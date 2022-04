Ρωσική επίθεση στη Νέα Υόρκη

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ;

Aπορρίπτοντας τις ρωσικές απειλές για αντίποινα και κλιμάκωση, o Τζο Μπάιντεν ζήτησε να εγκριθεί ένα γιγαντιαίο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας ύψους 33 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία.

Η βοήθεια αυτή φαίνεται ότι συγκεκριμενοποιεί τον στόχο μιας «Ρωσίας αποδυναμωμένης», όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν.

Το τέλος του πολέμου δείχνει να είναι η απόλυτη ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του Ντονμπάς και της Κριμαίας, και διατήρηση των κυρώσεων για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η κλιμάκωση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το πού μπορεί να οδηγήσει, όπως επισημαίνει το Politico και άλλα διεθνή MME.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τους στόχους της δύσης απασχολεί πλέον πολλούς. Χθες, λόγου χάριν, ο Μπερνάρ Αρό έγραψε: «Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν στους στόχους τους στην Ουκρανία. Να υποστηρίξουν την Ουκρανία για να κερδίσει τον πόλεμο; Τι σημαίνει ‘νίκη’; Να απαλλαγούμε από τη ‘ρωσική απειλή’; Τι σημαίνει αυτό; Δεν πρέπει να μας παρασύρουν σε μια κλιμάκωση χωρίς τη γνώση και τη συμφωνία μας».

ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Όταν το φθινόπωρο του 1941 οι μεραρχίες του Τρίτου Ράιχ είχαν φτάσει έξω από τη Μόσχα, ο Στάλιν έδωσε εντολή να καθαγιαστούν οι γραμμές άμυνας της πόλης. Έξι τριθέσια αεροσκάφη I-16 «Ishak» (Γάιδαρος) με έναν πιλότο, έναν ασυρματιστή και έναν ιερέα, με μια εικόνα και την αγιαστούρα ανά χείρας πέταξαν πάνω από τους σοβιετικούς στρατιώτες και τους καθαγίασαν.

Η αποστολή υπήρξε διπλά πετυχημένη. Όλα τα αεροπλάνα επέστρεψαν στη βάση τους, και κανένας στρατιώτης της Βέρμαχτ δεν κατάφερε να περάσει από τις καθαγιασμένες γραμμές, όπως Ρώσοι αξιωματούχοι έλεγαν μετά την απόκρουση των ναζί...

Φαίνεται πως ο Στάλιν δημιούργησε παράδοση. Ρώσοι ιερείς σε στρατιωτικό ελικόπτερο πέταξαν πάνω από την πόλη Stary Oskol της περιφέρειας Μπελγκορόντ με εικόνες και Άγιο Φως για να ευλογήσουν την περιοχή. Η περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα, βομβαρδίστηκε προσφάτως.

