ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ;

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της παρέχουν πλέον αφειδώς οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Χθες μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ζήτησε από τους αξιωματούχους των 40 χωρών στη Γερμανία να επιταχύνουν τη βοήθεια κινούμενοι με την «ταχύτητα του πολέμου».

Το ερώτημα, βεβαίως, που πλανάται είναι πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Η προφανής απάντηση είναι, όταν ηττηθούν οι Ρώσοι. Αλλά πώς ορίζεται η νίκη και ήττα;

Την πιο σαφή απάντηση μέχρι τούδε έχει δώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι η χώρα του θα πρέπει να επιστρέψει στην κατάσταση της 23ης Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρξει ανακατάληψη των εδαφών που κατακτήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, εξαιρώντας τις δύο ήδη αποσχισθείσες δημοκρατίες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Ωστόσο, μια δήλωση του Λόιντ Όστιν, μετά την επίσκεψή του στο Κίεβο, περιέπλεξε τα πράγματα: «Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία αποδυναμωμένη, ανίκανη να πραγματοποιήσει το είδος των ενεργειών που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία».

Τι ακριβώς σημαίνει η αποδυνάμωση της Ρωσίας; Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και πέραν της οριοθέτησης των στόχων που έθεσε ο Ζελένσκι, δηλαδή μέχρι η Ουκρανία να αποκτήσει τον έλεγχο των δύο αυτόνομων δημοκρατιών και της Κριμαίας; Οι κυρώσεις θα διατηρηθούν εσαεί; Ή, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι σε ένα κρεσέντο πολιτικής αφέλειας ότι πρέπει να υπάρξει καθεστωτική αλλαγή στη Ρωσία με απομάκρυνση του Πούτιν και διάλυση του στρατοκρατικού καθεστώτος της Ρωσίας;

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος, δηλώσεις όπως αυτές του Όστιν δεν είναι ασυνήθιστες, δεδομένου ότι ουδείς θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά τόσο τις οικονομίες όσο και τις διεθνείς σχέσεις. Με τούτη την έννοια, είναι αναγκαίο και ευπρόσδεκτο ένα δημόσιο τουλάχιστον περίγραμμα των στόχων στους οποίους δεσμεύεται η δύση.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ

Στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης προβλέπει στο βασικό σενάριο ότι το ΑΕΠ της Ρωσίας θα μειωθεί κατά 8,8% το 2022 λόγω των κυρώσεων και αναμένει ότι θα επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 1,3% από το επόμενο έτος. Το 2024 και το 2025, το υπουργείο προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 4,6% και 2,8%, αντιστοίχως.

Στο δυσμενές σενάριο, η κρίση θεωρείται βαθύτερη: το ΑΕΠ της Ρωσίας θα μειωθεί κατά 12,4% το 2022 και κατά 1,1% το 2023. Ως μέτρο σύγκρισης, η μείωση του ΑΕΠ ήταν -7,8% το 2008, και -14,5% το 1992.

Πάντως, έχουν γίνει λίγες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας μετά την επιβολή των κυρώσεων, εξ ου και οι παρατηρούμενες αποκλίσεις.

Για παράδειγμα, οι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών παρουσίασαν δύο προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη: η «ρεαλιστική» εκδοχή, η οποία προϋποθέτει μεγάλης κλίμακας κυβερνητική στήριξη, αναμένει πτώση του ΑΕΠ κατά 5,1% φέτος, ενώ η απαισιόδοξη πτώση κατά 15%.

Εξάλλου, σύμφωνα με την τελευταία, τον Απρίλιο, έρευνα της Τράπεζας της Ρωσίας, οι αναλυτές αναμένουν πληθωρισμό στο 22% αντί για 20%, ενώ η πτώση του ΑΕΠ εκτιμάται σε 9,2%. Το επόμενο έτος αναμένεται μηδενική δυναμική του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 7,6%.

Facebook Twitter Ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, πιστεύει ότι η ρωσική οικονομία άντεξε το πρώτο χτύπημα των κυρώσεων.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Τρεις δάσκαλοι της κινεζικής γλώσσας στο Ινστιτούτο Κομφούκιος του πανεπιστημίου του Καράτσι, καθώς και ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν, έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας από τον Απελευθερωτικό Στρατό του Μπαλουχιστάν (BLA) που ανέλαβε την ευθύνη της τρομοκρατικής επίθεσης.

Όπως φαίνεται από το βίντεο της κάμερας ασφαλείας, μια γυναίκα με μπούρκα στέκεται κοντά στην πύλη του πανεπιστημίου, και όταν την πλησιάζει το λευκό βαν ακολουθεί έκρηξη. Η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε αργότερα είναι φοιτήτρια και μέλος του BLA.

