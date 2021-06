ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ

Μια θυγατρική της Microsoft στην Ιρλανδία είχε κέρδη 258,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν πλήρωσε ούτε μισό ευρώ φόρους. Παρότι η Microsoft Round Island One είχε κέρδη σχεδόν ίσα με τα τρία τέταρτα του Ιρλανδικού ΑΕΠ (357 δισ. ευρώ), δεν πλήρωσε φόρους διότι η έδρα της βρίσκεται στις Βερμούδες, όπου η εταιρεία δεν έχει ούτε έναν εργαζόμενο.

Οι «Έξι της Σίλικον» — Microsoft, Facebook, Alphabet (Google), Amazon, Netflix and Apple — κατέβαλλαν 219 δισ. δολάρια σε φόρους την περασμένη δεκαετία, που αντιστοιχούν στο 3,6% του συνολικού εισοδήματός τους άνω των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τούτων και πολλών άλλων παρόμοιων δοθέντων, η συμφωνία των υπουργών Οικονομικών των G7, το Σάββατο 5 Ιουνίου, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τη θεραπεία τής επί δεκαετίες άρρωστης παγκόσμιας φορολόγησης.

Η συμφωνία αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ο ελάχιστος συντελεστής φορολόγησης 15%. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αυξήσουν τη εταιρική φορολόγηση στο 15%, αλλά ότι τα κέρδη των πολυεθνικών θα υπόκεινται σε έναν ελάχιστο πραγματικό συντελεστή 15%. Επί παραδείγματι, αν μια γαλλική πολυεθνική που καταχωρίζει λογιστικά τα εισοδήματά της στην Ιρλανδία, όπου φορολογείται με 5%, θα πρέπει να καταβάλλει πρόσθετο φόρο 10% στη Γαλλία για να φθάσει στο 15%.

Η αλλαγή είναι θεμελιώδης: οι φορολογικοί παράδεισοι δεν αποτελούν πλέον κίνητρο για να καταφεύγουν οι πολυεθνικές εταιρείες — ακριβέστερα, τους καταστρέφει.

Δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Ωστόσο, πρέπει να χαιρετιστούν ως γεννήτριες μιας δυναμικής αλλαγών. Οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν τις πιέσεις στις πολιτικές ηγεσίες, προκειμένου να επανακτήσουν τον φορολογικό έλεγχο και να απαλείψουν τις στρεβλώσεις που επικρατούν.

Σημειωτέον, η ιδέα δεν είναι νέα, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μεταξύ πολιτειών στις ΗΠΑ. Εξ όσων γνωρίζω, πάντως, πρωτοδιατυπώθηκε για τη φορολόγηση των πολυεθνικών από τους Εμανουέλ Σαέζ και Γκαμπριέλ Ζουκμάν στο βιβλίο τους «Ο θρίαμβος της αδικίας» (Εκδόσεις Πόλις).

Πηγή: Le Monde, ProPublica, The Guardian

Η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών των G7 στο Λονδίνο, στις 4 και 5 Ιουνίου 2021.

• • •

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε ανοικτή επιστολή με τίτλο «Jewish Leaders say: We won’t be distracted or divided», την οποία έχουν υπογράψει μέχρι τώρα περισσότεροι από 300 Εβραίοι. Μεταφράζω τις δύο κεντρικές θέσεις.

«Καταδικάζουμε απόλυτα τις επιθέσεις σε μέλη της εβραϊκής κοινότητάς μας. Οι Εβραίοι δικαιούνται να περπατούν με ασφάλεια στους δρόμους των πόλεων μας δίχως να φοβούνται επίθεση ή παρενόχληση — ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος. Κατηγορώντας όλους τους Εβραίους για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι αντισημιτισμός. Μας σοκάρουν και αηδιάζουν άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή της αυξανόμενης υποστήριξης στα Παλαιστινιακά δικαιώματα για να προωθήσουν αντισημιτικό μίσος και βία.

