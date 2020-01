Αμέσως μετά την έξοδο της μεγαλειώδους έκθεσης Λεονάρντο ντα Βίντσι, η οποία ξεκίνησε στο Λούβρο στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη παραγωγή εικονικής πραγματικότητας που παρουσιάζει το διάσημο μουσείο στο κοινό του.

Με αφορμή την αναδρομική έκθεση για τον μεγάλο δημιουργό, οι επιμελητές του Λούβρου αποφάσισαν να ενσωματώσουν την εικονική πραγματικότητα στις δράσεις του μουσείου επεκτείνοντας τις υφιστάμενες πρακτικές του, από τις παραδοσιακές επιτοίχιες λεζάντες έως τους πιο πρόσφατους οπτικοακουστικούς οδηγούς. Το θέμα της πιλοτικής αυτής πρωτοβουλίας δεν είναι άλλο από τη Μόνα Λίζα, το εμβληματικό έργο του ντα Βίντσι, το οποίο, για λόγους διατήρησης της ομαλότητας της ροής επισκεπτών στις μόνιμες συλλογές του Λούβρου, δεν εκτίθεται στην περιοδική έκθεση για τον Λεονάρντο.

Όσο για την ίδια την παραγωγή εικονικής πραγματικότητας, όπως εξηγεί η Dominique de Font-Réaulx, Διευθύντρια του Τμήματος Ερμηνείας και Πολιτιστικού Προγραμματισμού του Λούβρου, σκοπός του μουσείου ήταν οι επισκέπτες όχι μόνο να σταθούν μπροστά τη Μόνα Λίζα αλλά να εισέλθουν στο σύμπαν της.

Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο του «Mona Lisa Beyond the Glass», ο επισκέπτης ξεναγείται στις λεπτομέρειες του έργου, στο ένδυμα της Μόνα Λίζα, στη στάση του σώματός της, παρακολουθεί παραλληλισμούς της τεχνικής του καλλιτέχνη με άλλα του έργα, ενώ ξεναγείται και στο τοπίο πίσω από τη διάσημη γυναικεία μορφή. Εκεί ακριβώς, προς το τέλος της παραγωγής, κρύβεται και η «έκπληξη» των δημιουργών, καθώς ο επισκέπτης βρίσκεται να ίπταται πάνω από το τοπίο με μία από τις μηχανές του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Σκηνή από το Mona Lisa Beyond the Glass. Courtesy of Emissive and HTC Vive Arts.