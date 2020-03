Loverboys,

οι νέοι προαγωγοί

από το μπλογκ της γαλλίδας κοινωνιολόγου και φεμινίστριας

Christine Delphy

Σκηνή από την ταινία Loverboy (2011) του ρουμάνου σκηνοθέτη Cãtãlin Mitulescu, που διαπραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα.

Loverboys προαγωγοί: "Πίστευα ότι μ' αγαπούσε"

Συνέντευξη της Sandra Norak στην αμερικανίδα φεμινίστρια Francine Sporenda

Η Sandra Norak εκδιδόταν επί 6 χρόνια. Εξωθήθηκε στην πορνεία με τη μέθοδο του loverboy όταν ήταν ακόμα ανήλικη. Τώρα συμβάλλει ενεργά στη συλλογική συνειδητοποίηση του συστήματος της πορνείας και των διαφόρων μορφών τράφικινγκ, και έχει μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό μπροστά στο γερμανικό και ιταλικό κοινοβούλιο. Κάνει επίσης μία δουλειά πρόληψης στα σχολεία για να μαθαίνουν τα κορίτσια πως να εντοπίζουν τους loverboys και να προστατεύονται απ' αυτούς. 'Εχει εμφανιστεί αρκετές φορές σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και στα μέσα ενημέρωσης και έχει συμμετάσχει στο γερμανικό ντοκιμαντέρ Μπορντέλο Γερμανία - η επιχείρηση της πορνείας σε δισεκατομμύρια δολάρια που προτάθηκε για το "Βραβείο Europa" 2018.Συμμετέχει επίσης στην γερμανική ΜΚΟ Sisters e.V. που κάνει μία παιδαγωγική δουλειά πάνω στην πορνεία και προσφέρει υπηρεσίες στις γυναίκες που θέλουν να ξεφύγουν απ' αυτήν. Η σελίδα της είναι https://mylifeinprostitution.wordpress.com/.



*

FS: Οδηγηθήκατε στην πορνεία όταν ήσασταν ακόμα στο λύκειο. Και ο τρόπος με τον οποίο μπήκατε στην πορνεία ήταν μέσω ενός loverboy, με άλλα λόγια ενός προαγωγού. Μπορείτε να εξηγήσετε πού και πώς σας πλησίασε και σας παγίδευσε;



SN: Όταν ήμουν ανήλικη και πήγαινα ακόμα σχολείο, είχα πολλά προβλήματα με τη μητέρα μου που υπέφερε από ψυχικές διαταραχές, ενώ ο πατέρας μου εγκατέλειψε γρήγορα την οικογένεια, έτσι περνούσα πολύ χρόνο στο διαδίκτυο όπου και τον γνώρισα. Αλλά πριν συναντήσω αυτόν, είχα βρεθεί με μια γυναίκα με την οποία κουβέντιαζα πολύ. Φαινόταν να ενδιαφέρεται για τα προβλήματά μου, με άκουγε, κι έπειτα με έφερε σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Αργότερα ανακάλυψα ότι ήταν μία πρώην πόρνη που την εκμεταλλευτόταν αυτός. 'Οταν τη γνώρισα, αναζητούσαν ένα "νέο κορίτσι".



FS : Λέτε πως αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, δεν θα είχατε παγιδευτεί από αυτόν τον άντρα;



SN : Δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτό πιστεύω, επειδή δημιούργησε μεταξύ μας μία σχέση εμπιστοσύνης, συζητούσα τα προβληματά μου μαζί της, ήταν το μόνο πρόσωπο στο οποίο μπορούσα στην αρχή να μιλάω, γι' αυτό, ναι, αν δεν ήταν αυτή, νομίζω πως δεν θα είχα εμπιστευτεί τον άντρα αυτόν που ήταν κατά 20 χρόνια μεγαλυτερός μου -ήταν κι αυτή 20 χρόνια μεγαλύτερή μου.

