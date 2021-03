ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΗ

Είναι τετριμμένη η διαπίστωση ότι όσο απομακρυνόμασταν από τον Β΄ΠΠ, τόσο οι ακραίες απόψεις δυνάμωναν. Πολιτικοί που είχαν ζήσει τη φρίκη του πολέμου, δεν ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν το μέλλον της χώρας εμπλεκόμενοι σε αδιέξοδες συγκρούσεις.

Σήμερα, βλέπουμε μια γενιά να εισβάλλει στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία ούτε το Πολυτεχνείο και τη χούντα γνώρισε ούτε καν την τρομοκρατική δράση της 17Ν. Δεν έχει μνήμη πραγματικών καταστάσεων, προσεγγίζει την ιστορία τους μέσω ενός ιδεοσυστήματος, το οποίο πανεύκολα στρεβλώνει την πραγματικότητα.

Η συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα στο Σύνταγμα είχε στην κορυφή της ένα πανό που έγραφε «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη», σύνθημα ίδιο ακριβώς με τον τίτλο του βιβλίου του «Λουκά» της 17Ν.

Να αγωνίζεσαι για το κράτος δικαίου είναι κατανοητό. Να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματα ενός απεργού πείνας, ας πούμε ότι είναι πάλι κατανοητό. Αλλά να ταυτίζεσαι — διότι περί αυτού πρόκειται — με κάποιον που δολοφόνησε εν ψυχρώ 11 ανθρώπους είναι παντελώς ακατανόητο. Είναι πολύ εξοργιστικό για να το δικαιολογήσει κανείς επικαλούμενος τη νεανική αφέλεια και τον ριζοσπαστισμό της.

Αν κάτι πρέπει να προσέξουμε δεν είναι αυτές οι ασήμαντες, αριθμητικά και πολιτικά, περιθωριακές ομάδες: μικροί αριθμοί, μεγάλος θόρυβος. Κάλλιστα, όμως, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν προσάναμμα για να πάρει φωτιά ένας ιδεολογικός πολτός που διαπερνά την εποχή μας. Πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να μη διαισθάνεται ότι μια ολόκληρη γενιά νοιώθει στριγμωγμένη και δεν βλέπει προοπτικές για τον εαυτό της. Ενδεχόμενη έκρηξή της — για τον εαυτό της, όχι για τον οποιοδήποτε Κουφοντίνα — θα κάνει τους μικρούς αριθμούς μεγάλους. Κι αυτό δεν συμμαζεύεται εύκολα.

• • •

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΗΣ

Πρόκειται για αποκορύφωση του πολιτικαντισμού και της ανευθυνότητας.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ανακοίνωσε ότι η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική και ότι θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα από την επόμενη εβδομάδα.

Είναι ο ίδιος που την περασμένη Άνοιξη άνοιξε τις επιχειρήσεις πολύ νωρίς, περιγελούσε τις μάσκες, εν συνεχεία είδε τα κρούσματα και τους θανάτους να εκτοξεύονται στα ύψη, και αναγκάστηκε να επιβάλλει τη μάσκα το Καλοκαίρι, εκθειάζοντάς την ως απαραίτητο μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σήμερα, με λιγότερους από το 7% των Τεξανών εμβολιασμένους, επικαλείται την «ατομική ευθύνη» ως υποκατάστατο δοκιμασμένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εξήγηση της απόφασης είναι προφανής. Μετά την καταστροφική αποτυχία στην αντιμετώπιση του χιονιά που έπληξε το Τέξας, δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, ελπίζοντας ότι θα ικανοποιήσει τους εξοργισμένους ακροδεξιούς Ρεπουμπλικανούς.

Κοντολογίς, η πολιτική στα χειρότερά της.

• • •

ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ

Αυτό είναι μια αχτίδα φωτός στην πιο θρησκόληπτη και ομοφοβική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τρεις ακτιβίστριες που κατηγορούνταν στην Πολωνία για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος αθωώθηκαν.

