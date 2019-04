O Anish Kapoor μόλις εξέθεσε το απύθμενο χάσμα στην καρδιά της Βρετανίας με το έργο που δημιούργησε για τον Guardian ως ανταπόκριση στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η χώρα. Παρότι ο γνωστός εικαστικός έδωσε τίτλο στο έργο του – "A Brexit, A Broxit, We All Fall Down" – δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω, επιθυμώντας να «μιλήσει» το ίδιο.

Τα «παραπλανητικά» χρώματα που υποδηλώνουν βαθιές αβύσσους είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της εικαστικής δεινότητας του Kapoor, όπως διαπίστωσε πριν μερικούς μήνες ένας επισκέπτης της έκθεσής του στην Πορτογαλία όταν έπεσε μέσα σε ένα από τα έργα του - μια μαύρη τρύπα στο πάτωμα της γκαλερί με τίτλο «Κάθοδος στο καθαρτήριο» (Descent into Limbo). Η χρήση από τον καλλιτέχνη της πιο μαύρης μπογιάς που μπορεί να υπάρξει (και έχει πάρει μάλιστα την ονομασία Kapoor Black), καθιστούσε αδύνατο να δει κάποιος το βάθος της τρύπας, η οποία – ευτυχώς για τον επισκέπτη – δεν ήταν τόσο βαθιά όσο φαινόταν.

Ο 65χρονος εικαστικός δεν επιθυμεί να κάνει δηλώσεις για το έργο του, έχει εκδηλώσει όμως συχνά την έντονη αντίθεσή του στο Brexit από το δημοψήφισμα του 2016 και μετά.

Αυτή εδώ η πληγή όμως είναι πολύ βαθιά – ένα αποτρόπαιο σχίσμα που απλώνεται από την Γλασκόβη μέχρι τη νότια ακτογραμμή. Η υπόλοιπη Ευρώπη παρακολουθεί σαστισμένη από απέναντι την καταβύθιση στην άβυσσο του " no-deal Brexit" ενώ το έργο του Kapoor υποδηλώνει ότι το βαθύ τραύμα είναι ορατό κι από το διάστημα.

Ο 65χρονος εικαστικός δεν επιθυμεί να κάνει δηλώσεις για το έργο του, έχει εκδηλώσει όμως συχνά την έντονη αντίθεσή του στο Brexit από το δημοψήφισμα του 2016 και μετά. Πρόσφατα μάλιστα χαρακτήρισε την πολιτική παράλυση της χώρας ως κατάβαση σε παράξενα πεδία ψυχασθένειας: «Δεν μπορώ παρά να το αντιμετωπίσω με όρους βαριάς κατάθλιψης ή αυτοτραυματισμού».

Ο Anish Kapoor στο μέσο, μπροστά στο έργο του «Κάθοδος στο καθαρτήριο» πέρσι το καλοκαίρι στην Πορτογαλία. Ένας επισκέπτης της έκθεσης έπεσε μέσα στην τρύπα η οποία ευτυχώς για εκείνο δεν ήταν τόσο βαθιά όσο φαινόταν.

Και ενώ αυτό το έργο που απελευθερώνει τους υποσυνείδητους δαίμονες της εθνικής ψυχοσύνθεσης μοιάζει με μαύρη τρύπα μελαγχολίας, υπάρχει κάτι νοσηρά ελκυστικό σε αυτό το πηγάδι χωρίς πάτο. Μέρος του εαυτού σου θέλει να πέσει μέσα και να χαθεί.

Δεν πρόκειται για σλόγκαν ούτε για άλλη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, αλλά για μια απόπειρα ψυχανάλυσης των Βρετανών. Υπάρχει κάτι που μας κάνει να θέλουμε να χαθούμε στη σκιά; Το μυστήριο συνοδεύει τον φόβο. Κι αν πηδούσαμε μέσα στο χάσμα, όπως αυτός ο επισκέπτης της έκθεσης του καλλιτέχνη στην Πορτογαλία; Κι αν φρικάρουμε συλλογικά και βουτήξουμε στο ματωμένο αυλάκι;

Ο Kapoor συνέλαβε με το έργο του τη μακάβρια εμμονή μας με το μάταιο χάσμα του Brexit, και συγχρόνως τον διεστραμμένο χαρακτήρα ενός έθνους που σε κάποια γωνιά του μυαλού του, επιζητά να ξαναβρεθεί βαθιά στα χαρακώματα. Στα πιο βαθιά χαρακώματα αυτή τη φορά, εκεί όπου το νόημα τελειώνει και η πραγματικότητα γίνεται καπνός.