FS : Λέτε πως αυτοί οι loverboys αναζητούν μία "εύκολη λεία". Τι είναι αυτό που κάνει ένα κορίτσι εύκολη λεία γι' αυτούς τους άντρες;



SN : Το ό, τι είναι ευάλωτα φυσικά, καθώς προέρχονται από μία διαλυμμένη οικογένεια, όπου γνωρίσαν τη βία ή την εγκατάλειψη -συνθήκες που γενικά οδηγούν στην πορνεία- αλλά δεν περιορίζεται σ' αυτό. Στη Γερμανία, υπάρχουν γυναίκες που υπήρξαν θύματα των loverboys και που προέρχονται από οικογένειες όπου δεν υπήρχε ούτε κακομεταχείρηση, ούτε βία, αλλά γνώρισαν τον loverboy τους όταν ήταν πολύ μικρές, ήταν η πρώτη φορά που ερωτεύονταν, ήταν οι τυπικές έφηβες που επαναστατούσαν κατά των γονιών τους...



FS : 'Ηταν σ' αυτήν τη φάση της εφηβείας όπου απορρίπτουμε τους γονείς μας, και ο loverboy ενσαρκώνει αυτήν την επανάσταση. Τους πουλάει ρομαντικό έρωτα, τους λέει "οι γονείς σου δεν σε καταλαβαίνουν", έτσι τις παγιδεύει;

SN : Ναι, έτσι γίνεται, τουλάχιστον κάποιες φορές. 'Εχω ακούσει για περιπτώσεις στη Γερμανία όπου τα κορίτσια δεν προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες, επομένως στην πραγματικότητα κανένα κορίτσι δεν είναι ασφαλές, μπορεί να συμβεί δυνητικά σε οποιοδήποτε κορίτσι.

FS : Μπορείτε να μας πείτε ποιός ήταν ο loverboy-προαγωγός σας; Διάβασα ότι το ένα τέταρτο περίπου των προαγωγών είναι loverboys. Από ποιούς χώρους προέρχονται;



SN : Ναι, στην επίσημη γερμανική έκθεση "Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2017", μπορεί κανείς να διαβάσει ότι ένα θύμα του τράφικινγκ στα τέσσερα στρατολογείται με τη μέθοδο του loverboy. Η εμπειρία μου στην πορνεία μού λέει ότι αυτό συμβαίνει σε ακόμη περισσότερες γυναίκες απ' ό, τι σημειώνεται στην έκθεση. 'Ενας αξιωματικός της αστυνομίας από το Augsburg το εξηγεί πολύ καλά, λέει ότι οι loverboys είναι οι πιο έξυπνοι προαγωγοί, επειδή όταν ένας προαγωγός δέρνει ένα κορίτσι, όλος ο κόσμος μπορεί να δει ότι υποφέρει κι ότι χτυπήθηκε, και ξέρουμε τι της έχει συμβεί όταν την κοιτάμε. Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολο να οδηγείται στη δικαιοσύνη και να καταδικάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος, απ' ό, τι αν ισχυριζόταν πως είχε μία σχέση με αυτή τη γυναίκα, χρησιμοποιώντας τους συναισθηματικούς δεσμούς που είχε δημιουργήσει μαζί της για να την ωθήσει στην πορνεία. Δεν θα δούμε αυτό που συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή οι loverboys καταφέρνουν να τα κάνουν όλα να μοιάζουν φυσιολογικά: τα κορίτσια αυτά συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο, παίρνουν μερικές φορές και καλούς βαθμούς -κανείς δεν θέλει να δει αυτά που διαδραματίζονται, και είναι πολύ δύσκολο για την αστυνομία να αποδείξει ότι πρόκειται για τράφικινγκ και για μαστρωπεία: εκπορνεύεται το κορίτσι με τη θελησή του, ή είναι θύμα εκμετάλλευσης και αναγκάζεται να το κάνει; Είναι πολύ δύσκολο να καταδικάζονται οι άντρες αυτοί.

