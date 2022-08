Ασήμαντη η μείωση της παραγωγής ρωσικού πετρελαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ;

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στη Washington Post τη Δευτέρα ότι οι δυτικές χώρες θα πρέπει να κλείσουν τα σύνορά τους στους Ρώσους, «επειδή οι Ρώσοι παίρνουν τη γη κάποιου άλλου».

Αμέσως μετά, οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας και της Φινλανδίας κάλεσαν την ΕΕ να σταματήσει την έκδοση τουριστικών θεωρήσεων στους Ρώσους, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένα νέο μέτωπο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Σταματήστε να εκδίδετε τουριστικές βίζες στους Ρώσους», έγραψε την Τρίτη σε τουίτ η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας. «Η επίσκεψη στην Ευρώπη είναι προνόμιο, όχι ανθρώπινο δικαίωμα»· και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, δήλωσε στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle: «Δεν είναι σωστό ότι την ίδια στιγμή που η Ρωσία διεξάγει έναν επιθετικό, βάναυσο επιθετικό πόλεμο στην Ευρώπη, οι Ρώσοι μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή, να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να είναι τουρίστες. Δεν είναι σωστό».

Το θέμα έχει τεθεί μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και πρόκειται να συζητηθεί επίσημα στην επόμενη σύνοδο κορυφής τους, που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αναφέρουν οι Financial Times.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις. «Οι Ρώσοι που δεν είναι υπέρ του πολέμου πρέπει επίσης να μπορούν να ταξιδεύουν», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times. Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, είπε χθες Πέμπτη ότι «αυτός είναι πόλεμος του Πούτιν. Γι’ αυτό είναι δύσκολο για μένα να συμφωνήσω με αυτή την ιδέα [την απαγόρευση χορήγησης της βίζας για όλους τους Ρώσους]», και πρόσθεσε ότι τα τιμωρητικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη Μόσχα. Χθες, επίσης, ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο οργανισμός είναι κατά των διακρίσεων».

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του φυλακισμένου Ρώσου αντικαθεστωτικού, Αλεξέι Ναβάλνι: «Οι προτάσεις απαγόρευσης θεωρήσεων που στοχεύουν αδιακρίτως όλους τους Ρώσους δεν θα βοηθήσουν να σταματήσουμε τον Πούτιν. Αλλά θα παίξουν στα χέρια της ρωσικής προπαγάνδας, η οποία θα μπορεί να κομπάζει για τη ρωσοφοβία που βασιλεύει στη Δύση».

Η λογική τής συλλογικής τιμωρίας είναι ξένη προς τον πολιτικό μας πολιτισμό. Όταν κάποιος απαιτεί να τιμωρηθούν αδιακρίτως όλοι οι Ρώσοι με μοναδικό κριτήριο το ότι «έτυχαν» να γεννηθούν Ρώσοι — και πιθανόν αύριο-μεθαύριο κάποιου είδους απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων όσων ζουν στη Δύση —, εισέρχεται στα επικίνδυνα μονοπάτια της καταδίωξης φυλετικού εχθρού. Όλοι γνωρίζουμε σε τι φρικτά εγκλήματα οδήγησαν παρόμοιες απόψεις στο παρελθόν.

Πηγή: The Financial Times, DW

ΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Φούμιο Κισίντα, προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του την Τετάρτη 10 Αυγούστου, με κύριο στόχο να ανακόψει την πτώση της δημοτικότητάς του, η οποία έπεσε κατά 13 μονάδες σε τρεις εβδομάδες στο 46%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου καναλιού NHK.

Εκτός από την άνοδο των τιμών, την αύξηση των εντάσεων για την Ταϊβάν και το έβδομο κύμα της covid-19, οι Ιάπωνες είναι σοκαρισμένοι με τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις τού δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε, με την Εκκλησία της Ενοποίησης, γνωστότερη ως αίρεση Μουν.

Ο δολοφόνος του, Tetsuya Yamagami, επικαλέστηκε ως κίνητρο το μίσος για την αίρεση, στην οποία η μητέρα του είχε δωρίσει μεγάλα ποσά, οδηγώντας την οικογένεια στην καταστροφή.

Μετά τη δολοφονία, έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τις σχέσεις μεταξύ εκλεγμένων μελών του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και της αίρεσης. Εξ ου και η απόφαση του Κισίντα να απομακρύνει από την κυβέρνηση τους υπουργούς που θεωρούνται πολύ κοντά στην Εκκλησία της Ενοποίησης. Ωστόσο, και στο νέο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν άτομα με δεσμούς με την αίρεση.

Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε στη Νότια Κορέα το 1954 από τον Σουν Μιονγκ Μουν (1920 - 2012), του οποίου ο έντονος αντικομμουνισμός θα τον οδηγήσει να δημιουργήσει δεσμούς με συντηρητικούς πολιτικούς σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Άμπε και ο Ντ. Τραμπ.

Πολιτική και «μπίζνες» πήγαιναν χέρι-χέρι στην αίρεση, την οποία πολλοί κατήγγειλαν ότι έχασαν χρήματα εξαιτίας της. Ο Μουν μετανάστευσε το 1971 στις ΗΠΑ, όπου κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή το 1981 και εξέτισε 11 μήνες στη φυλακή.

Πηγή: Le Monde, The Guardian

Οι «τελετές ευλογίας», γνωστές και ως «μαζικοί γάμοι», ήταν οι πιο διάσημες εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ενοποίησης.

ΑΣΗΜΑΝΤΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με την έκθεση του Αυγούστου 2022 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η μείωση στην παραγωγή ρωσικού πετρελαίου ήταν ασήμαντη.

Οι προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, με πιο περιορισμένη μείωση της ρωσικής προσφοράς από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, σημειώνεται στην έκθεση.

Ενώ οι εξαγωγές αργού και προϊόντων πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κορέα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 2,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα από την έναρξη του πολέμου, η ανακατεύθυνση των ροών προς την Ινδία, την Κίνα, την Τουρκία και άλλες χώρες, μαζί με την εποχικά υψηλότερη ρωσική εγχώρια ζήτηση, μετρίασαν τις απώλειες στην ανάντη αγορά.

Μέχρι τον Ιούλιο, η ρωσική παραγωγή πετρελαίου ήταν μόλις 310.000 βαρέλια/ημέρα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ή 3%, ενώ οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν μόλις 580.000 βαρέλια/ημέρα.

Το εμπάργκο της ΕΕ στις ρωσικές εισαγωγές αργού και προϊόντων που τίθεται σε πλήρη ισχύ τον Φεβρουάριο του 2023 αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση, καθώς περίπου 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα προϊόντων και 1,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα αργού θα πρέπει να βρουν νέα στέγη.

Πηγή: International Energy Agency

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΣΕΜΠΕ

Ο Γάλλος σκιτσογράφος Ζαν-Ζακ Σεμπέ, γνωστός για την εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικόλας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιογραφίες του στον Τύπο, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σεμπέ αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο. Τα βιβλία του είναι διεθνή μπεστ σέλερ με περισσότερες από 15 εκατ. πωλήσεις σε 45 χώρες, τα δε περισσότερα από 100 εξώφυλλα στο New Yorker τον έχουν αναδείξει πρώτο καλλιτέχνη εξωφύλλων στο αμερικανικό περιοδικό.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, ο δημοσιογράφος και μεγάλος θαυμαστής του Σεμπέ, Antoine de Caunes, τον ρωτά για την καριέρα του:

– Αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο ένα σκίτσο που αντιπροσωπεύει τον Ζαν-Ζακ Σεμπέ, ποιο θα επιλέγατε;

Ντρέπομαι λίγο... Μου αρέσει πολύ αυτό με τον όχι φοβερό τυπάκο, λίγο φαντασμένο, έναν ασήμαντο Γάλλο, ο οποίος μιλάει σε έναν φίλο του και του λέει: «Είμαι πάντως ένας τύπος που έχει δώσει μπόλικα χαστούκια στη ζωή του».

– Δεν είστε καθόλου εσείς;

Είμαι πολύ φοβητσιάρης για να δώσω χαστούκια, γιατί ξέρω ότι θα φάω και ‘γω, αλλά αυτό είναι το σχέδιο που προτιμώ.

Το αγαπημένο σκίτσο του Ζαν-Ζακ Σεμπέ: «Είμαι πάντως ένας τύπος που έχει δώσει μπόλικα χαστούκια στη ζωή του».

ΞΕΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Tyre Extinguishers αγγλιστί, dégonfleurs de pneus γαλλιστί, δεν ξέρω αν έφτασε και στη χώρα μας αυτή η ακτιβιστική δράση, την οποία θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως «ξεφουσκωτές ελαστικών».

Η δράση τους είναι απλή. Οι ακτιβιστές ξεφουσκώνουν τα ελαστικά των SUV (των «τανκς» στην ορολογία τους), επειδή αποτελούν «καταστροφή για την υγεία μας, τη δημόσια ασφάλεια και το κλίμα». Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες δράσεις σε διάφορες χώρες, με χιλιάδες ξεφουσκωμένα ελαστικά.

Οι οδηγοί που αποτελούν στόχο πρέπει να ανησυχούν, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μικρός νομικός κίνδυνος για όσους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές το κάνουν. Σε υπόθεση που εκδικάστηκε το 2018 στη Γαλλία, ο εισαγγελέας είχε αναγνωρίσει ότι «το ξεφούσκωμα των ελαστικών δεν συνιστά υποβάθμιση».

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας το 2019, τα SUV ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της παγκόσμιας αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την προηγούμενη δεκαετία, ξεπερνώντας όλη τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, τη βαριά βιομηχανία, ακόμη και τα φορτηγά. Κάθε χρόνο, τα SUV εκπέμπουν 700 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, περίπου το σύνολο της παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας μαζί.

Πηγή: RollingStone, Marianne

Σε μια περιβαλλοντική ακτιβιστική δράση σε έξαρση, οι «ξεφουσκωτές ελαστικών» ξεφουσκώνουν τα ελαστικά των SUV, επειδή αποτελούν «καταστροφή για την υγεία μας, τη δημόσια ασφάλεια και το κλίμα».

ΕΝΑ ΔΥΣΜΟΙΡΟ ΑΛΟΓΟ

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έσπευσε να σώσει ένα ταλαιπωρημένο άλογο άμαξας που κατέρρευσε σε καυτό δρόμο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη εν μέσω καύσωνα. Το ζώο παρέμεινε στο έδαφος επί 45 λεπτά, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να το ηρεμήσουν.

Το γεγονός προκάλεσε νέες εκκλήσεις για τον τερματισμό της αμφιλεγόμενης τουριστικής ατραξιόν.

