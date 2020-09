"Πλησιάζοντας τη σειρά από παράθυρα του ισογείου, είδα ότι πίσω από τα βαριά λευκά κάγκελα που τα προστάτευαν υπήρχε ένα δεύτερο πλέγμα από διχτυωτό σύρμα, σαν αυτό που χρησιμοποιείται για κλουβιά μικρών ζώων. Μέσα ήταν πολύ σκοτεινά για να διακρίνω οτιδήποτε. Στην πλαϊνή πλευρά του κτιρίου οι συνθήκες ήταν ακόμα πιο ακραίες: Τα προεξέχοντα παράθυρα, που είχαν φτιαχτεί για να δημιουργούν κάποιου είδους λιακωτό, ήταν αποκρουστικά φυλακισμένα πίσω από σκουριασμένα κάγκελα και άθλιο κοτετσόσυρμα, μπαλωμένο ή ενισχυμένο στις γωνίες με την ακάματη επαγρύπνηση που γεννιέται από την παράνοια. 'Η μήπως, αναρωτήθηκα, δεν επρόκειτο τόσο για την αντανάκλαση ενός αρρωστημένου μυαλού που είχε χάσει επαφή με την πραγματικότητα όσο για την αντανάκλαση της παράλογης πραγματικότητας αυτών που, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, περιέχονταν εντός: τόσο σπάνιων και πολύτιμων, ώστε να υπάρχουν κάποιοι που δεν θα σταματούσαν πουθενά προκειμένου να τα βάλουν στο χέρι; Λεγόταν ότι κάποιος είχε διαρρήξει το διαμέρισμα κάνα δυό χρόνια πριν, αν και οι αναφορές σχετικά με το περιστατικό στις ισραηλινές εφημερίδες έκαναν νύξη για την πιθανότητα μιας δουλειάς εκ των έσω."

Nicole Krauss, Δάσος σκοτεινό, εκδ. Μεταίχμιο, 2017, μετάφραση Ιωάννα Ηλιάδη

Μία τελική σημείωση για τον Κάφκα, ένας θησαυρός χειρογράφων και μία δίκη που καταδίκασε στην "ένδεια" μία Ισραηλινή κληρονόμο

Η Εύα Χόφε, σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση, αναφέρεται στην απόφαση που την ανάγκασε να μεταβιβάσει την κληρονομιά του συγγραφέα Μαξ Μπροντ - που περιείχε τμήμα του αρχείου του Franz Kafka - στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ, στην ειδική σχέση των γονιών της με τον Μπροντ και στη ζωή της μέσα στη φτώχεια.

Hilo Glazer

Haaretz, 18.02.2017

*

'Οταν τον περασμένο Δεκέμβρη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάσισε, τελικά, ότι τα χειρόγραφα που φύλαγε η Εύα Χόφε στο χρηματοκιβώτιό της έπρεπε να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιερουσαλήμ, η Χόφε πήγε την ίδια μέρα στον κομμωτή της και του ζήτησε να της ξυρίσει το κεφάλι.

"Επειδή αυτό για μένα είναι σαν ένα πένθος που ήθελα να αισθανθώ μέσα μου, και να εξωτερικεύσω με κάποιο σημάδι", μου εξήγησε στην αρχή μιας συνέντευξης στο Τελ Αβίβ πριν από αρκετές εβδομάδες. Ο κομμωτής ήταν απρόθυμος. "Είπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει, ότι δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί μετά το βράδυ", ανέφερε. Περίμενε εκεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Σε τελική ανάλυση, τι είναι μερικές ώρες στο κομμωτήριο συγκριτικά με τα εννέα χρόνια της δίκης που, όπως λέει, "μου έκλεψε τη ζωή";

Το σχεδόν φανατικό πείσμα που επεδείκνυε στις δικαστικές αίθουσες, όταν της έκλειναν κατάμουτρα όλες τις πόρτες - ύστερα από μία έφεση, μία άλλη έφεση και ένα αίτημα για δεύτερη ακρόαση που όλα απορρίπτονταν- τελεσφόρησε μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Τα κοντοκουρεμένα κόκκινα μαλλιά της είναι τώρα ένα χτυπητό χαρακτηριστικό, αν και όχι το μόνο, της ασυνήθιστης εμφάνισης της 82χρονης Χόφε.