FS : 'Αλλωστε, το λέει κι ο αστυνομικός επιθεωρητής Helmut Sporer: "Ο loverboy-προαγωγός είναι πιο έξυπνος από τον βίαιο προαγωγό που χρησιμοποιεί τη φυσική βία επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξεις ότι είναι προαγωγός". Σύμφωνα με τον ίδιον, οι έρευνες και οι ανακρίσεις της αστυνομίας δεν λειτουργούν, επειδή το κορίτσι εμφανίζεται σαν να επέλεξε η ίδια να επιδίδεται στην πορνεία. Είστε σύμφωνη με την άποψη αυτή του Helmut Sporer;

SN : Ναι, γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, όταν είσαι το θύμα και πιστεύεις πως κανείς δεν σε αγαπάει, όταν είσαι πολύ νέα και δεν έχεις συνείδηση ότι υπάρχουν κακοί άντρες που στρατολογούν μέσω 'Ιντερνετ, ή που περιμένουν έξω από τα σχολεία για να βρουν κορίτσια και να τα οδηγήσουν στην πορνεία, δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό, κι επομένως πιστεύεις πως το άτομο αυτό σε αγαπάει, πως κινδυνεύει, κι ' ότι είναι δική σου ευθύνη να τον βοηθήσεις. Δεν συμπεριφέρεσαι όπως με έναν προαγωγό, συμπεριφέρεσαι σαν να πρόκειται για μία σχέση. Τα θύματα των loverboys - και τέτοια ήταν και η δική μου περίπτωση, δεν συνειδητοποιούν για πολύ καιρό ότι υπήρξαν θύματα. Στη Γερμανία, μπορείς να καταδικάσεις έναν προαγωγό χωρίς τη μαρτυρία του θύματος, αν το δικαστήριο διαθέτει αρκετές αποδείξεις, όπως στοιχεία από την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, αλλά στην πραγματικότητα οι καταδίκες χωρίς τη μαρτυρία των θυμάτων είναι πολύ σπάνιες.



FS : Λέτε επίσης πως σας δημιούργησε μία συναισθηματική εξάρτηση, σας απομάκρυνε από τους φίλους σας και την οικογένειά σας, σας έκανε να πιστέψετε πως ήταν "ο σωτήρας σας, ο μοναδικός σας φίλος, το μόνο πρόσωπο που σας καταλάβαινε και σας αγαπούσε. Μπορείτε να περιγράψετε αυτήν τη συναισθηματικά εξάρτηση?



SN : Στην δική μου την περίπτωση, δεν είχα καμία αληθινή φιλία στην πραγματική ζωή, εξαιτίας της καταστασής μου μέσα στην οικογένειά μου. 'Ημουν πολύ μόνη, και όταν εμφανίστηκε στη ζωή μου, αισθάνθηκα λιγότερο μόνη. 'Ηταν το μόνο άτομο στο οποίο μπορούσα να μιλήσω και με άκουγε. 'Ηξερε τι είχα ανάγκη συναισθηματικά, και έπαιζε πάνω στις συναισθηματικές μου ανάγκες. Μου έλεγε ότι θα με βοηθούσε με τα προβλήματα που είχα με τη μητέρα μου: "Αν θέλεις να φύγεις από το σπίτι σου, μπορείς να έρθεις να εγκατασταθείς στο δικό μου".

FS : Σας είπε επίσης ότι είχε χρέη και σας έδωσε να καταλάβετε ότι αν δεν μπορούσε να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα και δεν τον βοηθούσατε, και του συνέβαινε κάτι, θα φταίγατε εσείς. Είχε πραγματικά σχέση με τους Hells Angels; Συνδέονται αυτοί οι προαγωγοί με συμμορίες μηχανόβιων ή με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος;

