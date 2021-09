ΑΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και η Φιλανδία θα κυβερνώνται ταυτόχρονα από σοσιαλδημοκράτες / κεντροαριστερούς.

Αν προστεθεί και η Ισλανδία, οι πέντε σκανδιναβικές χώρες θα κυβερνώνται ταυτόχρονα από κεντροαριστερούς ηγέτες για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια.

Αν δε επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και ο Όλαφ Σολτς του SPD κερδίσει στις 26 Σεπτεμβρίου τις εκλογές στη Γερμανία, τότε ο πλούσιος Βορράς θα έχει κεντροαριστερές κυβερνήσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

«Δεν θέλω να τιμωρήσω την επιτυχία κανενός, αλλά οι πλούσιοι απολαμβάνουν ευνοϊκή φορολόγηση εις βάρος της μεσαίας τάξης επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα». Αυτό ήταν ένα από τα τουίτ τού Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, όταν οι Δημοκρατικοί παρουσίαζαν στο Κογκρέσο μια από τις σημαντικότερες μεταπολεμικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Ο συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος των πολύ πλούσιων νοικοκυριών θα περάσει από το 37% στο 39,6%, για άτομα που κερδίζουν πάνω από 400.000 δολάρια και 450.000 δολάρια για ζευγάρι παντρεμένων.

Παράλληλα, ο φόρος στις επιχειρήσεις με εισοδήματα μεγαλύτερα από 5 εκατομμύρια δολάρια αυξάνεται από 21% στο 26,5%. Ο φορολογικός συντελεστής είχε μειωθεί από 35% στο 21% με τη φορολογική μεταρρύθμιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα έσοδα από τη φορολόγηση θα χρηματοδοτήσουν μεγάλο μέρος του γιγάντιου δεκαετούς προγράμματος, ύψους 3.500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Μια μάλλον πετυχημένη προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης έγινε από τη βουλευτή των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ, η οποία εμφανίστηκε στο Met Gala τη Δευτέρα με λευκό φόρεμα που έγραφε στην πλάτη με κόκκινα γράμματα «Φορολογήστε τους πλούσιους».

Η LEHMAN BROTHERS ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ;

Στις 15 Σεπτεμβρίου πτώχευσε η Lehman Brothers, που σηματοδότησε τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση από τον Β΄ΠΠ.

Σήμερα, οι αναλυτές αναρωτιούνται αν ο ευρισκόμενος στα πρόθυρα κατάρρευσης κινεζικός όμιλος Evergrande θα προκαλέσει αλυσιδωτές πτωχεύσεις.

Ο γιγάντιος οικοδομικός όμιλος ανακοίνωσε ότι αδυνατεί να πουλήσει ιδιοκτησίες του και άλλα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να εξυπηρετήσει τα τεράστια χρέη του ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

O Evergrande ενεπλάκη σε έναν κλασικό φαύλο κύκλο. Όπως όλες οι εταιρείες στον χώρο των ακινήτων, στηρίχθηκε σε προκαταβολές πελατών προκειμένου να αναπτύξει τις οικοδομές. Εξαιτίας της εκρηκτικής ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας οι τιμές των ακινήτων απογειώθηκαν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να μην μπορεί να βρει κατοικία. Για να αντιμετωπίσει αυτή την έκδηλη ανισότητα στον πλούτο, η κυβέρνηση αποφάσισε να παγώσει την αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσουν οι πωλήσεις, ο όμιλος να μην μπορεί να πληρώσει τους προμηθευτές και, συνεπώς, να μην μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερο χρήμα.

Η αδιέξοδη κατάσταση του ομίλου έγινε φανερή, η πιστοληπτική του ικανότητα υποβαθμίστηκε και η μετοχή του κατέρρευσε. Ο φόβος πλέον είναι μήπως υπάρξει ντόμινο: να καταρρεύσουν τεχνικές εταιρείες, τράπεζες και επενδυτές που δάνεισαν χρήματα, και προμηθευτές επίσης χρεωμένοι.

Ο φόβος της πτώχευσης ώθησε τους επενδυτές σε μαζικές διαμαρτυρίες, οι οποίοι έφτασαν μέχρι την έδρα του ομίλου στην πόλη Shenzhen.

Mass protests against Chinese real estate company Evergrande in Shenzhen amid possible bankrupcy pic.twitter.com/GZwOqCT5RB