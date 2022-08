Η Βουλγαρία θέλει να αγοράσει πάλι ρωσικό αέριο

ΚΑΛΟ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ

Οι δύο επόμενες δηλώσεις είναι καλό προμήνυμα για την καταψήφιση της πρότασης να απαγορευτεί η έκδοση βίζας για όλους ανεξαιρέτως τους Ρώσους πολίτες, που προβλέπεται να συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Αυγούστου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν την καθολική απαγόρευση έκδοσης βίζας για τους Ρώσους πολίτες, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το CNN.

«Οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν να κλείσουν τους δρόμους προς το καταφύγιο και την ασφάλεια για τους αντιφρονούντες της Ρωσίας ή άλλους που είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει ότι είναι σημαντικό να τραβήξουμε μια γραμμή μεταξύ των ενεργειών της ρωσικής κυβέρνησης και των πολιτικών της στην Ουκρανία, και του λαού της Ρωσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Χθες επίσης, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε την ΕΕ να είναι πιο επιλεκτική στην απαγόρευση της ρωσικής βίζας, αναφέρει το Bloomberg. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι, ενώ η ΕΕ δεν πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της στους ολιγάρχες, «υπάρχουν πολλοί Ρώσοι που θέλουν να φύγουν από τη χώρα, επειδή δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση», και πρόσθεσε ότι «το να απαγορεύσουμε την είσοδο σε όλους τους Ρώσους δεν είναι καλή ιδέα».

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν καλέσει τα κράτη να σταματήσουν να επιτρέπουν την είσοδο σε Ρώσους πολίτες, μετά τη δήλωση του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Washington Post στις αρχές Αυγούστου ότι οι πιο σημαντικές κυρώσεις είναι να κλείσουν τα σύνορα, «επειδή οι Ρώσοι παίρνουν τη γη κάποιου άλλου». Την πρόταση του Ουκρανού προέδρου υιοθέτησαν διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών η Τσεχία, η Φιλανδία, η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες.

Στην πρόταση έχει ασκηθεί δριμεία κριτική ότι εδράζεται στην έννοια της «συλλογικής ευθύνης» στο πλαίσιο μιας πολιτικής συλλογικής τιμωρίας.

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΑΛΙ ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ο προσωρινός υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ρόσεν Χρίστοφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι «αναπόφευκτο» η χώρα του να συζητήσει την επανέναρξη των παραδόσεων φυσικού αερίου με τη ρωσική Gazprom που είχαν διακοπεί τον Απρίλιο, όταν ο υπό την ηγεσία του προσφάτως αποπεμφθέντος πρωθυπουργού, Κιρίλ Πέτκοφ, συνασπισμός διέκοψε τους δεσμούς με τη ρωσική εταιρεία, αφού αρνήθηκε να πληρώσει σε ρούβλια και προχώρησε σε συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Αζερμπαϊτζάν.

Η προσωρινή κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι θα δεχτεί μόνο ένα από τα επτά φορτία υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ, και έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τη λειτουργικότητα του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Βουλγαρίας-Ελλάδας, ισχυριζόμενη ότι ο αγωγός απέχει πολύ από το να είναι έτοιμος και έχει διάφορα τεχνολογικά ζητήματα και ζητήματα τεκμηρίωσης.

Από την άλλη, σύμφωνα με πολιτικούς που υποστηρίζουν τον συνασπισμό του Πέτκοφ, οι κινήσεις της προσωρινής κυβέρνησης το μόνο που θα κάνουν είναι να επαναφέρουν τη ρωσική επιρροή στην τοπική πολιτική.

Η πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βουλγαρία, Ελεονόρα Μιτροφάνοβα, δήλωσε την Κυριακή ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία θα μπορούσαν να συνεχιστούν εάν υπάρξει πολιτική βούληση από τη Σόφια, επαναλαμβάνοντας ότι οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται σε ρούβλια.

Η Βουλγαρία κάλυπτε περισσότερο από το 90% των αναγκών της σε φυσικό αέριο με ρωσικές παραδόσεις μέχρι τον Απρίλιο, όταν η Gazprom διέκοψε τις προμήθειες στη Βουλγαρία.

Οι τιμές χονδρικής πώλησης του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά περίπου 60% σε περίπου 153,44 δολάρια ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο.

Στις 18 Αυγούστου, ο υπηρεσιακός υπουργός Γεωργίας, Γιαβόρ Γκέτσεφ, απαγόρευσε τις εξαγωγές ξυλείας από τη Βουλγαρία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ζήτηση καυσοξύλων έχει τριπλασιαστεί λόγω των τιμών των καυσίμων.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Αέρας αισιοδοξίας πνέει στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν απέσυρε το αίτημά του να αφαιρέσει η Ουάσινγκτον το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης από τη μαύρη λίστα τρομοκρατών, μετέδωσε την Παρασκευή το CNN, επικαλούμενο ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το ζήτημα αυτό αποτελούσε μέχρι στιγμής σημαντικό εμπόδιο στις συνομιλίες για τη διάσωση της πυρηνικής συμφωνίας-ορόσημο του 2015 με την Τεχεράνη.

