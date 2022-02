ΤΑ ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΤΙΓΚΕΪΤ

Mετά τη δημοσιοποίηση της «έκθεσης Σου Γκρέι» για τα πάρτι που έγιναν στην Ντάουνινγκ Στριτ τους τελευταίους 20 μήνες εν μέσω λοκντάουν, ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε «συγγνώμη» στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έδειξε διατεθειμένος να παραιτηθεί, και προανήγγειλε αλλαγές στη λειτουργία της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η στάση του βρίσκεται στον αντίποδα της άποψης των πολιτών, όπως αποτυπώθηκαν σε γρήγορες δημοσκοπήσεις μετά τις χθεσινές εξελίξεις.

Ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον, το 64% σε δημοσκόπηση της Opinium, το 63% της YouGov και το 69% της Savanta.

Επιπλέον, στη δημοσκόπηση της Opinium το 83% πιστεύει ότι ο Τζόνσον παραβίασε τους κανόνες, και το 75% ότι λέει ψέματα.

Το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού θα κριθεί, αφού δοθεί στη δημοσιότητα το σύνολο του πορίσματος. Πάντως, δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως λαμπρό, όταν τα τρία τέταρτα τον θεωρούν «ψεύτη».

Το 65% των Βρετανών ζητάει την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον μετά τη δημοσιοποίηση της «έκθεσης Σου Γκρέι».

• • •

ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Σαίτ Ερντάλ Ντινσέρ, τόλμησε να δημοσιεύσει ότι ο πληθωρισμός το 2021 ήταν 36,1%, ο υψηλότερος των τελευταίων 19 ετών.

Ο Ερντογάν τον απέλυσε.

Να σκεφτεί κανείς ότι η αντιπολίτευση και ανεξάρτητοι οργανισμοί εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Δικαίως, ο Ερντογάν κατηγορήθηκε για αυταρχισμό και για κυνήγι μαγισσών προκειμένου να δικαιολογήσει την οικτρή οικονομική πολιτική του.

Ωστόσο, είναι επίσης χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛΣΤΑΤ (2010 - 2015), Ανδρέας Γεωργίου, τράβηξε του Χριστού τα πάθη.

Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τους αριθμούς, οι πρώτοι υποψήφιοι αποδιοπομπαίοι τράγοι είναι όσοι χαλούν το αφήγημα του κυβερνητικού αυταρχισμού με τους αριθμούς τους.

• • •

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Στις 10 Ιανουαρίου απαγορεύτηκε, στις 28 έγινε μπεστ σέλερ στην Amazon.

Το συμβούλιο σχολείου στην κομητεία McMinn του Τένεσι αποφάσισε με ψήφους 10-0 να απαγορεύσει την εικονογραφημένη νουβέλα «Maus», διότι περιέχει κάποιες βωμολοχίες και εξαιτίας «της απεικόνισης της βίας και της αυτοκτονίας».

Το εξώφυλλο του βιβλίου, «The Complete Maus», του Αρτ Σπίγκελμαν που, μετά την απαγόρευσή του, έγινε μπεστ σέλερ στην Amazon.

Η «εκδίκηση» του βραβευμένου με Πούλιτζερ (1992) βιβλίου, «The Complete Maus», του Αρτ Σπίγκελμαν ήταν άμεση: Από την περασμένη Παρασκευή είναι το #1 Μπεστ Σέλερ (στη Fiction Satire) στην Amazon.

Αντιγράφω από το οπισθόφυλλο της εξαντλημένης ελληνικής έκδοσης (Εκδόσεις ZOOBUS): «Το Μάους είναι η ιστορία του Βλάντεκ Σπίγκελμαν, ενός Εβραίου επιζώντα της χιτλερικής Ευρώπης, και του γιου του, ενός καρτουνίστα που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την τρομακτική ιστορία του πατέρα του και με την ίδια την Ιστορία. Η μορφή του σχεδίου (οι Ναζί είναι γάτες, οι Εβραίοι ποντίκια) πετυχαίνει τέλεια να αφαιρέσει και την παραμικρή εναπομείνασα αίσθηση οικειότητας με τα γεγονότα που περιγράφονται, προσεγγίζοντας με τον δικό του τρόπο το ανείπωτο μέσω του μικροσκοπικού. Είναι, όπως σχολίασε η New York Times Book Review, ‘ένα αξιοθαύμαστο κατόρθωμα ντοκιμαντερίστικης λεπτομέρειας και λογοτεχνικής ζωντάνιας. . . ένα αποκαλυπτικό λογοτεχνικό γεγονός’».

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, αν η απαγόρευση οφείλεται στη στενοκεφαλιά δέκα ατόμων, ή αν πρόκειται για βαθύτερες διεργασίες με σκοπό να επαναπροσδιοριστεί η σχολική ύλη βάσει υπερσυντηρητικών αντιλήψεων.