SN : 'Οσον με αφορά, στην αρχή της σχέσης μας, δεν θίχτηκε το ζήτημα της πορνείας, και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους loverboys-προαγωγούς: πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα η συναισθηματική σχέση, και μόνο όταν σιγουρεύονται ότι το κορίτσι τους αγαπάει, ότι έχει μαζί τους μία συναισθηματική εξάρτηση, αρχίζουν τότε να μιλούν για χρέη τους που πρέπει να επιστραφούν. Πριν μου ζητήσει να εκδίδομαι και να του φέρνω χρήματα, με πήγε σε ένα οίκο ανοχής -έτσι, για να πιούμε ένα καφέ, μου είπε όταν με πήγε εκεί για πρώτη φορά- ο ιδιοκτήτης ήταν φίλος του. Μου φαινόταν πολύ περίεργο να βρίσκομαι σε οίκο ανοχής, και τον ρώτησα: "τι γίνεται εδώ;" και μου είπε: "άντε πάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες, δες τον τρόπο που το κράτος διαχειρίζεται την πορνεία, όλα είναι εντελώς νόμιμα, οι ιδιοκτήτες των μπουρδέλων είναι κανονικοί επιχειρηματίες, και οι πόρνες εργαζόμενες του σεξ, μην είσαι τόσο σεμνότυφη!" 'Οπως βλέπετε, ο προαγωγός μου χρησιμοποίησε το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η πορνεία είναι νόμιμη στη Γερμανία, όταν με στρατολόγησε. Ο νόμος τον βοήθησε να με ρίξει στην πορνεία επειδή ο νόμος λέει το ίδιο πράγμα μ' αυτόν: ότι η πορνεία είναι απλά ένα επάγγελμα. Αργότερα, συνειδητοποίησα ότι είχε σχέσεις με άτομα που ανήκουν σε αυτόν τον εγκληματικό χώρο, τους Hells Angels ή άτομα σαν κι αυτά, ότι έκανε δουλειές μαζί τους, αλλά δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι είδους δουλειές ήταν αυτές. Και μια μέρα, μου ζήτησε να γίνω πόρνη, επειδή αυτό αποφέρει πολλά χρήματα -αυτό μου είπε. Του είπα: "'Οχι, δεν θέλω να εκδίδομαι, εντάξει για να ερχόμαστε εδώ, να πίνουμε ένα καφέ και να βλέπουμε τους φίλους σου, αλλά δεν θέλω να το κάνω". Και τότε είναι που άρχισε να μου λέει για τα χρέη του. Αν αγαπάς ένα πρόσωπο, αν νοιάζεσαι για την ασφάλειά του, για τα προβλήματά του και για το μέλλον σου μαζί του, έτσι αρχίζει. Είδα πολύ οργανωμένο έγκλημα όταν εκδιδόμουνα. Η πορνεία οργανώνεται κυρίως από εγκληματικά δίκτυα, και γι' αυτό συναντάμε πολλά θύματα προαγωγών και καταναγκαστικής πορνείας.

FS : Πιστέψατε πως κινδύνευε πραγματικά και ότι ήσασταν το μόνο άτομο που μπορούσε να το σώσει;

SN : Δεν ξέρω αν είχε βρεθεί πραγματικά σε κίνδυνο λόγω των χρεών του απέναντι σε άτομα σαν τους Hells Angels, αλλά αυτό έλεγε, κι ότι αν δεν μπορούσε να τους τα ξεπληρώσει, θα είχε προβλήματα, κι ότι αν δεν τον βοηθούσα, θα αναγκαζόταν να κάνει επικίνδυνες δουλειές με τους ίδιους ή με άλλους.

FS : 'Οταν ο loverboy-προαγωγός σας σάς πήγε σ' αυτό το οίκο ανοχής όπου σας πούλησαν τέσσερις βδομάδες αργότερα σε πάνω από 500 πελάτες, σας είπε και σας επανέλαβε ότι "η πορνεία ήταν κάτι το νορμάλ, ότι ήταν μόνο μια δουλειά, ότι το λέει και ο νόμος, και ότι το ίδιο το κράτος το λέει". Θεωρείτε ότι το γερμανικό κράτος έχει μία ευθύνη για το πως οδηγηθήκατε στην πορνεία, επειδή ψήφισε νόμους που λένε ότι η πορνεία είναι κάτι το φυσιολογικό; Λέτε: "πως αν το κράτος μού είχε πει πως η πορνεία ισοδυναμεί με εξαναγκασμό, θα είχα φερθεί διαφορετικά". Μπορείτε να μας σχολιάσετε την ευθύνη του γερμανικού κράτους;"