Απορρίπτουμε προσπάθειες να τροφοδοτήσουμε τον φόβο και τη διαίρεση. Υποστηρικτές της Ισραηλινής κυβέρνησης — συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στο Αμερικανικό Εβραϊκό Συμβούλιο — διαστρεβλώνουν ακραίες και ευρέως καταδικαστέες πράξεις ατομικού αντισημιτισμού ως χαρακτηριστικό του ευρύτερου κινήματος για τα Παλαιστινιακά ανθρώπινα δικαιώματα. Αρνούμαστε να επιτρέψουμε τον συνεχή και ανακριβή συγκερασμό του αντισημιτισμού με τον κριτικό λόγο για το Ισραήλ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να θεωρηθεί υπόλογη για τις συνεχείς παραβιάσεις των Παλαιστινιακών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αυτή είναι η απλή αλήθεια που δεν εννοούν να καταλάβουν πολλοί συμπατριώτες μας: αντισημιτισμός είναι να θεωρείς όλους τους Ισραηλινούς υπεύθυνους για ό,τι κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση, αντισημιτισμός δεν είναι η κριτική στην κυβέρνηση.

• • •

ΜΠΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Τα καταστήματα μαριχουάνας στην Ουάσινγκτον θα μπορούν να παρέχουν δωρεάν μπάφους σε όσους/ες θα εμβολιαστούν πριν από τις 12 Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Joints for Jabs».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Liquor and Cannabis Board, στην εν λόγω περίοδο τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης κάναβης επιτρέπεται να παρέχουν έναν δωρεάν έτοιμο μπάφο σε καταναλωτές 21 ετών και άνω, όταν εμβολιάζονται είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη δόση.

Πηγή: abcNews

• • •

ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΕΤΗ

Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό, ομολογώ πως ουδέποτε κατάλαβα το να σε λένε άπαντες «ηλίθιο», και συ να είσαι πανευτυχής, διότι «και η αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι».

Για να είμαι ειλικρινής και ακριβής, πιστεύω πως όποιος πρωτοείπε ότι «καλύτερα να σε λένε βλαμμένο παρά να σε αγνοούν», θα έπρεπε να είχε καρατομηθεί δημοσίως. Διότι ανήγαγε τη βλακεία σε αρετή.

• • •

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ

• • •

ΜΑΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΑΪ

Ήδη διαθέσιμη στο Netflix, η νέα σειρά άνιμε «Yasuke» αφορά τη ζωή ενός μαύρου σαμουράι και διαδραματίζεται στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα.

Ο Yasuke υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο. Γεννήθηκε στη Μοζαμβίκη, όπου αιχμαλωτίστηκε από δουλέμπορους που τον μετέφεραν στη Γκόα της Ινδίας και τον πούλησαν για σκλάβο.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1574, κατέπλευσε μια ιεραποστολή στη Γκόα. Για καλή του τύχη, ένας ιησουίτης ιερέας, ο Alessandro Valignano, τον διάλεξε για να τον υπηρετεί και να τον προστατεύει στο ταξίδι του στην Ιαπωνία. Ό,τι είναι γνωστό για τον Yasuke προέρχεται κυρίως από τη γραπτή εξιστόρηση των ταξιδιών του Valignano.

Τελικά, έφθασαν στην Ιαπωνία στις 25 Ιουλίου του 1579. Η εικόνα ενός μαύρου προκαλεί υστερία στους Ιάπωνες που διανύουν απόσταση ακόμα και 100 χιλιομέτρων για να τον δουν, και βεβαίως η έκθεσή του στους περίεργους είναι ένα μέσο για τους Ιησουίτες να κερδίσουν χρήματα.

Στις 8 Μαρτίου 1581, ο Yasuke και ο Valignano φθάνουν στο Κυότο, όπου ηγεμονεύει ο Oda Nobunaga που εντυπωσιάζεται από τον Αφρικανό, που του ζητάει να κάνει μπάνιο για να επαληθεύσει ότι όντως το χρώμα του δέρματός του είναι μαύρο. Όταν ο Valignano αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ιαπωνία, ο Nobunaga τού ζητάει να αφήσει τον υπηρέτη του στη δούλεψή του.

Πολύ σύντομα θα αναδειχτεί στην κορυφαία θέση πολεμιστή, θα συμμετέχει στην προσωπική φρουρά του Nobunaga, και θα διακριθεί σε μάχες.

Είναι άγνωστο το τέλος του Yasuke, ο οποίος συνελήφθη μετά το χαρακίρι του Nobunaga λόγω της ήττας του από κάποιον αντίπαλό του. Λέγεται πως δεν τον σκότωσαν, διότι «δεν σκοτώνουν τα ζώα», και πιθανόν επέστρεψε στην Ινδία.

Πηγή: Wired, Le Monde

Η νέα σειρά άνιμε «Yasuke» του Netflix είναι εμπνευσμένη από την ιστορία του μαύρου σαμουράι.