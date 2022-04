Δύο αδέλφια, μία κηδεία

Η ΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος είπε χθες ότι η Εκκλησία του και οι πιστοί της αποτρέπουν τον Αντίχριστο.

Δίχως να αναφέρει την Ουκρανία, υποστήριξε τη γραμμή του Κρεμλίνου ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν αναγκαστική απάντηση σε ξένο επιτιθέμενο.

Ο Ρώσος Πατριάρχης βλέπει τον πόλεμο ως σύγκρουση με τη δυτική φιλελεύθερη κουλτούρα που θεωρεί παρακμιακή, ιδίως όσον αφορά την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας.

Παραπέμποντας στην Καινή Διαθήκη, στην οποία η εντεινόμενη σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού κορυφώνεται με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, ο Κύριλλος είπε ότι η «Αποκάλυψη Ιωάννου αναφέρει μια συγκεκριμένη δύναμη που συγκρατεί την έλευση στον κόσμο του Αντίχριστου».

«Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η Εκκλησία που τη συγκρατεί, και αυτό είναι σωστό», και δεν είναι τυχαίο ότι «σε αυτή τη δύναμη [την Ορθόδοξη πίστη] στοχεύουν σήμερα όλα τα αιχμηρά βέλη όσων επιδιώκουν να συμβιβάσουν την εκκλησία, να τη διαιρέσουν και να την αποσπάσουν από τους ανθρώπους».

Ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι τόσο ταυτισμένοι, ώστε εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιος επηρέασε ποιον.

Πηγή: Reuters

• • •

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΕΙΔΗΣΗ

Για πρώτη δημοσίως, ο υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, παραδέχθηκε χθες, ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ότι οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στις ουκρανικές δυνάμεις για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στην περιοχή του Ντονμπάς.

Εξάλλου, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο CNN ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ουκρανία είναι «σχεδόν σε πραγματικό χρόνο».

Τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει «σημαντικό αριθμό λεπτομερών και έγκαιρων πληροφοριών» στην Ουκρανία σχετικά με τα σχέδια και τις κινήσεις της Ρωσίας.

Το θάρρος και η αυτοθυσία είναι ασφαλώς αναγκαία, αλλά γρήγορα θα σπαταλιόντουσαν, αν δεν γνώριζαν τι και πού είχαν να αντιμετωπίσουν.

Πηγή: CNN

• • •

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ

Μπορεί να είναι ασύγκριτα λιγότερες από τις ωμότητες των Ρώσων, αλλά φρικαλεότητες διαπράττουν και οι δυνάμεις που πολεμούν υπό τη σημαία της Ουκρανίας.

Πριν από μέρες κυκλοφόρησε βίντεο, στο οποίο στρατιώτες του ουκρανικού στρατού (Ουκρανοί ή άλλης εθνικότητας) φαίνονται να πυροβολούν στα πόδια πισθάγκωνα δεμένους Ρώσους αιχμαλώτους. Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως διέταξε σχετική ανάκριση.

Την Τετάρτη, οι New York Times ανάρτησαν βίντεο στο οποίο στρατιώτες του ουκρανικού στρατού πυροβολούν Ρώσο αιχμάλωτο στο κεφάλι. Τρεις ακόμη Ρώσοι στρατιώτες δεμένοι πισθάγκωνα κείτονται νεκροί.

Οι New York Times γράφουν ότι επαλήθευσαν το βίντεο, το δε BBC ότι επιβεβαίωσε την τοποθεσία βόρεια της πόλης Dmytrivka, περίπου επτά μίλια νοτιοδυτικά της Μπούσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε την Πέμπτη ότι ήταν ενήμερος για το βίντεο και ότι «σίγουρα θα διερευνηθεί».

«Ως ανθρώπινα όντα έχουμε την πιο εξαιρετική ικανότητα για το κακό. Μπορούμε να διαπράξουμε μερικές από τις πιο αποτρόπαιες φρικαλεότητες» (Ντέσμοντ Τούτου). Χρειάζονται, βεβαίως, οι κατάλληλες συνθήκες, και δεν υπάρχει πιο πρόσφορη από τον πόλεμο.

Πηγή: The New York Times, The Guardian

• • •

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ;

Η Μόσχα αναγνώρισε χθες ότι υπάρχουν «σημαντικές απώλειες» στον στρατό της που έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία. «Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες... είναι τεράστια τραγωδία για εμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξή του στο βρετανικό Sky News, χωρίς να προσδιορίσει αριθμό.

Η παραδοχή των Ρώσων επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις δυτικών εμπειρογνωμόνων ότι αρκετές χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι αριθμοί που ανακοινώνονται επίσημα για τις απώλειες τόσο των Ρώσων όσο και των Ουκρανών είναι αδύνατον να επαληθευτούν.

Πάντως, ο ουκρανικός στρατός μάλλον έχει μικρότερες απώλειες, αν δεχτούμε την ισχύ της αρχής του φον Κλαούζεβιτς ότι ο επιτιθέμενος υφίσταται μεγαλύτερη φθορά από τον αμυνόμενο. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατά τα φαινόμενα έχουν υιοθετήσει τακτική ανταρτοπόλεμου υψηλής τεχνολογίας παρά μετωπικής σύγκρουσης με τον ρωσικό στρατό.

• • •

ΕΝΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Ο άνθρωπος ξόδεψε πολλή φαιά ουσία για να κατασκευάσει φονικά όπλα.

Αλλά και εκπληκτικά δημιουργήματα, όπως αυτά που άφησε ο Τζον Κολτρέιν, με ένα όργανο του οποίου η κατασκευή είναι χάρμα ιδέσθαι.

Really enjoying this classic Sesame Street segment, two minutes of freestyle jazz set to saxophone factory footage pic.twitter.com/1pGkrqlGgh — Laura E. Hall (@lauraehall) March 30, 2022

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Facebook Twitter Το απρεπές τουίτ της Ρωσικής Πρεσβείας στη Γαλλίας, με λεζάντα «Πλατό γυρισμάτων, πόλη Μπούσα», το οποίο προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, παρέμβαση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, και αναγκάστηκε να το κατεβάσει.