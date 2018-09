Τι γίνεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών;

Το Garden of Dystopian Pleasures είναι ένα επταήμερο φεστιβάλ περφόρμανς, συζητήσεων, προβολών, εγκαταστάσεων κ.λπ. στον χώρο της ΑΣΚΤ σε επιμέλεια των ΦΥΤΑ και του νεοσύστατου think-tank The Ministry of Post-Truth.

Καταπιάνεται με το αρκετά καυτό ζήτημα της μετα-αλήθειας, δηλαδή την έξαρση των ψεύτικων ειδήσεων και την επιστροφή της συνωμοσιολογικής προπαγάνδας.

«Οι καλλιτεχνικές και ακαδημαϊκές παρουσιάσεις του φεστιβάλ έχουν να κάνουν αφενός με την ανάλυση των φαινομένων του post-truth (από εθνικιστικές μακεδονικές εξάρσεις και τον υποβόσκοντα αντισημιτισμό του αντισυστημικού αριστερού λόγου μέχρι τις νεο-μάτσο κουλτούρες του Διαδικτύου και 4chan-ικά φαινόμενα στην Αμερική) και αφετέρου με το ζήτημα της απόλαυσης μέσα σε μια τέτοια μετα-αποκαλυπτική συνθήκη» εξηγούν τα ΦΥΤΑ την ώρα που φωτογραφίζουμε μερικούς από τους περφόρμερ του φεστιβάλ στους χώρους της ΑΣΚΤ.

Είναι ένα φεστιβάλ που καλεί το κοινό να έρθει τόσο με αναλυτική όσο και με ψυχαναλυτική διάθεση, δηλαδή όχι μόνο να τοποθετηθεί κριτικά απέναντι σε μια σειρά από επικίνδυνα φαινόμενα αλλά και να μπει στη θέση του τέρατος, να ταυτιστεί με το τέρας, να γίνει το τέρας.

«Πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι στο τέρας της παραπληροφόρησης και του trolling;



Το φεστιβάλ βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του ASFA barbecue, μιας διεθνούς συνάντησης καλλιτεχνών, θεωρητικών, σπουδαστών και κοινού που ξεκίνησε το 2013 και συμβαίνει μία φορά τον χρόνο στους χώρους της Σχολής Καλών Τεχνών στην Πειραιώς. Δεν πρόκειται για κλασική έκθεση καλλιτεχνικών έργων, αλλα κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχουν οι performing arts και η προσπάθεια να παρουσιαστεί κάτι πειραματικό και σε διάλογο με διεθνή κύματα τέχνης. Όταν μας κάλεσε ο Βασίλης Βλασταράς να συμμετάσχουμε, δεχτήκαμε αμέσως γιατί το barbecue μας φαίνεται από τις λίγες πρωτοβουλίες με ανατρεπτικό χαρακτήρα στο ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο, πράγμα που ταιριάζει με τη δουλειά και τα ενδιαφέροντά μας.

Τα ΦΥΤΑ, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου ελληνικού cryptocurrency (FYT-coin) που σκοπεύει να βάλει τέλος στην απλήρωτη εργασία των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του χώρου της τέχνης, θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από τον ακυκλοφόρητο δίσκο τους «Sell Out», ένα ποπ σχόλιο πάνω στα όρια της θεσμικής κριτικής και της περιρρέουσας αμφιθυμίας απέναντι στους ελληνικούς θεσμούς τέχνης. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



Το Garden of Dystopian Pleasures είναι επίσης η πρώτη διοργάνωση του Ministry of Post-Truth, ενός διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου με βάση τέσσερις πόλεις (μεταξύ τους και η Αθήνα) και θεματική την έρευνα γύρω από το ζήτημα των θεμάτων της παραπληροφόρησης. Στη συνέχεια της ακαδημαϊκής χρονιάς θα οργανωθούν κι άλλα events του ministry, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Data Natives στο Βερολίνο και το Freud Museum του Λονδίνου».



«Τι θα μπορεί να δει κανείς στο φεστιβάλ;» «Το πρόγραμμα είναι πολύ πυκνό και γεμάτο από πράγματα που παρουσιάζονται πολύ σπάνια στην Αθήνα, οπότε ελπίζουμε το κοινό να βρει αρκετό χρόνο αφιερώσει στο φεστιβάλ αυτήν τη βδομάδα. Θα γίνουν πάνω από 40 περφόρμανς, ακαδημαϊκές παρουσιάσεις και προβολές.

