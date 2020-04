Ραφαήλ: ο θρίαμβος της ιταλικής Αναγέννησης

Ο Ραφαήλ στέκεται ισάξια δίπλα στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο και θεωρείται ως ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Σαν ζωγράφος και αρχιτέκτονας που εργάστηκε στη Φλωρεντία και τη Ρώμη για πρίγκιπες και θρησκευτικούς ηγέτες ο Ραφαήλ εκπροσωπεί τον μεγαλοφυή καλλιτέχνη της ώριμης Αναγέννησης ο οποίος προσπαθούσε διαρκώς να πετύχει την ισορροπία ανάμεσα στη νατουραλιστική αποτύπωση και την εξιδανίκευση. Απέδωσε με υπερβατική ακρίβεια το νεοπλατωνκό ιδεώδες του ανθρώπινου μεγαλείου μέσα από συνθέσεις στις οποίες η δραματική ένταση ισορροπεί με την απόλυτη αίσθηση του μέτρου σε μια αδιατάρακτη αρμονία.







Raphael, Madonna dell’Impannata, 1511, © Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Uffizi, Florence: Opificio delle Pietre Dure, Φλωρεντία.

Raphael, The Madonna and Child with the Infant Saint John (Esterházy Madonna), 1508, Museum of Fine Arts, Βουδαπέστη.

Raphael, Αυτοπορτρέτο, 1506, Galleria degli Uffizi, Φλωρεντία, © Galleria degli Uffizi.

Raphael,The Vision of Ezekiel (1516-1517), Galleria Pelatina, Palazzo Pitti, Uffici, Φλωρεντία.

Raphael, A study for the head of an apostle in the ‘Transfiguration’ (c.1519), Albertina, Βιέννη.

Raphael, Study of head and hand, 1519-20, Ashmolean Museum, Oxford © Ashmolean Museum, University of Oxford

Raphael,, Protrait of Bindo Altoviti Portraet des Bindo Altoviti, National Gallery of Art, Washington, © National Gallery of Art, Ουάσινγκτον.

Raphael,The Massacre of the Innocent, περ. 1505-1510.

Raphael,The Cumaean Sibyl (Study for the Sibyls fresco in Santa Maria della Pace, Rome) 1511, Albertina, Βιέννη.

Raphael, Saint George, 1505. © Musee Du Louvre, Παρίσι.

Raphael, The Virgin with the Blue Diadem, 1511. © Musee Du Louvre, Παρίσι.

Raphael,The marriage of Alexander and Roxane, 1517, Albertina, Βιέννη.

Raphael, Die Madonna mit dem Granatapfel, 1504, Albertina, Βιέννη.

Raphael, Compositional study (Modello for the lower left side of the Disputa, Stanza della Segnatura, 1509, Βατικανό.

Raphael, The Virgin and Child (Madonna Colonna), 1508, Staatliches Museum, Βερολίνο.

Raphael,, Madonna studies, 1506-1507. © Albertina, Βιέννη.