Οι τρεις ακτιβίστριες σύρθηκαν στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας φυλάκιση δύο ετών, διότι είχαν κυκλοφορήσει αφίσες που απεικόνιζαν την Παναγία με φωτοστέφανο – ουράνιο τόξο.

Περί τα 160.000 άτομα συμμετείχαν στην καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας που ζητούσε να απαλλαγούν από τις έωλες κατηγορίες οι τρεις γυναίκες που αγωνίζονταν για ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Catrinel Motoc, Ανώτερη Επικεφαλής Εκστρατειών του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου: «Η αθώωση αυτών των τριών γενναίων ακτιβιστριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δείχνει ότι η επιχείρηση δίωξης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από εκφοβιστική τακτική από τις πολωνικές αρχές. Ζητάμε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το σύτημα της ποινικής δικαιοσύνης για να στοχοποιούν και να ταλαιπωρούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απλώς εξαιτίας του ακτιβισμού τους».

Το ακροδεξιό κυβερνών κόμμα της Πολωνίας, Νόμος και Δικαιοσύνη, σε αγαστή σύμπνοια με την Καθολική εκκλησία της Πολωνίας, χρησιμοποιεί συστηματικά για ιδεολογικο-πολιτικούς λόγους το φόβητρο ότι οι εισαγόμενες από τη Δύση απόψεις υπονομεύουν τις παραδοσιακές αξίες της χώρας.

• • •

DEEP NOSTALGIA ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ

Δεν έχει πολλές μέρες που ξεκίνησε η νέα υπηρεσία της ιστοσελίδας MyHeritage, Deep Nostalgia, και η διάδοσή της στα κοινωνικά μέσα είναι εντυπωσιακή.

Για τρεις τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, είναι δωρεάν. Δεύτερον, είναι πολύ ευκολόχρηστη. Τρίτον, διότι πολλοί θέλουν να δώσουν κίνηση στις φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων, κυρίως όσων δεν βρίσκονται στη ζωή.

Αυτό ακριβώς κάνει το deep nostalgia. Δίνει κίνηση σε μια φωτογραφία, αλλά αποφεύγει να προσθέσει ομιλία προκειμένου να μη χρησιμοποιηθεί για deepfake βίντεο.

Ως συνήθως, οι γνώμες διχάζονται: άλλη βρίσκουν την τεχνολογία μαγευτική και άλλοι τρομακτική. Θα φανεί τους δυο-τρεις επόμενους μήνες αν θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της ή αν θα φυτοζωεί.

Το επόμενο είναι ένα βίντεο της Έλλης Λαμπέτη από φωτογραφία της.

• • •

ΤΑ DEEPFAKE ΤΟΥ ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ

Αν η Deep Nostalgia είναι η παιδική μας αθωότητα, το deepfake είναι η χαμένη μας αθωότητα.

Τρία βίντεο του Τομ Κρουζ, που αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο TikTok, τα παρακολούθησαν μέχρι τώρα 11 εκατομμύρια άτομα. Και τα τρία είναι fake.

Έργο του Βέλγου εξπέρ στα οπτικά εφέ, Chris Ume, τα βίντεο χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά πιστευτά από ειδικούς και μη ειδικούς. Ο Ume είναι γνωστός, σύμφωνα με το Fortune, στον στενό κύκλο των καλλιτεχνών οπτικών εφέ και ειδικών της μηχανικής μάθησης για τα υψηλής ποιότητας deepfake βίντεο του.

Με την τεχνική των deepfake βίντεο να έχει φθάσει σε τέτοιο επίπεδο, έφθασε η ώρα να ρυθμιστεί το τοπίο. Από την οπτική σεξουαλική βία και τα deepfake πορνό που μπορούν να καταστρέψουν (και έχουν καταστρέψει) τη ζωή ανδρών και γυναικών, μέχρι τους εκβιασμούς προσώπων και την πολιτική παραπληροφόρηση, οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι.

Αυτό είναι ένα από τα τρία fake βίντεο του Τομ Κρουζ.

This is not Tom Cruise



This is a deep fake



This probably isn't great news for Cameo pic.twitter.com/CqkzNOAFQp