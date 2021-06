ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΤΟΥ EURO

Το δημοτικό συμβούλιο του Μονάχου είχε ζητήσει από την UEFA το στάδιο Allianz να φωτιστεί με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο ματς Γερμανίας – Ουγγαρίας του Euro 2020/2021, ως διαμαρτυρία κατά της Ουγγαρίας για τον πρόσφατο νόμο στιγματισμού του πολιτών εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, επισημαίνοντας ότι «ακολουθεί το παράδειγμα της ομοφοβικής και διεφοβικής νομοθεσίας της Ρωσίας».

Η UEFA χθες ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει αυτόν τον φωτισμό στο αυριανό ματς, επειδή τα έντεκα στάδια που φιλοξενούν αγώνες του Euro θα πρέπει να φωτίζονται με τα χρώματα της UEFA και των συμμετεχουσών χωρών.

Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε ότι σταματά την «εξέταση» εναντίον της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης, επειδή ο τερματοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ, φορούσε το ουράνιο τόξο ως περιβραχιόνιο του αρχηγού της σε ματς του Euro 2020/2021. Ο Γερμανός τερματοφύλακας είχε φορέσει το περιβραχιόνιο στα ματς με τη Γαλλία και την Πορτογαλία, και πριν το Euro στο φιλικό 7-1 με τη Λετονία. Το περιβραχιόνιο αξιολογήθηκε ως σύμβολο της ομάδας για τη διαφορετικότητα, και άρα για «καλό σκοπό».

Ωστόσο, η UEFA συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών της ομάδας Fare, που παρακολουθεί ρατσιστικά και άλλα συμβάντα διακρίσεων στα γήπεδα. Στο φιλικό της Ιρλανδίας – Ουγγαρίας, οι φίλαθλοι είχαν γιουχάρει τους Ιρλανδούς παίκτες, που είχαν γονατίσει / προσκυνήσει στο γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στο ματς με την Πορτογαλία είχε αναρτηθεί ένα ομοφοβικό πανό στο γήπεδο Πούσκας της Βουδαπέστης, και στο ίδιο γήπεδο είχαν ακουστεί «monkey chants» εναντίον μαύρων Γάλλων ποδοσφαιριστών.

Η UEFA θα πρέπει (θα έπρεπε) να ακολουθήσει το παράδειγμα της FIFA, η οποία απαγόρευσε την είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο στα δύο πρώτα ματς του παγκοσμίου κυπέλου 2022, επειδή είχαν φωνάξει ομοφοβικά συνθήματα.

Πηγή: Sky Sports, ESPN, Reuters

Φανατικοί Ούγγροι διαδηλώνουν κατά του γονατίσματος / προσκυνήματος στα γήπεδα της Ουγγαρίας.

• • •

ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΤΟ LA SAMARITAINE

Χθες, ο Εμ. Μακρόν εγκαινίασε το πολυκατάστημα La Samaritaine, έχοντας δίπλα του τον μεγιστάνα ιδιοκτήτη του, Μπερνάρ Αρνό. Από αύριο ανοίγει τις πόρτες του στους πελάτες στους χώρους πώλησης ειδών πολυτελείας, στα εστιατόριά του και στο ξενοδοχείο του.

Ηλικίας άνω των 100 ετών, το θρυλικό La Samaritaine είναι έξοχο δείγμα της Αρ Ντεκό στο ιστορικό κέντρο του Παρισιού.

Παρέμεινε κλειστό επί 16 χρόνια για τις εργασίες ανακαίνισης, εξαιτίας κυρίως συγκρούσεων με τις τοπικές αρχές, εκτείνεται σε 70.000 τετραγωνικά μέτρα, δαπανήθηκαν 750 εκατομμύρια ευρώ, απασχολεί 700 εργαζόμενους με προοπτική να φθάσει τους 3.000.

Άποψη του La Samaritaine που ανοίγει τις πόρτες του στους πελάτες αύριο 23 Ιουνίου 2021.

• • •

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΕΛΦΙ

Από τις αθώες και σπάνιες μέχρι τις εμμονικές και συχνές, οι σέλφις διαδόθηκαν χάρη στις ψηφιακές κάμερες και τα έξυπνα κινητά.

