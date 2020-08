Το τεστ του Ζόντι

Ο Léopold Szondi [ουγγρο-εβραίος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής- σ.σ.] εφηύρε ένα προβολικό τεστ χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ατόμων με ψυχικές παθολογίες για να προσδιορίσει τις ασυνείδητες, προγονικές ασθένειες (ή δεξιότητες) των ατόμων που εξέταζε. Οι εικόνες του Szondi αντλήθηκαν από ψυχιατρικά εγχειρίδια που δημοσιεύθηκαν γύρω στο 1900. Οι φωτογραφίες αυτές αποκάλυπταν πιθανώς ασυνείδητες σκέψεις, επιθυμίες και πεπρωμένα κατά τη διάρκεια ενός τεστ. Εάν ένας ασθενής ανταποκρινόταν θετικά σε ένα φωτογραφικό πορτρέτο ενός ατόμου με διαγνωσμένη "υστερία", για παράδειγμα, αυτό υποδήλωνε ότι το ίδιο το άτομο είχε κληρονομήσει ασυνείδητα υστερικά χαρακτηριστικά. Η συλλογιστική του Szondi βασίστηκε σε δύο λάθη κοινώς αποδεκτά: πρώτον ότι η φυσική εμφάνιση ενός ατόμου είναι ο εξωτερικός δείκτης της ψυχικής ζωής και δεύτερον ότι η φωτογραφία είναι ένα διαφανές μέσο που αποκαλύπτει αληθινά γεγονότα. Παρά τις προβληματικές αυτές υποθέσεις, ή εξαιτίας αυτών, η χρήση φωτογραφιών από τον Szondi μπορεί να συνδεθεί ιστορικά με μια παράδοση ανάγνωσης του ανθρώπινου χαρακτήρα μέσα από το πορτρέτο. Το τεστ ήταν ευρέως διαδεδομένο, και χορηγήθηκε ακόμη και στον Adolf Eichmann κατά τη διάρκεια της δίκης του στην Ιερουσαλήμ - ένα ειρωνικό πολιτιστικό παρεπόμενο, καθώς ο ίδιος ο Szondi θα μπορούσε να βρισκόταν μεταξύ των χιλιάδων Εβραίων που οδηγήθηκαν απευθείας από την Ουγγαρία στο Άουσβιτς από τον Eichmann, εάν την οικογένεια του Szondi δεν την είχε σώσει το τρένο του Kastner το 1944.

Mary Bergstein

Photography in the Szondi Test: 'The Analysis of Fate'





* Το "τρένο του Kastner" αποτελείτο από 35 βαγόνια μεταφοράς βοοειδών που έφυγαν από τη Βουδαπέστη στις 30 Ιουνίου 1944, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής της Ουγγαρίας, μεταφέροντας με ασφάλεια στην Ελβετία πάνω από 1.600 Εβραίους. Το τρένο πήρε το όνομά του από τον Ρούντολφ Κάστνερ, έναν Ούγγρο-Εβραίο δικηγόρο και δημοσιογράφο, ο οποίος διαπραγματεύτηκε με τον Adolf Eichmann, τον Γερμανό αξιωματικό των SS που ήταν υπεύθυνος για την μεταφορά των Εβραίων της Ουγγαρίας στο Άουσβιτς, για να επιτρέψει σε περισσότερους από 1.600 Εβραίους να διαφύγουν με αντάλλαγμα το χρυσό, τα διαμάντια και το χρήμα τους. (Wikipedia)