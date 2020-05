Σχέδιο του Fujimoto Masaru

Good evening, everyone. This is Haruki Murakami.



We usually bring you Murakami Radio once every other month, but today's show is a special one, a two-hour program with a special theme: "Music for a Brighter Tomorrow."

The coronavirus has all of us feeling down these days, so let's turn to the power of music to see if it can make us feel at least a little better.

Today's show is not coming to you from the TOKYO FM studio as usual. I'm in my study at home. This is a stay-at-home show. I'm on my own, but I've got Nekoyama by my side, helping out. (note: Nekoyama is a cat character that often mews on the show) Meow. Okay, just don't get in the way.





Πριν δύο χρόνια, σύμφωνα με τους The Japan Times, ο Haruki Murakami δώρισε τη συλλογή δίσκων του (κυρίως τζαζ), προσχέδια και προσωπικές επιστολές στο Πανεπιστήμιο Waseda του Τόκιο όπου είχε σπουδάσει. "Για μένα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική πράξη", δήλωσε ο συγγραφέας. "Δεν έχω παιδιά, οπότε φοβάμαι ότι αν μου συμβεί κάτι, όλα αυτά τα υλικά θα καταστραφούν ή θα χαθούν." Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο σχεδιάζει να αναδημιουργήσει στην πανεπιστημιούπολη την κατοικία του Murakami, όπου θα τοποθετηθούν όλα τα αρχεία και τα βιβλία του. Φωτ. Waleshares

Για τον Χαρούκι Μουρακάμι, ο αγώνας κατά του κορωνοϊού "δεν είναι πόλεμος"

Karyn Nishimura

Ανταποκρίτρια στο Τόκιο της Libération

Vu de Tokyo, 23.05.2020



Ο πιο γνωστός από τους σύγχρονους Ιάπωνες μυθιστοριογράφους, αλλά και πολύ ακριβοθώρητος, πραγματοποίησε την Παρασκευή μία δίωρη έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή, ηχογραφημένη στο σπίτι του, μόνος του με τη γάτα του. Μια μουσική στιγμή που συνοδεύτηκε από σχόλια για την παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού.

"Επέλεξα μουσικές ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν κάπως να σας κάνουν καλό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει, όμως θα προσπαθήσω", προειδοποιεί ο Μουρακάμι, που εδώ και δύο χρόνια περίπου έχει αναλάβει αραιά και που ένα μουσικό πρόγραμμα στο ραδιοφωνικό σταθμό Τόκιο FM. Αλλά η ειδική εκπομπή "Stay home" που μεταδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ είχε έναν ιδιαίτερο αντίκτυπο δίνοντας τροφή για σκέψεις και εξομολογήσεις. Ο μυθιστοριογράφος Χαρούκι Μουρακάμι σόλο με την αγαπημένη του γάτα.

"Κάποιοι πολιτικοί λένε ότι η μάχη κατά του κορωνοϊού είναι ένας πόλεμος. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή μεταφορά, αναλύει ο Murakami. Δεν είναι μία πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό, μια σύγκρουση μεταξύ εχθρών, πιστεύω ότι είναι περισσότερο ένα τεστ για την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε, να αλληλοβοηθούμαστε, να είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι μια αντιπαράθεση σε επίπεδο εξουσίας για να αλληλοσκοτωνόμαστε, είναι μια μάχη για να συνεχίσουμε να ζούμε. Η εχθρότητα και το μίσος δεν έχουν θέση εδώ. Δεν θέλω να τα συγκρίνουμε αυτά με έναν πόλεμο."

Ο συγγραφέας του Κάφκα στην ακτή ή του 1Q84 δίνει σπάνια συνεντεύξεις. Όμως, σύμφωνα με τους παραγωγούς του Tokyo FM, ο μουσικόφιλος Murakami, 71 ετών, απολαμβάνει αυτή τη ραδιοφωνική άσκηση απαντώντας σε ερωτήσεις που του στέλνουν οι ακροατές. Αυτή τη φορά, σχεδόν όλοι αναφέρθηκαν στην πανδημία.



Συνηθισμένος στο να εργάζεται, να διαβάζει, να γράφει και να ακούει δίσκους μόνος του, ο Murakami λέει ότι δεν υπέφερε από το ισχύον ημι-περιορισμό. Αναρωτιέται, ωστόσο, πως θα είναι το αύριο: "Θα ήταν καλό να διατηρήσουμε στη νέα μας ζωή που θα ακολουθήσει ό, τι καλό υπήρξε στην περίοδο του κορωνοϊού. Λόγω αυτής της περιόδου αποχής, περιορισμών, έχω την εντύπωση ότι κατανοούμε τι μπορεί να εξαφανιστεί από τη ζωή μας χωρίς να μας ενοχλήσει πάρα πολύ. Είναι ένα είδος τεράστιας κοινωνικής εμπειρίας σε παγκόσμια κλίμακα. Τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας θα εξαπλωθούν σταδιακά σε όλη την κοινωνία. Καλά ή κακά. Αξίζει να αναλογιστούμε τι ήταν οι ζωές μας μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που με τρομάζει είναι ο κίνδυνος εσωστρέφειας σε διάφορα επίπεδα, στην περιοχή μας ή στη χώρα μας, το κλείσιμο. Αυτό, ναι, αυτό με φοβίζει."

Το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι το έργο του δεν θα μείνει ανεπηρέαστο: "Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτές τις διαστάσεις, ο μυθιστοριογράφος έχει διάφορες επιλογές. Μπορεί, φυσικά, να το αφηγηθεί ωμά, και θα πρόκειται τότε για ένα τεράστιο έργο. Έγραψα το Underground μετά από την υπόθεση της αίρεσης Aum [επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο το 1995 -σ.σ.]. Είναι μια συλλογή από πραγματικές μαρτυρίες από πολλούς εμπλεκόμενους, και όχι μυθοπλασία. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που στην ουσία με ενδιέφερε πιο πολύ ήταν να αντικαταστήσω "αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα" με μια διαφορετική ιστορία. Δεν ξέρω πώς θα αντικατοπτριστεί αυτή η κρίση του κορωνοϊού στο έργο μου, μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά είναι απίθανο να μην επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον εισπνέω και εκπνέω κι εγώ αυτόν τον αέρα."

Και ο Μουρακάμι καταλήγει: "Αυτό που χρειάζεται τώρα ο κόσμος είναι μία μάσκα, ένα εμβόλιο και αγάπη. Αλλά αν στο τέλος δεν υπάρξει αρκετή αγάπη και συμπόνια, ο κόσμος μετά την κορωνοϊό θα είναι πολύ σκοτεινός."

Karyn Nishimura

'Ολες οι μουσικές επιλογές και τα σχόλια του Χαρούκι Μουρακάμ στο σάιτ του Tokyo FM:

Μτφ. Σ.Σ.