Μια από τις πρώτες υπήρξε η «σέλφι» του Παρμιτζανίνο, τότε που τις έλεγαν ακόμη αυτοπροσωπογραφίες.

Παρμιτζανίνο, «Αυτοπροσωπογραφία σε κυρτό καθρέπτη», 1524, Μουσείο Kunsthistorisches, Βιέννη.

• • •

ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις («Suicide Mortality and Coronavirus Disease 2019—A Perfect Storm?», JAMA Psychiatry, 10.04.2020), μολονότι θετικές για τον περιορισμό της πανδημίας, οι παρεμβάσεις για φυσική αποστασιοποίηση θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν ψηλά τον κίνδυνο αυτοκτονιών στις ΗΠΑ. Άλλες μελέτες είχαν επίσης επισημάνει ότι είχε αυξηθεί ο αυτοκτονικός ιδεασμός.

Παρά ταύτα, πρόσφατο άρθρο («The Leading Causes of Death in the US for 2020», JAMA, 31.03.2021) διαπιστώνει ότι οι αυτοκτονίες μειώθηκαν κατά 6% περίπου το 2020 σε σχέση με το 2019 (από 47.511 σε 44.834).

Παρομοίως, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών, δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στη χώρα μας σε σχέση με τα στοιχεία για το ίδιο διάστημα (01.01 - 31.08.2020) τα τελευταία χρόνια.

Μια εξήγηση θα μπορούσε να βασιστεί στο γεγονός ότι σε προηγούμενες καταστροφές (π.χ. μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους) μειώθηκαν οι αυτοκτονίες, εξαιτίας της αυξημένης αλληλοϋποστήριξης. Εν πάση περιπτώσει, η αυτοκτονία είναι πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν είναι πλήρως κατανοητό. Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, ευτυχώς που δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι για αύξηση των αυτοκτονιών στη διάρκεια της πανδημίας.

• • •

22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Η 22α Ιουνίου του 1940 και του 1941 είναι δύο σημαδιακές ημερομηνίες που είχαν προκαλέσει ευφορία στους προελαύνοντες Ναζί και απελπισία στον ελεύθερο κόσμο.

1940 — Οι Γάλλοι υπογράφουν την άνευ όρων παράδοση στους χιτλερικούς στο ίδιο βαγόνι που οι Γερμανοί είχαν παραδοθεί στον Α΄ΠΠ. Ο Χίτλερ ήθελε να εκδικηθεί και να ταπεινώσει τους Γάλλους για την ήττα των Γερμανών.

Ο στρατηγός ντε Γκωλ θα προσπαθήσει να σώσει την αξιοπρέπεια της χώρας τους και να ανυψώσει το ηθικό των συμπατριωτών του, τόσο από την ήττα όσο και από την ντροπιαστική συνεργασία των πεταινιστών με τους Γερμανούς κατακτητές.

Οι Γάλλοι υπογράφουν την άνευ όρων παράδοση στους χιτλερικούς στο ίδιο βαγόνι στο οποίο οι Γερμανοί είχαν παραδοθεί στον Α΄ΠΠ.

1941 — Μόσχα, οδός 25ης Οκτώβρη, ώρα 12:00. Πολίτες ακούνε τη ραδιοφωνική ομιλία του Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών, Βιατσεσλάβ Μολότοφ, που ανακοινώνει τη γερμανική εισβολή στην ΕΣΣΔ, την «επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Η ομιλία του κλείνει με τη φράση που θα γίνει προπαγανδιστικό σλόγκαν: «Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Ο εχθρός θα ηττηθεί. Η νίκη θα είναι δική μας».

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, οι Ναζί θα συντριβούν στο Στάλινγκραντ, και η ολοκληρωτική ήττα τους ήταν πλέον ζήτημα χρόνου.

Πολίτες ακούνε τη ραδιοφωνική ομιλία του Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών, Βιατσεσλάβ Μολότοφ, που ανακοινώνει τη γερμανική εισβολή στην ΕΣΣΔ.