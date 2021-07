ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ

«Καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας εδραιώνεται στην Αγγλία, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει να ξανανοίξει περαιτέρω τη χώρα. Υπόρρητη παραδοχή σε τούτη την απόφαση είναι το ότι οι μολύνσεις θα εκτοξευθούν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία επειδή τα εμβόλια «διέρρηξαν τον δεσμό μεταξύ μόλυνσης και θνησιμότητας. Στις 19 Ιουλίου — βαπτισμένη «Ημέρα Ελευθερίας» — σχεδόν όλοι οι περιορισμοί θα αρθούν. Πιστεύουμε ότι αυτή η απόφαση είναι επικίνδυνη και πρόωρη».

Έτσι ξεκινάει η ανοικτή επιστολή που δημοσίευσε το έγκυρο ιατρικό περιοδικό Lancet με τις υπογραφές 100 και πλέον γιατρών και επιστημόνων από 12 και πλέον χώρες («Mass infection is not an option: we must do more to protect our young», 07.07.2021).

Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η άρση των μέτρων στις 19 Ιουλίου θα προκαλέσει εκατομμύρια μολύνσεις και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια γενιά με χρόνια προβλήματα υγείας από τον μακροχρόνιο Covid-19, τις επιπτώσεις των οποίων θα αισθανόμαστε επί δεκαετίες.

Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι τα κρούσματα διπλασιάζονται κάθε εννιά μέρες, μπορεί δε να φτάσουν σε εξαψήφιο αριθμό μέχρι το τέλος του μήνα. Παρομοίως στη Γαλλία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γκαβριέλ Ατάλ, δήλωσε χθες ότι η Δέλτα ευθύνεται για περίπου 40% των νέων κρουσμάτων στη Γαλλία, και θα μπορούσε να καταστρέψει το καλοκαίρι αν δεν αντιμετωπιστεί. Το ποσοστό της μετάλλαξης στα κρούσματα διπλασιαζόταν κάθε βδομάδα τις προηγούμενες τρεις βδομάδες — 10% την πρώτη, 20% τη δεύτερη, και 40% την τρίτη. Παρεμπιπτόντως, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα 1.275 κρούσματα για την Τετάρτη, τα περισσότερα από την έναρξη της πανδημίας.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι άρχισε να γίνεται αισθητή η πίεση στο σύστημα υγείας σε διάφορες περιοχές, και μια έξαρση στις μολύνσεις θα διαταράξει την εκπαίδευση, και θα παράσχει «γόνιμο έδαφος για την ανάδυση μεταλλάξεων ανθεκτικών στα εμβόλια».

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι «οποιαδήποτε στρατηγική που επιτρέπει υψηλά επίπεδα μολύνσεων είναι ανήθικη και παράλογη», και ότι η κυβέρνηση του ΗΒ ξεκινά «ένα επικίνδυνο και ανήθικο πείραμα».

Το ίδιο ακριβώς υποστήριξε λιγότερο κομψά ο διευθυντής του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν, λέγοντας ότι η ιδέα να αφεθούν οι άνθρωποι να μολυνθούν νωρίτερα παρά αργότερα είναι «επιδημιολογική ηλιθιότητα».

Πηγή: The Lancet, Guardian

• • •

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

Το Παρίσι έγινε επισήμως ο κύριος κόμβος συναλλαγών (trading) της JPMorgan στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια νίκη της Γαλλίας στη μάχη της προσέλκυσης θέσεων εργασίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μετά το Brexit.

Μετά το Brexit, η τράπεζα JPMorgan μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων της σε διάφορες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Μολονότι η μεγάλη πλειονότητα των θέσεων εργασίας της τράπεζας παραμένουν στο Λονδίνο, ο Εμ. Μακρόν έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος. Από 265 εργαζόμενους πριν από το Brexit, η τράπεζα θα περάσει στους 700 εργαζόμενους στα τέλη του 2021 και στους 800 στα τέλη της επόμενης χρονιάς.

«Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας», είπε στους διευθυντές της τράπεζας, συνολικά «3.000 χρηματοπιστωτικές θέσεις εργασίας μεταφέρθηκαν στη Γαλλία, και δεν είναι παρά μόνον η αρχή». Όταν έχεις σε λιγότερους από 10 μήνες να αντιμετωπίσεις την προεδρική εκλογή, αυτά είναι καλά νέα. Φαίνεται, όμως, δύσκολο ότι το Παρίσι θα γίνει αυτό που ο Γάλλος πρόεδρος προσδοκά τα επόμενα έτη.

Πηγή: L’Express, Reuters

Ο επικεφαλής της JP Morgan, Jamie Dimon, χαιρετά τον Γάλλο πρόεδρο, Εμ. Μακρόν, στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, στις 29 Ιουνίου 2021.

• • •

(ΜΗ) ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

«Ό,τι αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο δεν μας ανήκει. Τελεία και παύλα», δήλωσε ο Γραμματέας του Βελγικού Κράτους για την Ανάκαμψη, Τομά Ντερμίν, σε ομιλία του την Τρίτη στο Μουσείο της Κεντρικής Αφρικής.