Πέρα από τα πρότζεκτ που φωτογραφίζετε, να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια ακόμα απ' όσα θα παρουσιαστούν: μια διάλεξη από τη φεμινίστρια φιλόσοφο Nina Power που θα μιλήσει για την έμφυλη διάσταση του τρολαρίσματος, το Noise Skiladic Εxperience του Pop Tektonism, όπου η ελεύθερη noise συναντά το σκυλάδικο, μια παρουσίαση του καλλιτέχνη Ed Fornieles για την πορνογραφία την εποχή της εικονικής πραγματικότητας, την περφόρμανς "Daddy Knows", μια τηλεφωνική συνομιλία της Μεταθεοδοσίας με τον συνωμοσιολόγο πατέρα της, μια ομιλία του φιλοσόφου Γιάννη Σταυρακάκη για τη σχέση λαϊκισμού και μετα-αλήθειας, ένα ηδονιστικό ντελίριο από τις Χριστίνα Σαρλή και Κατερίνα Ψαραδέλλη, ένα cyborg τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών από τις Βασιλική Λαζαρίδου και Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, μια παρουσίαση της Σοφίας Μπέμπεζα για τις πρακτικές της νέας δεξιάς με χίπστερ ναζί και πράσινα βατράχια, μια περφόρμανς του Pedro de Senna, όπου ένας Βραζιλιάνος skinhead έρχεται στην Ελλάδα για να βρει τις ελληνικές ακροδεξιές του ρίζες, ένα πάνελ με ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους για τη σχέση ΜΜΕ και μετα-αλήθειας (Σίσσυ Αλωνιστιώτου, Θεμιστοκλής Πανταζάκος, Σταμάτης Πουλακιδάκος, Έλενα Ψυλλάκου), ένα έργο από την τρανς ακτιβίστιρα Clair Le C πάνω στη σχέση ταυτότητας φύλου, alt-right και Μπομπ Σφουγγαράκη, όπως και μουσικές παρουσιάσεις των Νόμος751, Αλέξανδρου Δρόσου και Κουηρώων, workshops/διαδραστικά έργα από τους Peter Max Lawrence, Μάνο Μπαζάνη, Marcella Bruno & Rev. Thanatos, Μαρίζα Τσάρη και πολλά άλλα.

Σε ποια ανήκει η Μακεδονία; Σε ποιον ανήκει, τελικά, η Κάτω Ιαπωνία; Θα μας υποδουλώσουν εμάς και την ένδοξη κουλτούρα μας εκ των αρχαιοτάτων χρόνων; Θα γίνει, τελικά, ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στις αρκούδες, τους λύκους και τους λαγούς και αν ναι, σε ποια περίπτωση; Αν η Μακεδονία ονομαστεί Πρώην Υπερσιβηρική Ροζ Διαστημική Ζουγκλοειδής Μη Ελληνική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή αν η Ελλάδα ονομαστεί η μόνη Ελληνική Αλεξανδρινή Γοργόνα Ελληνικότατα Ελλαδική Ελλάδα; Η/το Space Manifesto είναι drag performer, ένας χαμένος εξωγήινος που εξερευνά τις δυναμικές της πολιτικής έκφρασης στο drag, το lip-sync ως πηγή ενδυνάμωσης και το trash ως εργαλείο εννοιακής τέχνης. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



Η εβδομάδα θα κλείσει με το Glam Slam!, ένα καμπαρέ με πειραματικές περφόρμανς μικρής διάρκειας που κανονικά συμβαίνει στον χώρο Cabaret Voltaire, αλλά μόνο γι' αυτόν το μήνα μετακομίζει στον χώρο της ΑΣΚΤ».

Το φεστιβάλ έχει ελεύθερη είσοδο και το ακριβές πρόγραμμα μπορεί να το βρει κανείς στη σελίδα του ASFA barbecue: asfabbq.com.



Περφόρμερ της φωτογράφισης: Kangela Tromokratisch, Νίκος Γεωργίου, Ανθή Κούγια & Σμαράγδα, Eggs & Legs, Πωλίνα Ευαγγέλου, Δέσποινα Σεβαστή, Space Manifesto, Κωνσταντίνος Βακίδης, Μάνος Μπαζάνης, Μάρκος Ροβήλος, Η Ξυλοκάτι είναι καλύτερη από την Ακρόπολη, Μαρίζα Τσάρη, Φιλ Ιερόπουλος / Shibari: Σοφία Πορφύρη / Props: Eggs & Legs / Βοηθός: Νατάσα Διαβαστή.

Ο γεωπόνος-καλλιτέχνης Μάνος Μπαζάνης παρουσιάζει το Mediterramorphosis, ένα masterclass στην Ιθαγενή Ολιστική Γεωργία με τη μορφή διεπιστημονικού εργαστηρίου, όπου η θεωρία και η πρακτική, η παράδοση και η πρόοδος των αγροτικών επιστημών συναντιούνται στον αιώνιο τόπο του ευλογημένου, μα απειλούμενου μεσογειακού τοπίου-κήπου. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Η Kangela Tromokratisch, κλόουν, πανκ θεότητα, ψυχεδελική νοικοκυρά, ενσωματώνει και αναβιώνει το ελληνικό πνεύμα σε όλες τις περφόρμανς της. Στο φεστιβάλ η Kangela θα παρουσιάσει τη διάσημη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή της «Πρωινό με την Kangela», ειδικά φτιαγμένη για ζωντανό κοινό. Η Kangela και οι καλεσμένοι της θα μιλήσουν για θέματα όπως η ελληνική σκηνή τέχνης, το body positivity, το φύλο, ο φεμινισμός κ.λπ.

