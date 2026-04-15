Aυτό είναι το «Κλακάζ», το νέο μαγαζί του Δαγριτζίκου. Προβλέπεται γα^%μάτο.

Πάνω στις στάχτες του six d.o.g.s., στην Αβραμιώτου πάντα, γεννιέται η νέα, ενδιαφέρουσα κόλαση του Κωνσταντίνου Δαγριτζίκου. Είναι πολυεπίπεδη, ποικιλόμορφη και γεμάτη ενέργεια. Την βλέπετε πρώτοι.

Μίνα Καλογερά
Η Αβραμιώτου, το μικροσκοπικό στενό της Αθήνας όπου στις 9 Οκτωβρίου του 2009 άνοιξε το six d.o.g.s, είναι πια κάτι παραπάνω από άλλο ένα σημείο της πόλης· μοιάζει με ένα ενιαίο πολιτιστικό οικοσύστημα. Ξεκίνησε αόρατη σχεδόν, αδιάφορη για τους κατοίκους και άγνωστη στους τουρίστες, κέρδισε όμως μέσα στα χρόνια μια ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης και σήμερα, μετά από παύση περίπου ενός χρόνου, είναι έτοιμη να επανέλθει με νέες ιδέες, προτάσεις και πολλή όρεξη. 

Βεριτάμπλ παιδί του κέντρου, ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος γράφει σε ποστ του, ανακοινώνοντας το νέο του εγχείρημα: «Ήταν αρχές του 2005 όταν ένα μεσημέρι έψαχνα πάνω από την Αθηνάς ένα μυστήριο μικροσκοπικό στενάκι που το έλεγαν “οδός Αβραμιώτου”. Μου είχε πει η Όλγα ότι φτιάχνει ένα μπαράκι με τον κολλητό της, τον Γιάννη, και να περάσω μία βόλτα μήπως όταν ανοίξει παίζω μουσική ως DJ. Μέχρι τότε αγνοούσα πλήρως την ύπαρξη αυτού του δρόμου, ο οποίος έμελλε (νομίζω δεν έχω γράψει ποτέ ξανά αυτή τη λέξη), να γίνει σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Το θυμάμαι σαν τώρα να μπαίνω πρώτη φορά στην Αβραμιώτου και να βλέπω στην άκρη ενός θεόρατου άδειου κτιρίου στον αριθμό 6-8, την Όλγα και τον Γιάννη με ρούχα οικοδομής, να φτιάχνουν κυριολεκτικά με τα χέρια τους ένα λιλιπούτειο μπαράκι 50 τετραγωνικών μέτρων. Ενθουσιάστηκα με την off-Broadway τοποθεσία και με τον τρόπο που αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν το κέφι τους, δημιουργώντας κάτι χειροποίητο από το μηδέν. Αυτό το μπαράκι θα το ονόμαζαν “Kinky” και ήταν η αρχή για οτιδήποτε ακολούθησε σε αυτό το στενάκι. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ήμουν ο πρώτος DJ που έπαιξε ποτέ μουσική σε αυτό το στενάκι, σε μία πρώτη βραδιά για φίλους που έκανε το Kinky. Ήταν φανταστικά! Μετά έγινα resident, έπαιζα κάθε Κυριακή, μέχρι που έφυγα για το Λονδίνο. Fast Forward, το καλοκαίρι του 2009, το Kinky, μαζί με το Kinky Kong (επίσης της Όλγας και του Γιάννη), μαζί με το Urban, την Πλαστελίνη και τη Μαύρη Γάτα του Ντίνου, έδωσαν χώρο (κυριολεκτικά και μεταφορικά) για να δημιουργηθεί και να ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό στις 9 Οκτωβρίου του 2009 το six d.o.g.s.

