιες – πρόσφατα σε γκαλερί τις Νέας Υόρκης οι επισκέπτες περίμεναν έξι ώρες για παραμονή μόλις 60 δευτερολέπτων σε μία της εγκατάσταση.

Κάποια τεράστια, ολόκληρα δωμάτια, κάποια μικρότερα –τα επονομαζόμενα Infinity Mirrored Boxes, όπου απλά μπορείς να βάλεις το κεφάλι σου σε μία οπή και να δεις τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο της Kusama–, τα δημιουργήματα της Kusama αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για σύγχρονους καλλιτέχνες, διακοσμητές και για τους αναρίθμητους θαυμαστές της αισθητικής της.

«Brilliance of the Souls» - Αρχικά μέρος μιας περιοδικής έκθεσης και στη συνέχεια, ύστερα από απαίτηση του κοινού, μέρος της μόνιμης συλλογής στο Μουσείο MACAN της Τζακάρτα.

«Spirits of the Pumpkins Descended into the Heavens» - Από τα πιο χαρακτηριστικά infinity rooms της Kusama, αφού περιλαμβάνει τις εμβληματικές πουά κολοκύθες της, αυτό το κίτρινο δωμάτιο εκτίθεται στη National Gallery της Αυστραλίας, στην πρωτεύουσα Καμπέρα.

«The Souls of Millions of Light Years Away», The Broad, Λος Άντζελες - Από τα πιο διάσημα έργα της Kusama, έχει φιλοξενήσει μέχρι και την Adele στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «When We Were Young». Οι τοίχοι είναι επενδυμένοι με καθρέπτες και το δάπεδο με ένα στρώμα νερού, ενώ οι επισκέπτες στέκονται σε μια πλατφόρμα για να χαζέψουν (μόλις για 45 δευτερόλεπτα ο καθένας) τις άπειρες αντανακλάσεις από πολύχρωμα φώτα στρόμπο από το ταβάνι.

«Phalli’s Field» (1965) - Το πρώτο infinity room που δημιούργησε η Kusama περιλαμβάνει ένα δάπεδο γεμάτο φαλλούς με κόκκινες βούλες, όπως υποδηλώνει και το όνομά του. Το 2010 το έργο αγοράστηκε από το Μουσείο Boijmans Van Beuningen στο Ρότερνταμ.

«Love Forever» (1966/1994), από περιοδική έκθεση στο Hirshhorn Museum and Sculpture Garden της Ουάσινγκτον

«Aftermath of Obliteration of Eternity» (2009), από περιοδική έκθεση στο Hirshhorn Museum and Sculpture Garden της Ουάσινγκτον

«Love Transformed Into Dots» (2007) από περιοδική έκθεση στο Hirshhorn Museum and Sculpture Garden της Ουάσινγκτον

«Love is Calling» - Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά δωμάτια της Kusama, με φωσφορίζοντες σχηματισμούς σαν πλοκάμια να ξεπροβάλλουν από το δάπεδο και από την οροφή, αλλάζοντας σταδιακά χρώματα. Μάλιστα, καθώς οι επισκέπτες διασχίζουν το δωμάτιο στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης της Βοστώνης, ακούνε παράλληλα και μια ηχητική εγκατάσταση με την ίδια την Kusama να απαγγέλλει ένα από τα αγαπημένα της ποιήματα στα ιαπωνικά.

«My Heart is Dancing into the Universe» - Αυτό το ψυχεδελικό δωμάτιο είναι γεμάτο βούλες και καθρέφτες, τα σφαιρικά φανάρια αλλάζουν χρώματα και το σύνολο δίνει στον επισκέπτη την ψευδαίσθηση ότι οι είναι περικυκλωμένος. Μόνο ένα ή δύο άτομα μπορούν να εισέλθουν κάθε φορά στο δωμάτιο που βρίσκεται στο Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Crystal Bridges της Μπέντονβιλ, και μόνο για 90 δευτερόλεπτα.