Το Βέλγιο, κατά τον Ντερμίν, θα επιστρέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τα έργα που σφετερίστηκε κατά την αποικιοκρατική περίοδο, και σήμερα εκτίθενται στο AfricaMuseum του Τερβουρέν, κοντά στις Βρυξέλλες.

Παρά ταύτα, ούτε άμεσα πρόκειται να επιστραφούν, ούτε όλα. Καταρχάς, το μουσείο δεν πρόκειται να επιστρέψει τα αντικείμενα, εκτός κι αν υπάρξει ειδικό επίσημο αίτημα από της αρχές της Δημοκρατίας του Κονγκό. Εύχεται μάλιστα να μπορεί να κρατήσει εκθέματα με πληρωμή ενοικίου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι τα έργα θα έχουν μεγαλύτερη απήχηση, δεδομένου ότι εκατοντάδες χιλιάδες το επισκέπτονταν κάθε χρόνο. Επιπλέον, ισχυρίζεται, το Κονγκό είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, και διαθέτει ελάχιστα πολιτιστικά κέντρα και μέσα συντήρησης και φύλαξης.

Κυρίως, όμως, το μουσείο δήλωσε ότι υπάρχουν ασάφειες σχετικά με την προέλευση ενός μη ασήμαντου αριθμού εκθεμάτων. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, θα πρέπει μια ομάδα επιστημόνων και ειδικών να πιστοποιήσει ποια αποκτήθηκαν νόμιμα και ποια εκλάπησαν. «Αυτό μπορεί να απαιτήσει εργασία 10 με 20 χρόνια ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι για όλα τα αντικείμενα που έχουμε, και να γνωρίσουμε τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτήθηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Γκίντο Γρισίλς.

Η περίπτωση των έργων του AfricaMuseum είναι ενδιαφέρουσα, όσον αφορά τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αντικειμένων. Τα μουσεία είναι μεν διατεθειμένα να επιστρέψουν έναν αριθμό έργων στις χώρες που ανήκουν, αλλά όχι και να υπονομεύσουν τη λειτουργία τους επιστρέφοντας μεγάλο αριθμό εκθεμάτων τους. Πόσο μάλλον όταν πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πενταετούς διάρκειας ανακαίνιση του AfricaMuseum που κόστισε πολλά χρήματα.

Πηγή: Le Figaro

Τα αντικείμενα που πρόκειται να επιστραφούν στο Κονγκό βρίσκονται στο AfricaMuseum στο Τερβουρέν, κοντά στις Βρυξέλλες.

• • •

ΔΥΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Από το 755 μ.Χ., η Ιαπωνία γιορτάζει την Ταναμπάτα ή γιορτή των αστεριών στις 7 Ιουλίου. Χωρισμένοι όλον τον χρόνο από τον Γαλαξία, η Οριχίμε («υφάντρια πριγκίπισσα») και ο Χικομπόσι («αγόρι αστέρι»), οι δύο ερωτευμένοι που αντιστοιχούν στα αστέρια Βέγα και Αλτάιρ, επιτρέπεται να συναντηθούν μία φορά τον χρόνο την 7η μέρα του 7ου μήνα, σύμφωνα με την παράδοση.

Ένα από τα έθιμα του πολύχρωμου εορτασμού της Ταναμπάτα είναι οι ευχές που οι Ιάπωνες γράφουν σε μικρά κομμάτια χαρτιού τα οποία τα κρεμούν σε κλαδιά μπαμπού.

Τα σπίτια και οι δρόμοι διακοσμούνται επίσης με μεγάλες, πολύχρωμες χάρτινες γιρλάντες.

Ευχές κρεμασμένες σε κλαδιά μπαμπού στον εορτασμό του Ταναμπάτα ή γιορτή των αστεριών που η Ιαπωνία γιορτάζει στις 7 Ιουλίου.

• • •

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΣΩΣΕΣ;

Σε μια μεγάλη πλημμύρα, κάποιος ανέβηκε πάνω στη στέγη του σπιτιού για να σωθεί.

Μια βάρκα έφτασε για να τον σώσει, αλλά αυτός τους είπε «φύγετε, ο Θεός θα με σώσει». Αργότερα, ένα πλοιάριο πλησίασε, αλλά αυτός αρνήθηκε να ανεβεί λέγοντας «ο Θεός θα με σώσει».

Όταν τα νερά ανέβηκαν πολύ, ένα ελικόπτερο στάθηκε πάνω από τη στέγη, αλλά αυτός αρνήθηκε να ανεβεί την ανεμόσκαλα, επαναλαμβάνοντας «ο Θεός θα με σώσει».

Τελικά πνίγηκε, και πάνω στους ουρανούς παραπονέθηκε στον Θεό: «Ήμουν καλός άνθρωπος, γιατί δεν με έσωσες;». Και ο Θεός τού απάντησε: «Κι όμως, σου έστειλα δύο σκάφη και ένα ελικόπτερο».

Αντικαταστήστε την πλημμύρα με την covid-19, τα σωστικά μέσα με τα εμβόλια, και θα έχετε μιαν εξήγηση τού τι συμβαίνει με πολλούς αντιεμβολιαστές.