«Η τρέχουσα εκδοχή του κειμένου, και αυτό που ζητούν [οι Ιρανοί], εγκαταλείπει το αίτημα», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNN. «Έτσι, αν είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία, αυτός είναι ο λόγος».

ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Ο πρώην υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ και καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, Ρόμπερ Ράιχ, θύμισε τη μέση τιμή της ινσουλίνης σε ορισμένες χώρες (σε δολάρια): Αυστραλία 6,94, ΗΒ 7,52, Γαλλία 9,08, Γερμανία 11, Καναδάς 12, Ιαπωνία 14,40 και ΗΠΑ 98,70.

Ο Ράιχ δημοσίευσε αυτόν τον ενδεικτικό κατάλογο, επειδή την προηγούμενη μια πλειοψηφία Ρεπουμπλικάνων ψήφισαν κατά της επιβολής πλαφόν στις τιμές της ινσουλίνης, την οποία χρειάζονται εκατομμύρια Αμερικανοί.

ΜΙΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent δημοσιεύει έρευνα των δημοσιογράφων Anna Myroniuk και Alexander Khrebet («Suicide missions, abuse, physical threats: International Legion fighters speak out against leadership’s misconduct», 17 Αυγούστου 2022). Η εφημερίδα την έχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της σε περίοπτη θέση μέχρι σήμερα.

Η έρευνα αφενός αποτελεί θαρραλέα ερευνητική δημοσιογραφία και, αφετέρου, δείχνει ότι η ελευθερία του τύπου είναι, τουλάχιστον εν μέρει, σεβαστή στην Ουκρανία παρά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το άρθρο, «οι ισχυρισμοί σε αυτό το ρεπορτάζ βασίζονται σε συνεντεύξεις λεγεωνάριων, γραπτές μαρτυρίες περισσότερων από δώδεκα πρώην και νυν μελών της λεγεώνας, καθώς και σε μια έκθεση 78 σελίδων που συνέταξαν για τα προβλήματα εντός της συγκεκριμένης μονάδας της Διεθνούς Λεγεώνας».

«Τα μέλη της μονάδας της Λεγεώνας λένε ότι κατήγγειλαν την παραβατική συμπεριφορά των διοικητών τους στις ουκρανικές αστυνομικές αρχές, στο κοινοβούλιο και στο γραφείο του προέδρου, Βολοντίρ Ζελένσκι, αλλά δεν είδαν καμία κατάλληλη αντίδραση και έτσι στράφηκαν στους δημοσιογράφους ως έσχατη λύση», γράφει η εφημερίδα.

Η Διεθνής Λεγεώνα αποτελείται από δύο πτέρυγες: Οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας επιβλέπουν τη μία, και η Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας, γνωστή ως GUR, συντονίζει την άλλη.

Οι ισχυρισμοί στην έκθεση αφορούν την πτέρυγα της Λεγεώνας που διοικείται από την GUR. Στην ισχυρότερη στιγμή της, η μονάδα αυτή είχε έως και 500 άτομα και αποτελούσε περίπου το ένα τρίτο της Διεθνούς Λεγεώνας, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent μεταξύ των στρατιωτών.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

Πρώτον, η ηγεσία της πτέρυγας της Διεθνούς Λεγεώνας που διοικείται από την GUR φέρεται να εμπλέκεται σε διάφορες παραβάσεις, όπως κακοποίηση, κλοπή, και αποστολή στρατιωτών απροετοίμαστων σε απερίσκεπτες αποστολές.

Δεύτερον, ένας από τους διοικητές της μονάδας και συχνό αντικείμενο παραπόνων των στρατιωτών φέρεται να είναι πρώην μέλος εγκληματικής οργάνωσης από την Πολωνία, καταζητούμενος στην πατρίδα του για απάτη, και με πολλές καταδίκες στην πλάτη του.

Τρίτον, οι μαχητές της λεγεώνας τον κατηγορούν ότι καταχράστηκε την εξουσία διατάσσοντας στρατιώτες να λεηλατήσουν καταστήματα, απειλώντας στρατιώτες με όπλο, και παρενοχλώντας σεξουαλικά τις γυναίκες νοσοκόμες της λεγεώνας.

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Αρνήθηκε να φύγει, και το σπίτι του βρίσκεται πλέον στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου της Τσανγκτσούν, στην Κίνα.

Σίγουρα, ο επίμονος Κινέζος έχει εξασφαλισμένο πάρκινγκ και άνετη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο.

