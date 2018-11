Η ιστορία πίσω από τον διάσημο πίνακα του Χόκνεϊ που έγινε προχθές το πιο ακριβό έργο εν ζωή καλλιτέχνη

Η ιστορία δύο διαφορετικών συνθέσεων βρίσκεται πίσω από το έργο που έσπασε προχθές το ρεκόρ του πιο ακριβοπληρωμένου πίνακα εν ζωή καλλιτέχνη καθώς πουλήθηκε αντί του ποσού των 90,3 εκατ. δολάρια μέσω δημοπρασίας του οίκου Christie's.

Η πρώτη, που ξεκίνησε το 1971, ήταν εμπνευσμένη από την συγκυριακή αντιπαράθεση δύο φωτογραφιών στο πάτωμα του ατελιέ του Χόκνεϊ. «Η μία έδειχνε μια φιγούρα να κολυμπά κάτω από την επιφάνεια του νερού και συνεπώς φαινόταν κάπως διαστρεβλωμένη...η άλλη απεικόνιζε ένα αγόρι που κοιτούσε κάτι στο έδαφος», θυμόταν χρόνια μετά ο Χόκνεϊ. «Η ιδέα να ζωγραφίσω δύο φιγούρες με διαφορετική τεχνοτροπία για την καθεμιά μου φάνηκε τόσο ελκυστική ώστε ξεκίνησα να ζωγραφίζω αμέσως».

Το αρχικό έργο καταστράφηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μετά από μήνες δουλειάς, αλλά τον Απρίλιο του 1972 ο Χόκνεϊ αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδέα ενόψει μιας έκθεσής του στην André Emmerich Gallery της Νέας Υόρκης που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τέσσερις μόλις εβδομάδες αργότερα.

Οπλισμένος με μια φωτογραφική κάμερα Pentax, ταξίδεψε σε μια βίλα έξω από το Σαιν – Τροπέ, στην πισίνα της οποίας «έστησε» εκατοντάδες λήψεις με βάση την αρχική εκείνη σύνθεση χρησιμοποιώντας ως μοντέλο έναν φίλο και βοηθό του. Επιστρέφοντας στο στούντιο του στο Λονδίνο, ο Χόκνεϊ συνδύασε τις φωτογραφίες από την πισίνα με μια επιλογή φωτογραφιών που τράβηξε στον πρώην εραστή του Πίτερ Σλέσινγκερ, πάντα με το ίδιο ροζ σακάκι και με φόντο τον λευκό τοίχο του ατελιέ.

David Hockney (b. 1937) Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)