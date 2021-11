THE ANSWER IS BLOWIN' IN THE WIND

Πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου, διάβασα την είδηση ότι είχαμε 29 νέους θανάτους και συνολικά 705, και αυθόρμητα σιγοψιθύριζα:

Yes, 'n' how many deaths will it take 'til he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind

The answer is blowin' in the wind

Φέτος, στις 7 Νοεμβρίου είχαμε 52 νέους θανάτους και συνολικά 16.295, και λίγο πιο δυνατά ψιθυρίζω «The answer is blowin' in the wind».

• • •

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

Αυτό δήλωσε η υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, Τζένιφερ Γκράνχολμ, μετά τη διακομματική έγκριση, την περασμένη Παρασκευή, του γιγαντιαίου προγράμματος επενδύσεων ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τις υποδομές από το Κογκρέσο.

Η έγκριση του προγράμματος, χάρη και στις προσπάθειες της ικανότατης Νάνσι Πελόζι, ήταν το μεγαλύτερο δώρο προς τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ακριβώς έναν χρόνο μετά από τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές. Πρόσφερε, επίσης, μεγάλη ανακούφιση στους Δημοκρατικούς μετά τις ήττες στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσι, και τη δημοσκοπική κατρακύλα του αμερικανού προέδρου.

Σειρά έχει το πρόγραμμα επενδύσεων στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και του περιβάλλοντος, «Build Back Better», ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η υπερψήφισή του, για την οποία ο Μπάιντεν εξέφρασε τη βεβαιότητά του, θα μπορούσε να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα για τους Δημοκρατικούς και τον Τζο Μπάιντεν.

Η εμπειρία και οι ικανότητες της Νάνσι Πελόζι υπήρξαν αποφασιστικής σημασίας για την έγκριση του προγράμματος επενδύσεων ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από το Κογκρέσο. Φωτ.: AP

• • •

ΠΑΛΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σήμερα επιστρέφουν στα θρανία οι Γάλλοι μαθητές μετά τις διακοπές των Αγίων Πάντων.

Σε 39 διαμερίσματα (νομούς), όμως, οι μαθητές θα φορούν τώρα μάσκες στο σχολείο. Στις περιοχές αυτές, τα κρούσματα πέρασαν το κατώφλι των 50 κρουσμάτων στους 100.000 κατοίκους, το οποίο οδήγησε τις αρχές να εφαρμόσουν το επίπεδο 2 από τα 4 του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Λίγες βδομάδες πήγαν οι μαθητές δίχως μάσκα στα σχολεία από την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά από 20 μήνες υγειονομικής κρίσης, φαίνεται ότι τίποτα δεν θεωρείται πλέον δεδομένο. Οι δηλώσεις, παντού και στην Ελλάδα, ότι αποκλείεται το α ή το β μέτρο, μάλλον σαν ευχές ακούγονται παρά ως αμετάκλητη απόφαση.

Σε 39 διαμερίσματα (νομούς) της Γαλλίας, οι μαθητές θα φορούν από σήμερα μάσκες στο σχολείο.

• • •

ΧΑΡΤΙ A4

Το διεθνές πρότυπο για τα μεγέθη χαρτιού είναι το ISO 216, το οποίο συμπεριλαμβάνει το γνωστό Α4. Βασίζεται στο γερμανικό DIN, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως DIN A4.

Το χαρακτηριστικό του προτύπου είναι ότι τα μικρότερα μεγέθη που παίρνουμε, όταν κόβουμε ή διπλώνουμε ένα μέγεθος, διατηρούν την ίδια σχέση μεταξύ των δύο πλευρών του ορθογωνίου. Αν η μεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου είναι α, και η μικρότερη β, και ο λόγος των πλευρών α/β ίσος με την τετραγωνική ρίζα 2, τότε κόβοντας τη μεγαλύτερη πλευρά στη μέση, ο λόγος των πλευρών στα ορθογώνια που προκύπτουν είναι πάλι ίσος με την τετραγωνική ρίζα του 2. Έτσι, φάκελοι χωρούν εύκολα χαρτιά διαφορετικού μεγέθους, όταν τα διπλώνουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε 4 Α5, 2 Α4 ή 1 Α3 διπλωμένα σε έναν φάκελο, ο οποίος θα έχει το ίδιο πάχος.

Απεναντίας, το μέγεθος «letter» που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και λίγες ακόμη χώρες είναι πρακτικά τυχαίο.

Παραβλέποντας το όντως μεγάλο κόστος του περάσματος από το αμερικανικό σύστημα στο DIN, η μη συμμόρφωση των ΗΠΑ με το DIN είναι παράλογη, με την έννοια ότι η χώρα χρησιμοποιεί ένα υποβέλτιστο σύστημα.

Χρήση των διαφορετικών μεγεθών χαρτιού παγκοσμίως.

• • •

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μια τεχνολογική επανάσταση διαπερνά όλους τους αρμούς της κοινωνίας — την παραγωγή και την κατανάλωση, την εργασία και τη διασκέδαση. Μολονότι χρησιμοποιούμε τον όρο αρκετά χαλαρά, ιστορικά υπήρξαν λίγες αυθεντικές τεχνολογικές επαναστάσεις. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πυρηνική ενέργεια, λόγου χάριν, αποτελεί μεν μείζον τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά όχι και τεχνολογική επανάσταση.

Ο υπολογιστής υπήρξε γεννήτρια τεχνολογικής επανάστασης, και ως τέτοια έχει τους ήρωές της που την οδήγησαν από την «προϊστορική» της περίοδο στην ωρίμανση και τον θρίαμβό της.

Ο πρώτος προγραμματιστής στην Ολλανδία και από τους κορυφαίους διεθνώς, ο Έντσχερ Ντάικστρα (1930 – 2002), διηγείται ότι την περίοδο που μίλαγαν ακόμη για «ηλεκτρονικό εγκέφαλο», η ειδικότητα του «προγραμματιστή» ήταν πρακτικά ανύπαρκτη.

«Δύο χρόνια αργότερα, το 1957, παντρεύτηκα, και το ολλανδικό τελετουργικό απαιτεί να δηλώσετε το επάγγελμά σας και δήλωσα ότι ήμουν προγραμματιστής. Αλλά οι δημοτικές αρχές της πόλης τού Άμστερνταμ δεν το δέχθηκαν, επειδή δεν υπήρχε τέτοιο επάγγελμα. Και, το πιστεύετε ή όχι, αλλά στον τίτλο ‘επάγγελμα’ η ληξιαρχική πράξη γάμου μου έχει τη γελοία καταχώριση ‘θεωρητικός φυσικός’» (Edsger W. Dijkstra, «The Humble Programmer», ACM Turing Lecture 1972).

Στις επόμενες δεκαετίες, ο Ντάικστρα θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των προγραμματιστών.

Ο Ολλανδός Έντσχερ Ντάικστρα (1930 – 2002).

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Έχουμε εξορίσει την ομορφιά· οι Έλληνες πήραν τα όπλα γι’ αυτή.

Albert Camus, «Helen's Exile» (1948) in «The myth of Sisyphus, and other essays», Vintage Books, 1991.