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Η Δέσποινα Σεβαστή είναι εικαστική και θεωρητικιά που κάπου έχει και ένα πτυχίο Αρχαιολογίας. Δουλεύει με περφόρμανς, κείμενο, ζωγραφική, βίντεο και οτιδήποτε άλλο έχει νόημα, προσπαθώντας να αγχώσει τις μακρές εμμονές της: την ιδεολογία της «ελληνικότητας», της «κρίσης», της «λευκής δημοκρατίας», τον φεμινισμό, την αρχαιολογία και άλλα πράγματα διασκέδασης. Στις περφόρμανς της απευθύνεται στη συσκευή που αναπαράγει την «αυθεντική» ελληνικότητα, ενώ μιλάει για τα θεσμικά, τυπικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι επίδοξοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Στο φεστιβάλ παρουσιάζει ένα έργο για την ελληνικότητα ως το λίκνο της λευκότητας (μια λευκότητα που ήταν θεμελιώδης και για τον αποικισμό της Αμερικής), τη βιοπολιτική του ετεροπορικού σύγχρονου σώματος σε σχέση με τα ελληνικά αγάλματα, μέχρι και προβληματισμούς για τη μορφή εκμάθησης της Αθήνας της documenta 14 («Learning from Athens»). Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Η performance Tank Top στηρίζεται σε κείμενα των δύο ερμηνευτών της (Πωλίνα Ευαγγέλου & Νίκος Γεωργίου) που αφορούν τη γέννηση, το χτίσιμο και την αποδόμηση. Το κοινό βλέπει δύο ανθρώπους να ντύνονται, να ξεντύνονται, να χορεύουν, να φωνάζουν και να τσακώνονται. Ένα χαοτικό σύμπλεγμα πληροφοριών εκτοξεύεται από μέσα τους προς κάθε κατεύθυνση, χτυπώντας τυχαίους στόχους και ανακαλύπτοντας τυχαίες διαδρομές. Μια ιδέα κομμένη στη μέση ή μια performance βασισμένη στην ελληνική προχειρότητα, όπου τα πράγματα δεν ολοκληρώνονται ποτέ και απλώς προχωράς στο επόμενο. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Ποια η σχέση του φεμινισμού και των κινημάτων λευκής υπεροχής (white pride); Πώς γίνεται αντιδραστικές εθνικιστικές πολιτικές κοινότητες να οικειοποιούνται και να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο των φεμινιστικών κοινοτήτων; Στο Garden of Dystopian Pleasures φιλοδοξούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση γύρω από το παρόν και μέλλον των πολιτικών της ταυτότητας μέσα από το πρίσμα μιας διαθεματικής και ενσώματης κριτικής. Στη φωτογραφία η Πωλίνα Ευαγγέλου σε ξέφρενο χορό μαζορέτας εθνοκάθαρσης στην Πειραιώς. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Στη φωτογραφία, η new media περσόνα και περφόρμερ Η Ξυλοκάτι είναι καλύτερη απο την Ακρόπολη μας προσκαλεί σε ένα καλλιτεχνικό πικνίκ μαζί με την άσπονδη φίλη της, την Ακρόπολη Αθηνών, και τον πιστό της υπηρέτη και μασκότ της alt-right, Pepe Le Frog. Το 4chan συναντάει τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή σε μια post-drag ανίερη συντροφιά. Η Ξυλοκάτι θα παρει μέρος στο κλείσιμο του φεστιβάλ ως κομμάτι του καμπαρέ Glam Slam! Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Το γονίδιο. Τα μάτια. Ο ύμνος. Ελληνικός διαλογισμός στο νοικοκυριό. Εσύ μπορείς; Είσαι Ελληνίδα καλή νοικοκυρά, δούλα και κυρά, μα και τεχνήτρα; Η Μαρίζα Τσάρη, ηθοποιός και περφόρμερ, παρουσιάζει μια επιτέλεση της τέχνης στη ζωή. Μια διαδραστική περφόρμανς από τη ζωή, για τη ζωή και την τέχνη. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Το «Ιθαγένεια, έχεις ταλέντο!» είναι μια σπονδυλωτή περφόρμανς των Ανθή Κούγια & Σμαράγδα, βασισμένη στη δομή ενός trashy TV show / talent show / διαγωνισμού ομορφιάς. Η περφόρμανς φέρνει τη συζήτηση γύρω από την πολιτική ορθότητα στα όριά της, κριτικάροντας τον ρόλο της σύγχρονης «πολιτικής τέχνης» και τους εκπροσώπους της και γιορτάζοντας την αποσύνθεση μιας εντελώς αποπροσανατολισμένης κοινωνίας. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Παραπάνω από 50 καλλιτέχνες θα μετατρέψουν την ΑΣΚΤ σε μια ζωντανή δυστοπική εγκατάσταση που θα εξελίσσεται και θα μεταμορφώνεται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης εβδομάδας εκρηκτικών δρωμένων και φαντασμαγορικών εκπλήξεων. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Info:

To φεστιβάλ The Garden of Dystopian Pleasures θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, (Πειραιώς 256), στην Αθήνα.