Μπήκε στο καφενείο όπου είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε, ντυμένη με ξεθωριασμένα ρούχα το ένα πάνω στο άλλο ("Δεν έχω άλλη επιλογή, δεν έχω θέρμανση στο σπίτι") και κρατώντας μια πλαστική σακούλα από μια αλυσίδα καφέ-μπαρ, από την οποία εξείχε ένα πακέτο Bamba snacks ("Ζω με ψωμί και κονσέρβες"). Λείπουν επίσης και κάποια δόντια, τα οποία είναι γι 'αυτήν μία οριστική, προκλητική απόδειξη της άθλιας φτώχειας της: "Ξέρω ότι οι άνθρωποι με κοιτάζουν, αλλά δεν έχω τα χρήματα για να τα φτιάξω, γι' αυτό περπατώ έτσι, χωρίς να νιώθω ντροπή."

Παρόμοιες παρατηρήσεις από το στόμα της Χόφε - της κόρης της Έστερ Χόφε, της προσωπικής γραμματέα του συγγραφέα Μαξ Μπροντ και κληρονόμου της περιουσίας του, η οποία είχε εμπλουτιστεί με σπάνια χειρόγραφα του στενού φίλου του Μπροντ, του Φραντς Κάφκα - δεν μπορεί παρά να μας φανούν αμέσως εξωφρενικές. Εξάλλου, την εποχή που η 'Εστερ Χόφε κατείχε αυτόν τον λογοτεχνικό θησαυρό, είχε πουλήσει κάποια κομμάτια του για μεγάλα ποσά. Για παράδειγμα, το 1988, η 'Εστερ πούλησε το πρωτότυπο χειρόγραφο των 316 σελίδων της Δίκης του Κάφκα έναντι τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου λιρών (2 εκατομμύρια δολάρια τότε). Ωστόσο, η κόρη της ισχυρίζεται ότι λιμοκτονεί.

Η Εύα Χόφε εξηγεί ότι όλα τα χρήματα διατέθηκαν για την υπεράσπισή της στις δίκες που διεξήγε εναντίον της το κράτος του Ισραήλ από το 2009, καθως απαιτούσε να της αφαιρεθεί η περιουσία του Μπροντ και να μεταφερθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιερουσαλήμ. Το δικαστήριο αποφάσισε πως αυτή ήταν η επιθυμία του Μπροντ. Εκτός από μία δαπανηρή νομική υπεράσπιση - η Χόφε προσέλαβε κορυφαίους δικηγόρους όπως ο Άβιγκντορ Φέλντμαν και ο Ελί Ζοχάρ - διατάχθηκε επίσης στο τέλος να πληρώσει την αμοιβή των διορισμένων από το δικαστήριο διαχειριστών της λογοτεχνικής περιουσίας, ύψους ενός εκατομμυρίου σέκελ (περίπου 250.000 $).

"Η δίκη με κατέστρεψε, τίποτα δεν έμεινε. Ζω, αλλά μόνο κατ' επίφαση", λέει.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας - που διεξήχθη σε τρία δικαστικά επίπεδα και αναφέρθηκε σε αυτές τις σελίδες από τον Ofer Aderet σε μια σειρά λεπτομερών άρθρων και δημοσιογραφικών ερευνών - η Χόφε επέλεξε να μην μιλήσει με αυτήν την εφημερίδα, όντας πεπεισμένη ότι δεν θα αντιμετωπιζόταν δίκαια. Μόνο τώρα, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία φυσικής μεταφοράς των χειρογράφων, συμφώνησε να διηγηθεί την ιστορία της, ως ένα είδος ύστατης πράξης απελπισίας. Μέσα από τη διήγηση αυτή, προτίθεται να διαψεύσει την δημόσια εικόνα που της αποδίδουν.





"Με είπαν ψεύτρα, εκατομμυριούχο, άπληστη, ανώμαλη, άχρηστη", δηλώνει. "Έζησα μια ήσυχη ζωή, και μετά πιάστηκα μέσα σε φρικτές δαγκάνες. Έχουν περάσει εννέα χρόνια και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί."

Ο λογοτεχνικός κόσμος άνω κάτω

Όλη αυτή η ιστορία, την οποία η Χόφε αντιλαμβάνεται ως προσωπική της καταστροφή, έχει από καιρό ξεπεράσει τη φορμαλιστική σφαίρα των νόμων περί κληρονομιάς. Η υπόθεση ξεκίνησε μια ηθική συζήτηση γύρω από ζητήματα διατήρησης των εβραϊκών πολιτιστικών και πνευματικών περιουσιακών στοιχείων, και στην πορεία παρέσυρε τον λογοτεχνικό κόσμο και αποκάλυψε εντάσεις στις βαθιές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας.