Πηγή: Open Culture, CNBC

• • •

H ΚΑΝΝΑΒΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Για πρώτη φορά, το 2021, η κάνναβη απέφερε περισσότερα φορολογικά έσοδα από το αλκοόλ στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Η χρήση της κάνναβης νομιμοποιήθηκε στην πολιτεία το 2016, τα δε πρώτα καταστήματα λιανικής πώλησης άνοιξαν τον Νοέμβριο του 2018. Έκτοτε, ο ακαθάριστος κύκλος εργασιών έφθασε τα 2,54 δισ. δολάρια, και σχεδόν το 1 δισ. δολάρια μόνον τον 2021.

Στο μέσον του τρέχοντος φορολογικού έτους, τον Δεκέμβριο του 2021, ανακοινώθηκε ότι τα έσοδα από τον φόρο κατανάλωσης στην κάνναβη ήταν 74,2 εκατ. δολάρια (περίπου 66 εκατ. ευρώ), ενώ από το αλκοόλ 51,3 εκατ. δολάρια (περίπου 45 εκατ. ευρώ).

Η διαφορά αυτή εξηγείται εν μέρει από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στην κάνναβη. Ωστόσο, το περιοδικό Fortune επισημαίνει ότι η μεν κατανάλωση του αλκοόλ μειώθηκε λίγο τα τελευταία χρόνια, ενώ της κάνναβης αυξήθηκε πολύ.

Στο σύνολο του έτους 2021 αναμένεται η πολιτεία να έχει έσοδα από την κάνναβη 112 εκατ. δολάρια, ποσό «206% μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο», σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου της Κάνναβης.

Η Επιτροπή επίσης τόνισε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προκάλεσε αύξηση του κόστους στη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

Πηγή: Fortune

• • •

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβολική σύμπτωση; Αναπάντεχο «δώρο» στον Μπάιντεν;

Μια γέφυρα, ηλικίας 50 ετών, κατέρρευσε στο Πίτσμπουργκ την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Η κατάρρευση συνέβη λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Μπάιντεν στην πόλη, όπου θα μιλούσε για τον «νόμο των υποδομών» ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, εκ των οποίων 1,6 δισ. δολάρια προορίζονται για τη συντήρηση των γεφυρών στην Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με έκθεση της ASCE: «Υπάρχουν πάνω από 617.000 γέφυρες στις ΗΠΑ. Σήμερα, το 42% όλων των γεφυρών είναι τουλάχιστον ηλικίας 50 ετών, και 46.154, ήτοι το 7,5% όλων των γεφυρών, θεωρούνται δομοστατικά ανεπαρκείς, δηλαδή είναι σε «κακή» κατάσταση. Δυστυχώς, 178 εκατ. διελεύσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από αυτές τις δομοστατικά ανεπαρκείς γέφυρες».

Ο νόμος των υποδομών, που ψηφίστηκε την περασμένη χρονιά, προβλέπει πρόσθετο ποσό 110 δισ. δολαρίων για τη συντήρηση των δρόμων και γεφυρών, και τη στήριξη μεγάλων έργων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση από από την κατασκευή του διαπολιτειακού συστήματος αυτοκινητοδρόμων, και αναμφισβήτητα μεγάλη επιτυχία του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ASCE - The American Society of Civil Engineers, The White House

Η γέφυρα που κατέρρευσε στο Πίτσμπουργκ, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

• • •

«ΙΔΟΥ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ»

Δραπέτης από τη χώρα του, ο 36χρονος Σύριος καλλιτέχνης, Khaled Dawwa, ζει εξόριστος στο Παρίσι.

Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Khaled τραυματίστηκε σοβαρά τον Μάιο του 2013 μέσα στο ατελιέ του από σφαίρες ελικοπτέρου, νοσηλεύτηκε, και όταν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο φυλακίστηκε επί ένα δίμηνο. Στρατεύθηκε υποχρεωτικά μετά την αποφυλάκισή του, τον Σεπτέμβριο κατάφερε να δραπετεύσει στον Λίβανο, και έναν χρόνο μετά βρέθηκε στο Παρίσι ως πολιτικός πρόσφυγας.

Το σπουδαιότερο έργο του που δουλεύει από το 2018 είναι το «Ιδού η καρδιά μου». Σχεδόν έξι μέτρα μήκος, δύο μέτρα ύψος, το «Ιδού η καρδιά μου» κατασκευάστηκε από φελιζόλ, κόλλα, ξύλο και καλύφθηκε με άργιλο. Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε το εσωτερικό και το εξωτερικό των ακινήτων με τις σπασμένες πόρτες και τα γκρεμισμένα μπαλκόνια. Ανάμεσα στα συντρίμμια, βλέπει κανείς τα πτώματα ενός παιδιού δίπλα στην μπάλα του και μιας ηλικιωμένης γυναίκας, σπασμένα ποδήλατα, ένα αναποδογυρισμένο λεωφορείο.

Μετά από εκθέσεις στην Γαλλία και στην Ευρώπη, στην la Cité internationale des Arts στο Παρίσι, το «Ιδού η καρδιά μου» θα εκτεθεί σε μεγάλο εθνικό μουσείο της Γαλλίας.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία είχε σχεδόν 500.000 νεκρούς και 6,6 εκατομμύρια πρόσφυγες.

Πηγή: Middle East Eye, Arab News