SN : Ναι, γιατί όταν ξαναφέρνω στο νου μου την τότε κατάστασή μου, την πρώτη φορά που με πήγε σε πορνείο, ένιωσα κάτι στο στομάχι, μία κακή προαίσθηση. 'Ηθελα να φύγω, έβλεπα αυτά τα κορίτσια πάνω στα ψηλά τους τακούνια και όλους αυτούς τους πελάτες, που αγόραζαν σεξ, ήταν όλοι γυμνοί, και ήταν πολύ παράξενη η αίσθηση, δεν είχα δει ποτέ τόσους γυμνούς ανθρώπους, και με είχαν ρίξει μέσα εκεί. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που με χειρίστηκε η προπαγάνδα των προαγωγών, με χειρίστηκε και το κράτος: "η πορνεία είναι απλά μία δουλειά, μία υπηρεσία, μην είστε σεμνότυφη, πρέπει να την δεχτείτε". Στην ουσία, το κράτος έλεγε το ίδιο πράγμα με τον προαγωγό μου, το κράτος τον βοήθησε στο να με εκδίδει. Η νομοθεσία μας βοηθάει τους προαγωγούς να σπρώχνουν τα νέα κορίτσια στην πορνεία, επειδή το να ισχυρίζεσαι ότι η πορνεία είναι μία κανονική δουλειά κάνει αόρατη τη βία όπως και το οργανωμένο έγκλημα. 'Οταν σας λένε "είναι απλά μία δουλειά, κανένα πρόβλημα", τα κορίτσια δεν προειδοποιούνται για τον κίνδυνο, που γίνεται έτσι αόρατος, και αυτό εξυπηρετεί τους προαγωγούς. Αν σας πουν "πρόκειται για μία επικίνδυνη δραστηριότητα όπου σημειώνονται πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθώπινης αξιοπρέπειας, και υπάρχουν στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα", θα ήσασταν τότε πολύ πιο προσεκτική απ' ό, τι ήμουν εγώ όταν βρέθηκα σε αυτήν την κατάσταση.

FS : Είχε τέτοια εξουσία πάνω σας που δεν καταθέσατε εναντίον του, είπατε αρχικά στην αστυνομία ότι όλα ήταν οk. Γιατί αρνηθήκατε να καταθέσετε εναντίον του, και είναι όντως εφικτό για μία γυναίκα που εκδίδεται να καταθέτει κατά του προαγωγού της;

SN : Αυτό έγινε λίγο καιρό αφότου είχα εγκατασταθεί σπίτι του, πήγαινα ακόμα σχολείο. Στην αρχή, ήθελα να τελειώσω τις σπουδές μου, αλλά περίπου δύο ή τρεις μήνες μετά, εγκατέλειψα το σχολείο, επειδή δεν μπορούσα να είμαι πορνη τη νύχτα και τη μέρα να πηγαίνω σχολείο. Δύο ή τρεις μήνες μετά λοιπόν, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα του διαμερίσματος όπου ζούσα μαζί του -παρότι υποτίθεται ότι δεν ζούσε μαζί μου επίσημα- με ρώτησαν αν μπορούσαν να μπουν, και είπα "όχι, δεν μπορείτε να μπείτε". Δεν είπα γιατί, αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν ήθελα να τους αφήσω να μπουν ήταν ότι ο προαγωγός μου ήταν εκεί, κι ότι άλλες δύο πόρνες βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Η αστυνομία μου είπε: "Εντάξει, αλλά περάστε από το τμήμα σε μερικές μέρες, γιατί θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις επειδή μας ενημέρωσαν πως κάποιος σας εκδίδει". Και η αστυνομία έφυγε, αλλά ο προαγωγός μου και οι άλλες πόρνες είχαν θυμώσει πολύ μαζί μου, επειδή πίστευαν πως εγώ τους είχα ειδοποιήσει. Δεν ίσχυε, αλλά ήταν πεπεισμένοι ότι εγώ τους είχα ενημερώσει. Και με απείλησαν, η μία από τις γυναίκες ήθελε να με πετάξει από το παράθυρο, μου τράβηξαν τα μαλλιά και έγιναν πολύ επιθετικοί. Επομένως, πήγα στο τμήμα λίγες μέρες αργότερα όπως η αστυνομία μου το είχε ζητήσει, αλλά δεν τους είπα τίποτα. Ο λόγος για τον οποίο δεν τους είπα τίποτα, ήταν επειδή αφενός φοβόμουν για το τι οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να μου κάνουν αν έλεγα την αλήθεια, και αφετέρου -και είναι κάτι που περιγράφεται πολύ δύσκολα- όπως σας είπα και πριν, επειδή αν βλέπετε στο πρόσωπο του προαγωγού σας τον εραστή σας, δεν συνειδητοποιείτε αμέσως ότι είστε ένα θύμα. Κάποιοι μου έχουν πει: "Μα όταν σας απείλησαν, όταν η μία από τις γυναίκες θέλησε να σας πετάξει από το παράθυρο, πως και δεν καταλάβατε ότι ήσασταν θύμα;" Τους απάντησα: "Το να φοβάσαι δεν σημαίνει ότι βλέπεις και τον εαυτό σου ως θύμα, επειδή αυτά τα άτομα σου λένε ότι φταις εσύ που έγιναν επιθετικοί, ότι φταις εσύ αν σε απειλούν, και τους πιστεύεις, ειδικά αν είσα πολύ νέα. Ο προαγωγός μου και μία από τις γυναίκες αυτές ήταν 20 χρόνια μεγαλύτεροί μου. 'Ηξεραν πως να με ελέγχουν. 'Ημουν πολύ νέα και ευάλωτη σ' εκείνη την περίοδο της ζωής μου, εξαιτίας της κατάστασης με την μητέρα μου. Μου πήρε καιρό για να συνηδειτοποιήσω ότι ο προαγωγός μου με είχε απλά εκμεταλλευτεί κι ότι δεν με είχε ποτέ αγαπήσει. Η στρατηγική τους είχε πετύχει μια χαρά.

FS : Λέτε ότι χρησιμοποίησε μαζί σας αυτό που ονομάζουμε "διεστραμμένη επικοινωνία", με σκοπό να χρησιμοποιήσει την ψυχική χειραγώγηση για να σπάσει την αντίστασή σας χωρίς να καταφύγει σε σωματική βία· και επομένως, αισθανόσασταν σαν να είχατε πιαστεί μέσα στο δίχτυ μιας αράχνης. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα αυτής της "διεστραμμένης επικοινωνίας" που χρησιμοποίησε μαζί σας;

SN : Sur la durée, j'ai été confrontée à des menaces et à des avertissements, et parfois je me suis trouvée dans des situations où j'ai craint pour ma vie mais les débuts de ma prostitution pour cet homme sont décrits par la psychologue Marie-France Hirigoyen dans son livre « Femmes sous emprise » :« Une agression/communication perverse pousse la victime à douter de ce qu'elle croit. Elle perd la conscience de son identité. Le but du perpétrateur est de la nier et de la paralyser en même temps, afin d'éviter la survenue d'un conflit... C'est opéré par une double pression : quelque chose est dit verbalement et le contraire est exprimé de façon non verbale. Cette expression paradoxale consiste en un message explicite couplé avec un message caché, et le message caché est nié par l'agresseur. C'est une façon très efficace de déstabiliser la victime ».Pour ce qui est des loverboys, ils essaient souvent de séparer les filles ou femmes de leurs sentiments réels, et si vous observez le niveau des communications au début d'une relation entre les loverboys et leurs victimes, c'est exactement ce que Marie-France Hirigoyen analyse dans son livre. Il est fréquent que, après avoir soulevé la question de la prostitution et qu'il vous ait poussé à vous prostituer pour payer ses dettes, qu'après il vous dise verbalement qu'il ne veut pas vous brusquer, qu'il vous aime tellement, etc. Mais en même temps, il vous fait passer le message avec des signaux non verbaux que vous êtes coupable si vous refusez de l'aider en vous prostituant pour lui. Ce mélange de communication verbale et non-verbale suscite délibérément des sentiments de culpabilité chez la fille. Le proxénète sait qu'elle acceptera finalement de se prostituer contre sa volonté, et c'est exactement ce dont Sun Tzu (général et stratège chinois du IVème siècle avant J.C. NDLR) parle dans son livre « L'Art de la guerre » (mon proxénète d'ailleurs parlait constamment de ce livre, donc il savait exactement ce qu'il faisait) :« La résistance de l'ennemi (ici la résistance de la personne qui ne veut pas se prostituer mais qu'il veut exploiter en la prostituant) est brisée sans combat, sans violence physique » – et ce résultat est obtenu grâce à la « communication perverse », comme la nomme Marie-France Hirigoyen. [...]

