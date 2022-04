Πάσχα με εχθροπραξίες

ΔΕΝ ΑΡΧΙΣΕ ΑΚΟΜΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ολέκσι Ντανίλοφ, οι πρόσφατες επιθέσεις της Ρωσίας στα ανατολικά της Ουκρανίας ήταν «δοκιμαστικές» επιχειρήσεις για να δοκιμαστούν οι άμυνες των Ουκρανών, αλλά είναι «μόνο θέμα χρόνου» να ξεκινήσει μια «λεγόμενη επίθεση πλήρους κλίμακας».

Ο Ντανίλοφ πήρε αποστάσεις, επίσης, από τους ισχυρισμούς ότι η μάχη του Ντονμπάς θα είναι η τελευταία και πιο αποφασιστική, καθώς η Ρωσία έχει ακόμη χρόνο στη διάθεσή της να συγκεντρώσει νέους πόρους και στρατεύματα.

Σήμερα το αγγλικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι επιταχύνουν την πορεία τους για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας του Ντονμπάς, Κραματόρσκ, εν όψει του εορτασμού της ημέρας της νίκης στις 9 Μαΐου. Ίσως αυτή είναι η επίθεση πλήρους κλίμακας για την οποία έκανε λόγο ο Ντανίλοφ.

Πηγή: The Kyiv Independent

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ολέκσι Ντανίλοφ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχάρη σήμερα τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και έδωσε εντολή ότι δεν χρειάζεται να γίνει έφοδος στο εργοστάσιο Azovstal, αλλά ότι πρέπει να αποκλειστεί ούτως ώστε να μην μπορεί να περάσει ούτε «μύγα».

Η αιματοχυσία φαίνεται να αποφεύγεται προς το παρόν, το Κρεμλίνο δεν δείχνει διάθεση να διαπραγματευτεί την τύχη των εγκλωβισμένων στρατιωτών και πολιτών, και επιλέγει την άνευ όρων παράδοσή τους μέσω της φυσικής και ψυχικής τους εξάντλησης.

Sergei Shoigu made an appearance in the Kremlin telling Vladimir Putin that “Mariupol has been taken under control” but 2,000 “militants” are now blocked at Azovstal. Putin then ordered to cancel

the assault on Azovstal as it’s inexpedient. pic.twitter.com/QZn2BIUdYE