Ο κήπος μοιάζει με πιλοτή παλιάς πολυκατοικίας, θα έχει μπετά, μεγάλη μπάρα και καθημερινά θα εναλλάσσονται DJ sets 

Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε που αποχώρησα από την Αβραμιώτου. 1 χρόνο και 3 μήνες αργότερα, έκλεισε εντελώς ο χώρος που υπήρχε σε αυτό το μυστήριο μικροσκοπικό στενάκι πίσω από την Αθηνάς και το θεόρατο κτίριο έμεινε ξανά άδειο. Δεν το άντεξα. Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι. Κάτι κάνει το γα^&%$μένο το σύμπαν τελικά και τα φέρνει όλα τούμπα και όπως είχα γράψει και τελευταία φορά που αναφέρθηκα στο ίδιο ζήτημα “για κάποιο λόγο γίνονται όλα τελικά”. Τον περασμένο Αύγουστο ξετινάξαμε τα φαντάσματα του παρελθόντος και με εντελώς νέα dream-team πλέον, ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο να δουλεύουμε κάτι νέο».

Ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος δουλεύει με μια εντελώς νέα ομάδα πάνω στο Κλακάζ, το νέο του πρότζεκτ. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Ο χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, και κάθε γωνιά του θα εκπέμπει αυθεντικότητα και ενέργεια. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Από το 2024 που ο χώρος έκλεισε, το κτίριο είχε μείνει άδειο. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Από το 2024 που ο χώρος έκλεισε, το κτίριο είχε μείνει άδειο. Τον περασμένο Αύγουστο, παράλληλα με το Ζιγκοάλα, ξεκίνησε να δουλεύει με μια εντελώς νέα ομάδα πάνω στο Κλακάζ, το νέο του πρότζεκτ, ανανεώνοντας τον χαρακτήρα του μικρού αυτού δρόμου και προσφέροντας στον επισκέπτη κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα στην πόλη: δημιουργικότητα, ανανέωση και πολιτιστική ποικιλία. 

Όπως μας εξηγεί ο ίδιος: «Ο όρος αντλεί έμπνευση από την ελληνική υποκουλτούρα και κρύβει μέσα του τον ενθουσιασμό και την έκπληξη – ακριβώς την αίσθηση που έχεις όταν ανακαλύπτεις έναν κρυφό κήπο ή παρακολουθείς ένα φανταστικό live. Ο χώρος ζει και αναπνέει σε πολλά επίπεδα: το πρώτο επίπεδο θα φιλοξενεί ανερχόμενες μπάντες, queer και drag εκδηλώσεις, απογευματινά πάρτι τις Κυριακές και ποικίλες δραστηριότητες το Σάββατο και την Κυριακή. Θα υπάρχει φαγητό, μουσική και άραγμα στον πεζόδρομο. Ο κήπος μοιάζει με πιλοτή παλιάς πολυκατοικίας, θα έχει μπετά, μεγάλη μπάρα και καθημερινά θα εναλλάσσονται DJ sets». «Έχουμε κρατήσει τον ακάλυπτο χωρίς πολλά πολλά», λέει, για να παραμείνει γνήσιος και ζωντανός.

Το Κλακάζ είναι μια νέα αρχή για την Αβραμιώτου· θα ανοίξει στις 16 Απριλίου. Ο χώρος θα λειτουργεί από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, και κάθε γωνιά του θα εκπέμπει αυθεντικότητα και ενέργεια. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μπαρ ή ένα live venue· φιλοδοξεί να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός που αναδεικνύει τη μουσική, την τέχνη, τη φιλία και την κοινωνική συναναστροφή. Κάθε λεπτό εκεί θα είναι απροσποίητο, γεμάτο απροσδόκητες στιγμές, θα σε συνδέει με την καρδιά της πόλης.