SN : 'Οσο περνούσε ο καιρός, αντιμετώπισα απειλές και προειδοποιήσεις, και βρέθηκα κάποιες φορές σε καταστάσεις όπου φοβήθηκα για τη ζωή μου, αλλά το πρώτο μου ξεκίνημα στην πορνεία υπό τον άνθρωπο αυτόν περιγράφεται από την ψυχολόγο Marie-France Hirigoyen στο βιβλίο της Femmes sous emprise (Γυναίκες υποχείριοι): "Μία διεστραμμένη επικοινωνία/επίθεση οδηγεί το θύμα να αμφιβάλλει για αυτό που πιστεύει. Χάνει την συνείδηση της ταυτότητάς της. Ο σκοπός του δράστη είναι να την εκμηδενίσει και να την παραλύσει ταυτόχρονα, ώστε να αποφύγει την εκδήλωση μιας σύγκρουσης... Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας διπλής πίεσης: κάτι ειπώνεται προφορικά και το αντίθετό του εκφράζεται με τρόπο μη προφορικό. Αυτή η παράδοξη έκφραση συνίσταται σε ένα σαφές μήνυμα σε συνδυασμό με ένα κρυφό μήνυμα, και το κρυφό αυτό μήνυμα δεν αναγνωρίζεται από τον επιτιθέμενο. Πρόκειται για έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο για την αποσταθεροποίηση τους θύματος". 'Οσον αφορά τους loverboys, αυτοί προσπαθούν να αποξενώσουν τα κορίτσια ή τις γυναίκες από τα πραγματικά τους αισθήματα, και αν παρατηρήσετε το επίπεδο των συνομιλιών στην αρχή μιας σχέσης ανάμεσα στους loverboys και τα θύματά τους, είναι ακριβώς αυτό που αναλύει η Marie-France Hirigoyen στο βιβλίο της. Συμβαίνει συχνά, όταν έχει ήδη θιγεί το ζήτημα της πορνείας και σας έχει ωθήσει να εκδίδεστε για να πληρώσετε τα χρέη του, να σας πει προφορικά ότι δεν θέλει να σας πιέσει, ότι σας αγαπάει τόσο πολύ, κλπ. Αλλά την ίδια στιγμή, σας περνάει το μήνυμα με σήματα μη προφορικά ότι θα ενέχεστε εσείς αν αρνηθείτε να τον βοηθήσετε με το να εκδίδεστε γι' αυτόν. Το μείγμα αυτό προφορικής και μη προφορικής επικοινωνίας προκαλεί ηθελημένα αισθήματα ενοχής στο κορίτσι. Ο προαγωγός ξέρει ότι τελικά θα δεχθεί να εκδίδεται ενάντια στη θελησή της, και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο ο Sun Tzu (κινέζος στρατηγός του 4ου αι. π. Χ -σ.σ.] μιλάει στο βιβλίο του Η Τέχνη του πολέμου (ο προαγωγός μου ανέφερε πολύ συχνά το βιβλίο αυτό, επομένως ήξερε ακριβώς τι έκανε): "Η αντίσταση του εχθρού (εδώ η αντίσταση του ατόμου που δεν θέλει να εκδίδεται, αλλά το οποίο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ωθώντας το στην πορνεία) κάμπτεται χωρίς μάχη, χωρίς φυσική βία" -και το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην διεστραμμένη επικοινωνία" όπως την αποκαλεί η Marie-France Hirigoyen. [...]

Μτφ. Σ.Σ.

Le blog de Christine Delphy