Η αρχή έγινε πριν από σχεδόν 93 χρόνια, όταν ο Κάφκα, ο Εβραίος, ο γεννημένος στην Τσεχία συγγραφέας που σήμερα είναι μία εμβληματική λογοτεχνική μορφή, πέθανε σε ένα αυστριακό σανατόριο σε ηλικία 40 ετών από φυματίωση. Στο γραφείο του βρέθηκε ένα σημείωμα που απευθυνόταν στον στενό του φίλο Δρ. Μαξ Μπροντ, τον οποίο γνώριζε από τα κοινά φοιτητικά τους χρόνια στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Πράγας. Το σημείωμα ζητούσε από τον Μπροντ να καταστρέψει ολόκληρο το αρχείο του Κάφκα - χειρόγραφα, ημερολόγια, γράμματα, σκίτσα και πίνακες - χωρίς να μείνουν ίχνη. "Αγαπητέ Μαξ", έγραφε. "Η τελευταία μου επιθυμία: Ό, τι αφήνω πίσω μου πρέπει να καεί χωρίς να διαβαστεί."

'Οσο ζούσε, ο Κάφκα δημοσίευσε μερικά έργα, όλα στα γερμανικά, τα οποία είχαν προκαλέσει μόνο ένα μικρό ενδιαφέρον. Εάν ο Μπροντ είχε υπακούσει στην επιθυμία του φίλου του, ο κόσμος δεν θα είχε γνωρίσει ποτέ τα μεγάλα μυθιστορήματα του Κάφκα - την Δίκη, το Κάστρο και την Αμερική - όπως και τα περισσότερα διηγήματά του. Ωστόσο, αντί να καταστρέψει τα έργα, ο Μπροντ, πιστεύοντας βαθιά στο ταλέντο του Κάφκα, αφιέρωσε τη ζωή του στην επιμέλεια και τη δημοσίευσή τους.

Το 1924, όταν πέθανε η Κάφκα, ο Μπροντ, συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και συνθέτης, ήταν πιο γνωστός και καταξιωμένος ως καλλιτέχνης από τον φίλο του. Αλλά καθώς το έργο του Κάφκα κέρδιζε σε δυναμική, η κατάσταση αντιστράφηκε: ο Κάφκα έγινε μία μεγάλη μορφή της λογοτεχνίας, ενώ τον Μπροντ σήμερα τον θυμούνται κυρίως ως το πρόσωπο χάρη στο οποίο έγινε γνωστό το έργο του Κάφκα.

Το 1939, λίγο πριν την τελική προσάρτηση της Τσεχοσλοβακίας από τους Ναζί, ο Μπροντ και η σύζυγός του, η Έλσα Τάουσιγκ, κατέφυγαν στην Παλαιστίνη, παίρνοντας μαζί τους όλα τα χαρτιά του Κάφκα. Εγκαταστάθηκαν στο Τελ Αβίβ, όπου ο Μπροντ δημοσίευσε μουσικές κριτικές σε μία τοπική γερμανόφωνη εφημερίδα και ορίστηκε δραματουργός του θεάτρου Habima της πόλης. Συνέχισε να εργάζεται πάνω στα χειρόγραφα του Κάφκα, γράφοντας επίσης πολλά άρθρα και μία βιογραφία για τον συγγραφέα.

Μετά το θάνατο της συζύγου του, το 1942, ο Μπροντ συνάντησε την Έστερ (Ίλσε) Χόφε σε ένα μάθημα εβραϊκών. Η Χόφε, 22 χρόνια νεότερη από τον Μπροντ, ήταν επίσης από την Πράγα απ' όπου την είχε διώξει ο πόλεμος. Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών. Έγινε αμέσως η προσωπική γραμματέας του Μπροντ, αλλά οι σχέσεις τους υπερέβαιναν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και υπαλλήλου: με τη συμφωνία και του συζύγου της, η Χόφε έκανε τον Μπροντ, που πρόσφατα είχε χηρέψει, μέλος της οικογένειάς της.

Μετά τον θάνατο του Μπροντ, το 1968, βρέθηκαν τρεις δικές του επιστολές που έκαναν λόγο για "δώρα" προς την Χόφε, στην οποία κληροδοτούσε, όσο ακόμα ζούσε, τα χειρόγραφα του Κάφκα που είχε στην κατοχή του. Είναι λογικό ο Μπροντ - που αναγνώρισε στην Χόφε, τόσο στην αυτοβιογραφία του όσο και στο βιβλίο του για τον Κάφκα, τη σημασία της βοήθειά της στο απαιτητικό έργο της επεξεργασίας των κειμένων - να γνώριζε την οικονομική τους αξία. Θεώρησε, λοιπόν, ότι η μεταβίβαση αυτή στην Χόφε θα ήταν μία κατάλληλη αποζημίωση για το έργο που είχε αφιερώσει όλα αυτά τα 30 χρόνια, και για το οποίο προφανώς δεν είχε λάβει πάρα μόνο μία μέτρια και ακανόνιστη ανταμοιβή.