Το Κλακάζ είναι μια νέα αρχή για την Αβραμιώτου. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Από το μικροσκοπικό Kinky και το six d.o.g.s μέχρι τον ολοκληρωμένο πολιτιστικό οργανισμό που θα αποτελεί το Κλακάζ, το στενό της Αβραμιώτου έχει να προσφέρει κάτι ξεχωριστό στην πόλη. Η μουσική, οι live εμφανίσεις, οι εκδηλώσεις, οι κυριακάτικες συνήθειες και ο γεμάτος ζωή κήπος συνθέτουν ένα σκηνικό όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει.

Το πρώτο τετραήμερο της λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί τρομερό line up με ελεύθερη είσοδο. Την Πέμπτη (16/4) θα παίξουν οι The Steams με τους Degear001 και Mitrelino. Την Παρασκευή (17/4) θα δούμε τους Aman to Pet που θα παρουσιάσουν το Studio Pet με τους Anastenaria Electrophone, Bossy The Queen Chraja, Evripidis & His Tragedies, Peacock & Joseph, As Basic Boys, S For Sugar+ more tba και Lilis Dim. Το Σάββατο (18/4) είναι προγραμματισμένη μια βραδιά stand-up comedy με τους Λάμπρο Φισφή, Μιχάλη Μαθιουδάκη και Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, μαζί με τους Gunderscore και τη Virginia Tzioti. Την τελευταία μέρα, την Κυριακή (19/4), θα χορέψουμε με Todd Terje, Chevy Lex, Mr.Z, Soulseduction και George Rallis.

Ο κήπος μοιάζει με πιλοτή παλιάς πολυκατοικίας, θα έχει μπετά, μεγάλη μπάρα και καθημερινά θα εναλλάσσονται DJ sets. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα
@klakazgr

Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος

Οι Αθηναίοι / Ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος σιχαινόταν το ποδόσφαιρο

Καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδιοκτήτης του six d.o.g.s. Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, ζει στο Σύνταγμα. Θα ήθελε, όποιος γκρινιάζει σε αυτήν τη χώρα, να σηκωθεί να φύγει και να αφήσει ήσυχους τους υπόλοιπους.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ
Οι τελευταίοι κάτοικοι του κέντρου

Urban Culture / Οι τελευταίοι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου

Επτά άνθρωποι που επιμένουν να ζουν στην καρδιά της Αθήνας, σε μια γειτονιά που οι περισσότεροι επισκέπτονται μόνο για να φάνε, να ξενυχτήσουν ή να κοιμηθούν προσωρινά, προτού πάρουν πάλι τον δρόμο για το αεροδρόμιο, εξηγούν γιατί.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ
Το six d.o.g.s σερβίρει λιβανέζικο πρωινό που όμοιό του δεν υπάρχει στην Αθήνα

Γεύση / Το six d.o.g.s σερβίρει λιβανέζικο πρωινό που όμοιό του δεν υπάρχει στην Αθήνα

Ο πολυχώρος της Αβραμιώτου ανανέωσε τον μοναδικό του κήπο του κι έχει πλέον δύο δυναμικά εστιατορικά πρόσωπα: το βράδυ συνεχίζει να σερβίρει αυθεντικό ταϊλανδέζικο ενώ το πρωί συνεργάζεται με τον Fahd-Αλέξανδρο Hassan Kassem, τον Ελληνολιβανέζο αντισυμβατικό σεφ που μας ταξιδεύει μέχρι τη Βηρυτό, φτιάχνοντας φαγητό οικείο, σημερινό και πραγματικά πρωτότυπο.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ
7 χρόνια six d.o.g.s: Πώς ένας πολυχώρος άλλαξε την εικόνα τoυ κέντρου

Urban Culture / 7 χρόνια six d.o.g.s: Πώς ένας πολυχώρος άλλαξε την εικόνα τoυ κέντρου

Μικρή αναδρομή στην ιστορία και ψαχούλεμα στο φωτογραφικό αρχείο των «έξι σ.κ.ύ.λ.ω.ν» που ανέδειξαν το εμπορικό τρίγωνο και κατάφεραν να γίνουν το πιο αναγνωρίσιμο spot του κέντρου της πόλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ

