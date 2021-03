ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέχρι στιγμής, 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Την προσεχή Πέμπτη θα συνεδριάσουν εκτάκτως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες ασφάλειας των εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπλέον, σήμερα συνεδριάζει σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, η δική μας Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στην οποία αναμένεται να τεθεί το σχετικό θέμα της AstraZeneca. Συνεπώς, σε τρεις μέρες θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο όσον αφορά την επικινδυνότητα ή μη του εμβολίου της AstraZeneca. Συνεπώς, όλοι εμείς οι άσχετοι περί των θρομβοεμβολικών γεγονότων κ.λπ., μπορούμε να περιμένουμε.

Έχουν, όμως, ενδιαφέρον οι αντιδράσεις στην είδηση της αναστολής χρήσης του. Πολλοί, ιδίως οι εμβολιασμένοι, εύλογα ανησύχησαν — το αντίθετο θα ήταν περίεργο. Η αναστολή του εμβολιασμού προκάλεσε διεθνή αναστάτωση, η οποία θα κοπάσει οριστικά όταν υπάρξουν τελικές αποφάσεις. Μεμονωμένες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.

Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι πόσο γρήγορα ένας ορθολογικός φιλοεμβολιαστής ξεπέφτει στη λογική του ανορθολογικού αντιεμβολιαστή. Στήθηκαν ταχύτατα θεωρίες συνωμοσίας (14 χώρες συντονίστηκαν για οικονομικούς λόγους, για αντεκδίκηση, κ.ο.κ.)· υποβαθμίστηκε με ασυγχώρητη ελαφρότητα η αξία των ειδικών στις εθνικές επιτροπές (Τι είναι αυτοί; Αγράμματοι; Ανόητοι; Πράκτορες σκοτεινών δυνάμεων; Θέλουν το κακό της χώρας τους;)· παραγνωρίστηκε εντελώς ότι πρώτιστο μέλημα και αυτών των χωρών είναι να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός.

Απόρροια αυτών των θεωριών είναι οι δημόσιες ομολογίες πίστεως του τύπου «φέρτε τα σε εμάς», «μακάρι να με φώναζαν να το κάνω αύριο», κ.ο.κ. Διότι περί αυτού πρόκειται: ομολογία πίστεως στην «επιστήμη» για να αποδείξω πάλι ότι δεν είμαι σκοταδιστής. Έστω, κι αν ο τρόπος σκέψης μου ουδεμία συνοχή έχει. Και όλα αυτά, όταν σε μια-δυό μέρες θα ξέρουμε τι θα πει η δική μας ΕΕΕ και ο ΕΜΑ.

• • •

ΚΑΙ «ΒΡΕΤΟΝΙΚΗ» ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Χθες 15 Μαρτίου, η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού εντοπίστηκε στις Κοτ-ντ'Αρμόρ της Βρετάνης.

Στις 13 Μαρτίου, εντοπίστηκαν 8 κρούσματα της λεγόμενης «βρετονικής» μετάλλαξης. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση της Υγείας, «οι πρώτες αναλύσεις του νέου μεταλλαγμένου ιού δεν επιτρέπουν να συμπεράνουμε μεγαλύτερη ούτε επικινδυνότητα ούτε μεταδοτικότητα».

Απεναντίας, πρόβλημα μπορεί να αποδειχτεί το γεγονός ότι τα τεστ PCR στους ασθενείς που διαγνώστηκαν φορείς του ιού ήταν αρνητικά, ενώ παρουσίαζαν τα συμπτώματα μόλυνσης από τον ιό.

Πηγή: France Bleu

• • •

«HELP ME»

Το Καναδικό Ίδρυμα Γυναικών δημιούργησε ένα διεθνές σήμα με το χέρι που σημαίνει «Help Me».

Αξίζει να το διαδώσουμε. Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους.

Everyone should know the international sign for Help me. Let’s make this famous #HelpMe —@SinghLionspic.twitter.com/T3vcBpelrO