Το 1970, η Χόφε μεταβίβασε τα χειρόγραφα ως δωρεά στις κόρες της, την Ρουθ Βίσλερ και την Εύα Χόφε, σε ίσα μέρη, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε, όσο ζούσε, το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα δημοσιεύεται και τι θα πωλείται.

Στην επίσημη διαθήκη του, ο Μπροντ άφηνε στην 'Εστερ Χόφε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του και όρισε ότι αυτή μόνη είχε το δικαίωμα να ασχοληθεί με τη δημοσίευση των γραπτών του Κάφκα. Ταυτόχρονα, ο Μπροντ την συμβούλευε να "καταβάλλει προσπάθειες" ώστε να είναι προσιτά στο κοινό. Έγραψε: "Πρέπει [τα γραπτά] να μεταφερθούν για φύλαξη στη βιβλιοθήκη του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ ή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Τελ Αβίβ ή σε άλλο δημόσιο αρχείο στο Ισραήλ ή στο εξωτερικό, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη περιέλθει στην δικαιοδοσία του ενός ή των περισσότερων από τα εν λόγω ιδρύματα, ή σε περίπτωση που η κα 'Εστερ Χόφε δεν προέβη σε διαφορετική ρύθμιση κατά τη διάρκεια της ζωής της."

Η σύντομη αυτή παράγραφος θα βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης γύρω από την τύχη της λογοτεχνικής περιουσίας και θα αποτελέσει αφορμή για μια σειρά από σχολαστικές ερμηνείες.

Η πρώτη μάχη σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την κληρονομιά που άφησε ο Μαξ Μπροντ στην 'Εστερ Χόφε σημειώθηκε το 1973, όταν ο γενικός θεματοφύλακας του Ισραήλ ζήτησε από το πρωτοδικείο του Τελ Αβίβ να αποτρέψει την Χόφε από το να πωλήσει χειρόγραφα του Κάφκα. Τα έγγραφα, υποστήριξε, ήταν μέρος της περιουσίας του Μπροντ και, ως εκ τούτου, έπρεπε να μεταφερθούν στο σύνολό τους σε δημόσιο αρχείο μετά το θάνατο της Χόφε. Ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα της πολιτείας και αποφάσισε ότι η σχετική ρήτρα στην τελευταία επιθυμία του Μπροντ "επιτρέπει στην κυρία Χόφε να διαχειριστεί την περιουσία της όπως εκείνη το επιθυμεί κατά τη διάρκεια της ζωής της. Οι οδηγίες προς το σκοπό αυτό είναι σαφείς, δεν μου φαίνεται ότι μπορούν να επιδέχονται διαφορετικής ερμηνείας." Το κράτος δεν άσκησε έφεση και αυτό φάνηκε σαν να σήμανε το τέλος της υπόθεσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 'Εστερ Χόφε πούλησε κάποια από τα χειρόγραφα του Kafka σε υψηλή τιμή. Το κράτος δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια για να σταματήσει αυτές τις συναλλαγές, παρόλο που γνώριζε την υπαρξή τους.

Όταν η 'Εστερ Χόφε πέθανε, το 2007, σε ηλικία 101 ετών, οι δύο κόρες της προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν τη διαθήκη της. Λίγο πριν εγκριθεί η διαθήκη, η Εθνική Βιβλιοθήκη υπέβαλε μία αναφορά στο Οικογενειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ για να μην περάσει η κληρονομιά στα χέρια των θυγατέρων. Είχε προηγηθεί μια σειρά από άρθρα στην Haaretz, σύμφωνα με τα οποία τα χειρόγραφα διατηρούνταν σε ακατάλληλες συνθήκες και ήταν διασκορπισμένα ανάμεσα σε διαμερίσματα στο Τελ Αβίβ και χρηματοκιβώτια στο εξωτερικό, αντί να διατίθενται στο κοινό, ως ενιαία ενότητα, για μελέτη.

Ο Φραντς Κάφκα (δεξιά) με τον νεότερο αδερφό του Μαξ Μπροντ, τον 'Οτο, στο Castel Toblino κοντά στο Τρέντο (Ιταλία, 1909). Φωτ. The New York Review of Books.